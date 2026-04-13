Απόδραση δύο κρατουμένων από το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων

Δύο κρατούμενοι απέδρασαν τα ξημερώματα της Δευτέρας του Πάσχα από το Νοσοκομείο Τρικάλων.

Οι κρατούμενοι νοσηλεύονταν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του νοσοκομείου, ο οποίος προορίζεται για τη φύλαξη και περίθαλψη φυλακισμένων.

Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες απέδρασαν από το νοσοκομείο στις 2 τα ξημερώματα, σημαίνοντας συναγερμό στην Αστυνομία.

Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τον τρόπο διαφυγής, σύμφωνα με το trikalaopinion.

