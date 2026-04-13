ΔΕΥΤΕΡΑ 13.04.2026 17:39
13.04.2026 16:01

Λαμία: Συμμορία «άνοιγε» σπίτια και έκλεβε κοσμήματα τη Μεγάλη Εβδομάδα – Μία σύλληψη

13.04.2026 16:01
sillipsis_shutterstock

Εγκληματική ομάδα που «άνοιγε» σπίτια σε περιοχές της Λαμίας, όσο οι ένοικοι του έλειπαν λόγω της Μεγάλης Εβδομάδας, εξαρθρώθηκε από τις Αρχές.

Αποτέλεσμα της δράσης των αστυνομικών ήταν η σύλληψη ενός ημεδαπού και η ταυτοποίηση δύο ακόμη ημεδαπών, οι οποίοι κατηγορούνται για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Αναλυτικά, όπως διαπιστώθηκε από την Μεγάλη Πέμπτη (09/04) έως και το Μεγάλο Σάββατο (11/04), τα μέλη της συμμορίας, απογευματινές και βραδινές ώρες, κατά τις ώρες τέλεσης Θείων Λειτουργιών, λόγω της Μεγάλης Εβδομάδος, αφού παραβίασαν παράθυρα ή πόρτες, διέρρηξαν τρία σπίτια, από όπου αφαίρεσαν ρολόγια, κοσμήματα-χρυσαφικά και χρηματικό ποσό.

Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του συλληφθέντα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, τρία ρολόγια διαφόρων μαρκών, πέντε κινητά τηλέφωνα τρία ζευγάρια γάντια.

Διαβάστε επίσης:

Ηλεία: Τραυματισμός ανηλίκου από κροτίδα – Συνελήφθη ο πατέρας του

Περιστέρι: Άγρια συμπλοκή μεταξύ οδηγών με ένα τραυματία και πέντε συλλήψεις – 30χρονος έβγαλε κατσαβίδι

Απόδραση δύο κρατουμένων από το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων

google_news_icon

tramp 55- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση CNN: Γιατί το colpo grosso του Τραμπ με τους δασμούς δεν «πιάνει» στο Ιράν

peter_magyar_new_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

Ουγγαρία: Ο Μαγιάρ αποκλείει την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ όσο υπάρχει πόλεμος

alkool-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο ψηφιακό «μπλόκο» στο λαθρεμπόριο καπνού και αλκοόλ

EKAV
ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Τροχαίο με πέντε τραυματίες – Αυτοκίνητο έπεσε σε χαντάκι

OURSOULA
ΚΟΣΜΟΣ

Φον ντερ Λάϊεν: Θα προτείνουμε στοχευμένα μέτρα για τις τιμές ενέργειας στις 22 Απριλίου

moufteia-komotinis-123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

padousi new
LIFESTYLE

Παντούση-Παπαζήσης: Όλη η Φιλαρμονική της Κέρκυρας κάτω από το παράθυρό τους

irakleio zimies pasxa – new
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Το κάψιμο του Ιούδα έκανε την πόλη… γης μαδιάμ - Καμένα φανάρια, δέντρα και κάδοι στους δρόμους (Photos)

trump_jesus
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ «έκοψε καπίστρι» και αυτοπαρουσιάζεται ως.... Ιησούς - Η πρώτη αντίδραση του Βατικανού μετά τη νέα αδιανόητη ανάρτηση

trump_1004_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ κλείνουν τα λιμάνια του Ιράν και τα Στενά του Ορμούζ – Τραμπ: «Δεν με νοιάζει αν θα επιστρέψουν στις διαπραγματεύσεις»

ΔΕΥΤΕΡΑ 13.04.2026 17:38
tramp 55- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση CNN: Γιατί το colpo grosso του Τραμπ με τους δασμούς δεν «πιάνει» στο Ιράν

peter_magyar_new_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

Ουγγαρία: Ο Μαγιάρ αποκλείει την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ όσο υπάρχει πόλεμος

alkool-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο ψηφιακό «μπλόκο» στο λαθρεμπόριο καπνού και αλκοόλ

