Λαμία: Συμμορία «άνοιγε» σπίτια και έκλεβε κοσμήματα τη Μεγάλη Εβδομάδα – Μία σύλληψη

Εγκληματική ομάδα που «άνοιγε» σπίτια σε περιοχές της Λαμίας, όσο οι ένοικοι του έλειπαν λόγω της Μεγάλης Εβδομάδας, εξαρθρώθηκε από τις Αρχές.

Αποτέλεσμα της δράσης των αστυνομικών ήταν η σύλληψη ενός ημεδαπού και η ταυτοποίηση δύο ακόμη ημεδαπών, οι οποίοι κατηγορούνται για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Αναλυτικά, όπως διαπιστώθηκε από την Μεγάλη Πέμπτη (09/04) έως και το Μεγάλο Σάββατο (11/04), τα μέλη της συμμορίας, απογευματινές και βραδινές ώρες, κατά τις ώρες τέλεσης Θείων Λειτουργιών, λόγω της Μεγάλης Εβδομάδος, αφού παραβίασαν παράθυρα ή πόρτες, διέρρηξαν τρία σπίτια, από όπου αφαίρεσαν ρολόγια, κοσμήματα-χρυσαφικά και χρηματικό ποσό.

Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του συλληφθέντα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, τρία ρολόγια διαφόρων μαρκών, πέντε κινητά τηλέφωνα τρία ζευγάρια γάντια.

