ΔΕΥΤΕΡΑ 13.04.2026 20:00
13.04.2026 18:48

Παξοί: «Δεν κουνούσε ούτε τα πάνω ούτε τα κάτω άκρα, σε μισή ώρα κατέληξε» – Ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας για τον 15χρονο

αρχείου Eurokinissi

Τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν το τροχαίο δυστύχημα της Κυριακής του Πάσχα (12/4), κατά το οποίο ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του μετά από μετωπική σύγκρουση της μηχανής που οδηγούσε με Ι.Χ. αυτοκίνητο στην επαρχιακή οδό Γαΐου – Λάκκας στους Παξούς, περιέγραψε ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας του νησιού, Μιχάλης Κάντας.

Σύμφωνα με τον κ. Κάντα που μίλησε στο STAR, ο 15χρονος είχε υποστεί βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση και σοβαρό τραύμα στον αυχένα. «Δεν κουνούσε ούτε τα πάνω ούτε τα κάτω άκρα, δεν είχε επικοινωνία, σε μισή ώρα κατέληξε», ανέφερε ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας Παξών, αποτυπώνοντας τη σκληρή πραγματικότητα εκείνων των λεπτών.

Για τον 17χρονο συνεπιβάτη, ο κ. Κάντας είπε χαρακτηριστικά: «Το άλλο παιδάκι είχε πέσει πιο πέρα ανάσκελα. Πόναγε, αυτό μπορέσαμε και το σώσαμε». Ο τραυματίας διακομίσθηκε στο νοσοκομείο «Χατζηκώστα» στα Ιωάννινα, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Χωρίς δίπλωμα ο 15χρονος και χωρίς κράνος και τα δύο παιδιά

Υπενθυμίζεται ότι το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής του Πάσχα (12/4), όταν η μηχανή που οδηγούσε ο 15χρονος, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε μετωπικά με Ι.Χ. αυτοκίνητο 24χρονης οδηγού.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της αστυνομίας, ο ανήλικος δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης, ενώ κανένα από τα δύο παιδιά δεν φορούσε κράνος. Η 24χρονη οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια, αλλά αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή του εισαγγελέα. Έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Παξών.

Διαβάστε επίσης:

Μετ΄ εμποδίων η επιστροφή των εκδρομέων: Μποτιλιάρισμα στην Αθηνών Κορίνθου- Προβλήματα και στην Αθηνών -Λαμίας, live η κίνηση

Εύβοια: Τροχαίο με πέντε τραυματίες – Αυτοκίνητο έπεσε σε χαντάκι

Κρήτη: Ακόμα 38 μετανάστες στην Άρβη – Και 34 στη Γαύδο (Video)





ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Με τον Τόμας Φρίντμαν συναντήθηκε ο Πιερρακάκης

MEDIA

ΝΥΤ: Αντιδρά το Χόλιγουντ στο ντιλ Warner Bros και Paramount -«Σταματήστε τη συγχώνευση»- Έρευνα και στη Βρετανία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέση Ανατολή: Κατέρρευσε η παραγωγή πετρελαίου των χωρών του ΟΠΕΚ – Παγκόσμιος συναγερμός

ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Προσδοκίες Αούν για εκεχειρία από τη συνάντηση-κλειδί στην Ουάσινγκτον

ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Οι 30 ημέρες που μπορεί να αναδιαμορφώσουν την παγκόσμια οικονομία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

LIFESTYLE

Παντούση-Παπαζήσης: Όλη η Φιλαρμονική της Κέρκυρας κάτω από το παράθυρό τους

ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Το κάψιμο του Ιούδα έκανε την πόλη… γης μαδιάμ - Καμένα φανάρια, δέντρα και κάδοι στους δρόμους (Photos)

ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ «έκοψε καπίστρι» και αυτοπαρουσιάζεται ως.... Ιησούς - Η πρώτη αντίδραση του Βατικανού μετά τη νέα αδιανόητη ανάρτηση

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ειρηνικός Ωκεανός: Επιστήμονες ανακάλυψαν έναν «δρόμο από κίτρινα τούβλα», αλλά δεν ήταν αυτό που πίστευαν…

