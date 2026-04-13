Παξοί: «Δεν κουνούσε ούτε τα πάνω ούτε τα κάτω άκρα, σε μισή ώρα κατέληξε» – Ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας για τον 15χρονο

Τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν το τροχαίο δυστύχημα της Κυριακής του Πάσχα (12/4), κατά το οποίο ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του μετά από μετωπική σύγκρουση της μηχανής που οδηγούσε με Ι.Χ. αυτοκίνητο στην επαρχιακή οδό Γαΐου – Λάκκας στους Παξούς, περιέγραψε ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας του νησιού, Μιχάλης Κάντας.

Σύμφωνα με τον κ. Κάντα που μίλησε στο STAR, ο 15χρονος είχε υποστεί βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση και σοβαρό τραύμα στον αυχένα. «Δεν κουνούσε ούτε τα πάνω ούτε τα κάτω άκρα, δεν είχε επικοινωνία, σε μισή ώρα κατέληξε», ανέφερε ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας Παξών, αποτυπώνοντας τη σκληρή πραγματικότητα εκείνων των λεπτών.

Για τον 17χρονο συνεπιβάτη, ο κ. Κάντας είπε χαρακτηριστικά: «Το άλλο παιδάκι είχε πέσει πιο πέρα ανάσκελα. Πόναγε, αυτό μπορέσαμε και το σώσαμε». Ο τραυματίας διακομίσθηκε στο νοσοκομείο «Χατζηκώστα» στα Ιωάννινα, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Χωρίς δίπλωμα ο 15χρονος και χωρίς κράνος και τα δύο παιδιά

Υπενθυμίζεται ότι το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής του Πάσχα (12/4), όταν η μηχανή που οδηγούσε ο 15χρονος, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε μετωπικά με Ι.Χ. αυτοκίνητο 24χρονης οδηγού.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της αστυνομίας, ο ανήλικος δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης, ενώ κανένα από τα δύο παιδιά δεν φορούσε κράνος. Η 24χρονη οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια, αλλά αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή του εισαγγελέα. Έρευνα για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Παξών.

