Κρήτη: Ακόμα 38 μετανάστες στην Άρβη – Και 34 στη Γαύδο (Video)

Τους 38 φθάνουν οι μετανάστες που αποβιβάστηκαν τη Δευτέρα του Πάσχα στην παραλία της Άρβης, οι οποίοι έφθασαν στις ακτές της νότιας Κρήτης με πλαστική βάρκα εξοπλισμένη με μηχανή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 38 μετανάστες, μεταξύ των οποίων και μία γυναίκα, αποβιβάστηκαν στην παραλία της Άρβης νωρίς το απόγευμα και δήλωσαν ότι κατάγονται κυρίως από το Σουδάν, ενώ κάποιοι ανέφεραν ότι προέρχονται από τη Σομαλία και το Μπανγκλαντές.

Οι κάτοικοι της Άρβης πρόσφεραν στους νεοαφιχθέντες νερό και τρόφιμα, ενώ παράλληλα ειδοποίησαν τις αρμόδιες Αρχές. Η Αστυνομία έφτασε στο σημείο λίγο αργότερα, αναλαμβάνοντας τη διαχείριση του περιστατικού και τις προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης.

Επίσης, την παραλία της Τρυπητής στη Γαύδο αποβιβάστηκαν 34 μετανάστες που έφτασαν με φουσκωτή λέμβο και αναμένεται να μεταφερθούν στο Κέντρο προσωρινής παραμονής στην Αγυιά Χανίων.

Καιρός: Κύμα αφρικανικής σκόνης από την Τρίτη – Ανεβαίνει και άλλο η θερμοκρασία

Λαμία: Συμμορία «άνοιγε» σπίτια και έκλεβε κοσμήματα τη Μεγάλη Εβδομάδα – Μία σύλληψη

Ηλεία: Τραυματισμός ανηλίκου από κροτίδα – Συνελήφθη ο πατέρας του