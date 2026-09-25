Επαναστατικό τεστ μειώνει τη διάγνωση για όγκο στον εγκέφαλο από τις 8 εβδομάδες στις δύο ώρες

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Μια νέα ταχεία εξέταση για όγκους στον εγκέφαλο μπορεί να διαγνώσει ασθενείς ενώ βρίσκονται ακόμη στο χειρουργικό τραπέζι.

Οι επιστήμονες έχουν χαρακτηρίσει την εξέλιξη «αλλαγή των όρων» και δήλωσαν ότι θα μπορούσε να εξασφαλίσει έγκαιρη θεραπεία για όσους «δεν έχουν χρόνο με το μέρος τους».

Η εξέταση αναπτύχθηκε από το Κέντρο Αριστείας Έρευνας Όγκων Εγκεφάλου στο Πανεπιστήμιο του Νότιγχαμ και μπορεί να διαγνώσει μορφές καρκίνου ενώ ο ασθενής υποβάλλεται ακόμη σε χειρουργική επέμβαση, σύμφωνα με τον the Guardian.

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρετανίας (NHS) έχει αρχίσει να χρησιμοποιεί το διαγνωστικό εργαλείο, το οποίο μπορεί να μειώσει τον χρόνο αναμονής για τη διάγνωση από έως και οκτώ εβδομάδες σε δύο ώρες. Θα μπορούσε επίσης να εξασφαλίσει έγκαιρη πρόσβαση σε κλινικές δοκιμές για ορισμένους ασθενείς.

Ο καθηγητής Φράνκι Σβόρντς, ιατρικός διευθυντής του NHS, δήλωσε ότι το γρήγορο τεστ ήταν «ένα τεράστιο άλμα προς τα εμπρός για τους ασθενείς καθώς δίνει τη δυνατότητα να μεταμορφώσει πλήρως τον τρόπο που διαγιγνώσκουμε τους όγκους του εγκεφάλου».

Επιπλέον οι ασθενείς μπορούν να ξεκινήσουν τη θεραπεία νωρίτερα, κάτι που θα μπορούσε να σώσει ζωές και επίσης να αποτρέψει την αβεβαιότητα.

Πρόκειται για μια γονιδιωματική εξέταση, που σημαίνει ότι αναλύει τον γενετικό κώδικα ενός δείγματος όγκου σε λίγες ώρες. Το NHS England θα εφαρμόσει πιλοτικά το νέο εργαλείο σε πέντε εξειδικευμένα κέντρα σε όλη τη χώρα, προτού το εφαρμόσει σε ευρύτερη κλίμακα.

Ο Stuart Smith, σύμβουλος νευροχειρουργός στο NHS trust των πανεπιστημιακών νοσοκομείων του Νότιγχαμ και συν-επικεφαλής του ερευνητικού κέντρου αριστείας του πανεπιστημίου, δήλωσε: «Είμαι πολύ περήφανος που ήμουν μέλος αυτής της εξαιρετικής ομάδας που δημιουργεί αυτό το γρήγορο γονιδιωματικό τεστ, το οποίο θα εξοικονομήσει πολύτιμο χρόνο αναμονής για τους ασθενείς στους οποίους ενδεχομένως να λένε ότι δεν έχουν χρόνο με το μέρος τους. Η δυνατότητα να έχουμε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον όγκο τη στιγμή που λαμβάνονται αποφάσεις στο χειρουργείο είναι ριζοσπαστική».

Το τεστ

Σύμφωνα με τους ειδικούς η εξέταση επιτρέπει στους γιατρούς να λαμβάνουν ταχύτερα και ακριβέστερα αποτελέσματα, αντί να κοιτούν έναν όγκο μέσα από ένα μικροσκόπιο. Πως γίνεται αυτό;

Μικρά δείγματα ιστών αποστέλλονται από τον όγκο σε ένα παθολογοανατομικό εργαστήριο, όπου τοποθετούνται σε μια μηχανή αλληλούχισης μεγέθους κουτιού παπουτσιών, κατασκευασμένη από την Oxford Nanopore. Στο εσωτερικό, τα μόρια του DNA διέρχονται από έναν νανοπώρο – μια μικροσκοπική τρύπα – και αυτό αποκαλύπτει το μοναδικό γονιδίωμα, το οποίο καθορίζει τον τύπο του όγκου.

Σημειώνεται ότι οι πρωτοπαθείς όγκοι του εγκεφάλου είναι η μεγαλύτερη αιτία θανάτου παιδιών και ενηλίκων κάτω των 40 ετών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Τα εξειδικευμένα κέντρα όπου θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά το τεστ θα είναι το NHS trust των πανεπιστημιακών νοσοκομείων του Νότιγχαμ, το NHS foundation trust των πανεπιστημιακών νοσοκομείων του Μπέρμιγχαμ, το NHS foundation trust του νοσοκομείου Great Ormond Street, το νοσοκομείο King’s College και το NHS foundation trust των νοσοκομείων του Νιούκαστλ.

Στη συνέχεια, το τεστ θα μεταφερθεί σε εγκαταστάσεις στο Μπρίστολ, την Οξφόρδη, το Λιντς και το Μάντσεστερ.

Πηγή: The Guardian

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