Ryanair: Πτήση – θρίλερ και προσγείωση με… ατμούς στα καύσιμα

Takeaways by to pontiki AI Πτήση της Ryanair από την Πίζα εξέπεμψε σήμα κινδύνου λόγω εξάντλησης καυσίμων, μετά από δύο αποτυχημένες προσπάθειες προσγείωσης σε Γλασκώβη και Εδιμβούργο εξαιτίας της καταιγίδας «Amy».

Το αεροσκάφος τύπου Boeing 737 κατευθύνθηκε τελικά στο Μάντσεστερ, όπου προσγειώθηκε με οριακή ποσότητα καυσίμων που επαρκούσε μόνο για περίπου δέκα λεπτά επιπλέον πτήσης.

Έκθεση του Τμήματος Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων απέδωσε το περιστατικό σε αυξημένο φόρτο εργασίας και άγχος του πληρώματος, το οποίο δεν εξέτασε την προσγείωση σε πλησιέστερο αεροδρόμιο.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε διακοπή επικοινωνίας στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας, η οποία εμπόδισε την έγκαιρη αλλαγή πορείας του αεροσκάφους προς ασφαλέστερο προορισμό κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας.

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Σε πραγματικό θρίλερ μετατράπηκε πτήση της Ryanair η οποία εξέδωσε σήμα κινδύνου «Mayday», αφού δεν μπόρεσε να προσγειωθεί εν μέσω καταιγίδας και απέμειναν μόλις 10 λεπτά μέχρι να εξαντληθεί το καύσιμό της.

Η πτήση με το Boeing 737 αναγκάστηκε να εγκαταλείψει δύο προσπάθειες προσγείωσης στη Γλασκώβη και στο Εδιμβούργο. Στη συνέχεια, ανακατευθύνθηκε προς το Μάντσεστερ, όπου το αεροσκάφος προσγειώθηκε «με το επίπεδο καυσίμου σημαντικά κάτω από το τελικό αποθεματικό». Με 171 επιβάτες και έξι μέλη πληρώματος, η πτήση από την Πίζα ενεργοποίησε προειδοποιήσεις για αιολική διάτμηση – οι οποίες σηματοδοτούν μια ξαφνική, επικίνδυνη αλλαγή στην ταχύτητα ή την κατεύθυνση του ανέμου – πριν προσγειωθεί μετά από σχεδόν τεσσεράμισι ώρες πτήσης, κατά τη διάρκεια της καταιγίδας «Amy» τον Οκτώβριο του 2025.

Έκθεση του Τμήματος Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων αποκάλυψε τώρα ότι οι πιλότοι δεν εξέτασαν το ενδεχόμενο να κατευθυνθούν προς ένα πλησιέστερο αεροδρόμιο, όπως το Νιούκαστλ, λόγω του άγχους που προκαλούσε η κατάσταση. Η έκθεση κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι υπήρξε «διακοπή στην επικοινωνία» εντός του Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας, η οποία θα έπρεπε να είχε επιτρέψει στην πτήση να αλλάξει πορεία νωρίτερα.

Η πτήση του τρόμου

Η πτήση της Ryanair είχε προγραμματιστεί να αναχωρήσει από το Διεθνές Αεροδρόμιο της Πίζας στην Ιταλία με προορισμό το Αεροδρόμιο Πρέστγουικ κοντά στη Γλασκώβη στις 3 Οκτωβρίου. Εκείνη την περίοδο, η καταιγίδα «Amy», ένας ισχυρός κυκλώνας, έπληττε τη Βρετανία με παρατεταμένες βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους. Την προηγούμενη μέρα, η Ryanair είχε εκδώσει ένα «πακέτο κακοκαιρίας» με πληροφορίες σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις των καιρικών συνθηκών. Την ίδια μέρα εστάλησαν επίσης υπενθυμίσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Το πλήρωμα ήταν ενήμερο για τις πιθανές διαταραχές και ανεφοδιάστηκε με επιπλέον καύσιμα, καθώς προέβλεπε ότι θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσει τον μικρότερο από τους δύο διαδρόμους του Πρέστγουικ, δεδομένου ότι ο μεγαλύτερος επηρεαζόταν περισσότερο από τους ανέμους. Συμφώνησαν ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το αεροδρόμιο του Μάντσεστερ ως εναλλακτικό σημείο προσγείωσης, λόγω των ευνοϊκότερων καιρικών συνθηκών.

Η πτήση επρόκειτο να αναχωρήσει στις 2.15 μ.μ., αλλά καθυστέρησε σχεδόν μιάμιση ώρα, αν και το αρχικό τμήμα της πτήσης διεξήχθη χωρίς προβλήματα. Οι άνεμοι στην επιφάνεια στο Πρέστγουικ ήταν περίπου 33 μίλια ανά ώρα, με ριπές 52 μίλια ανά ώρα, και οι δύο πιλότοι αναφέρθηκαν στις αναταράξεις κατά την προσέγγιση, όπως δείχνει η έκθεση. Όταν βρίσκονταν σε ύψος 264 ποδιών πάνω από το έδαφος, ενεργοποιήθηκε προειδοποίηση για ανεμοσχισμή, με διφασική σειρήνα και φωνητικό μήνυμα «WINDSHEAR, WINDSHEAR, WINDSHEAR».

Αυτό οδήγησε σε ελιγμό διαφυγής και οι πιλότοι κράτησαν το αεροσκάφος πάνω από το αεροδρόμιο. Ζητήθηκε νέα προσέγγιση, αλλά τους ενημερώθηκε ότι «σε περίπτωση νέας αποτυχημένης προσέγγισης, θα κατευθυνθούμε κατευθείαν προς το Μάντσεστερ». Κατά τη διάρκεια της δεύτερης προσέγγισης, οι πιλότοι ανέφεραν ότι φάνηκε ότι υπήρχαν λιγότερες αναταράξεις, αλλά ενεργοποιήθηκε εκ νέου προειδοποίηση για αλλαγή κατεύθυνσης ανέμου και διέκοψαν και πάλι την προσέγγιση. Στη συνέχεια, τους ανακοινώθηκε ότι το Μάντσεστερ δεν μπορούσε να δεχτεί το αίτημά τους για αλλαγή πορείας, χωρίς όμως να δοθεί καμία εξήγηση για την άρνηση αυτή.

Στη συνέχεια, ζήτησαν αλλαγή πορείας προς το Εδιμβούργο, η οποία έγινε δεκτή μέσα σε πέντε λεπτά. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου, συζήτησαν το ενδεχόμενο να εκπέμψουν σήμα «Mayday» για να κατευθυνθούν προς το Μάντσεστερ, αλλά συμφώνησαν ότι η τρέχουσα κατάστασή τους δεν πληρούσε τα κριτήρια έκτακτης ανάγκης. Οι πιλότοι άρχισαν να ανησυχούν περισσότερο για τα επίπεδα καυσίμων καθώς κατευθύνονταν προς το Εδιμβούργο, αλλά αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν και την απόπειρα προσγείωσης εκεί.

Ο κυβερνήτης αποφάσισε να αλλάξει πορεία προς το Μάντσεστερ, καθώς είχαν ήδη 700 κιλά καυσίμου λιγότερα από την απαιτούμενη ποσότητα για να προσγειωθούν εντός του τελικού αποθέματος καυσίμου. Ο υπολογιστής πρόβλεψης ανέφερε ότι θα προσγειώνονταν με 300 κιλά καυσίμου, ποσότητα σημαντικά χαμηλότερη από το τελικό απόθεμα καυσίμου των 1.101 κιλών – γεγονός που οδήγησε στην εκπομπή του σήματος «MAYDAY MAYDAY MAYDAY FUEL». Δεν εξετάστηκε το ενδεχόμενο προσγείωσης σε πλησιέστερο αεροδρόμιο, όπως το Νιούκαστλ.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε τελικά στο Μάντσεστερ στις 7.52 μ.μ. με μόλις 363 κιλά καυσίμου να απομένουν, αφού προστέθηκε επιπλέον μία ώρα και 45 λεπτά στη διάρκεια της πτήσης. Η ποσότητα μειώθηκε στα 240 κιλά μόλις το αεροσκάφος ολοκλήρωσε την τροχοδρόμηση και οι κινητήρες σβήστηκαν. Χρειάζονται περίπου 10 λεπτά για ένα Boeing 737 να καταναλώσει 363 κιλά καυσίμου.

Η έκθεση

Έκθεση της Υπηρεσίας Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «το πλήρωμα θεώρησε την πτήση προς το Μάντσεστερ αγχωτική, λόγω της χαμηλής στάθμης καυσίμων, και εκτίμησε ότι είχε μεγάλο φόρτο εργασίας. Επικεντρώνονταν στην προετοιμασία της προσέγγισης και στην παρακολούθηση των ανέμων και, μόλις βρέθηκαν εν πτήσει, δεν εξέτασαν το ενδεχόμενο επιστροφής στο Εδιμβούργο ή εκτροπής προς ένα πλησιέστερο εναλλακτικό αεροδρόμιο, όπως το αεροδρόμιο του Νιούκαστλ.

»Τελικά, το αεροσκάφος συνέχισε προς το Μάντσεστερ, όπου προσγειώθηκε με ασφάλεια, αλλά είναι απίθανο να υπήρχε επαρκές καύσιμο για μια ακόμη προσπάθεια προσγείωσης. Το πλήρωμα είχε θεωρήσει το Μάντσεστερ ως το προτιμώμενο εναλλακτικό αεροδρόμιο από την αρχή και είναι πιθανό αυτό να επηρέασε τη λήψη της απόφασής του. Μετά από αυτό το σοβαρό περιστατικό, το αεροδρόμιο του Μάντσεστερ επανέλαβε στους ενδιαφερόμενους την πολιτική του να δέχεται αιτήματα εκτροπής, εφόσον το αεροδρόμιο έχει την ικανότητα να υποδεχτεί το αεροσκάφος, και ότι η απόφαση για την αποδοχή της εκτροπής δεν εναπόκειται στον πράκτορα εξυπηρέτησης.

»Παρότι οι πολιτικές του αεροδρομίου και του φορέα εξυπηρέτησης στο Μάντσεστερ προέβλεπαν ότι η αλλαγή πορείας θα έπρεπε να είχε γίνει αποδεκτή, μια διακοπή της επικοινωνίας εντός του αεροδρομίου οδήγησε στην απόρριψή της. Το αεροσκάφος άλλαξε πορεία προς το Εδιμβούργο, όπου το πλήρωμα υποχρεώθηκε να εκτελέσει μια ακόμη ελιγμό διαφυγής από ριπή ανέμου».

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