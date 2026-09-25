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25.09.2026 20:35

Οι όροι που θέτει η Τεχεράνη για να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ: Ούτε βήμα πίσω σε ό,τι αφορά τα πυρηνικά

25.09.2026 20:35
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Το Ιράν δεν σκοπεύει να κάνει παραχωρήσεις σε ό,τι αφορά το πυρηνικό του πρόγραμμα, ακόμη κι αν οι ΗΠΑ αποδεχθούν την πρόταση της Τεχεράνης για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, που προϋποθέτει μια σειρά ενεργειών όπως την άρση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών, δήλωσε σήμερα κορυφαίος ιρανός αξιωματούχος στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, ανέφερε πως το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα θα παραμείνει κλειστό έως ότου οι ΗΠΑ «ικανοποιήσουν όλους τους όρους του Ιράν»

Σύμφωνα με την ιρανική πρόταση, η Τεχεράνη έχει προσφερθεί να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ. Θα πρέπει όμως εντός επτά ημερών, να τερματιστούν οι εχθροπραξίες σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, και οι ΗΠΑ να άρουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών και τις πετρελαϊκές κυρώσεις, καθώς και να αποδεσμεύσουν τα παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία, διευκρίνισε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί.

Η πρόταση διαβιβάστηκε στην αμερικανική πλευρά με φόντο την πρόσφατη κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, ύστερα από επτά μήνες πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης να εξαπολύουν μπαράζ επιθέσεων με πυραύλους και drones εναντίον της Σαουδικής Αραβίας.

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