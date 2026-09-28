Ενεργειακός συναγερμός στο Μαξίμου: Η ακρίβεια πιέζει, οι βουλευτές ζητούν μείωση του ΕΦΚ

Takeaways by to pontiki AI Στο Μέγαρο Μαξίμου πραγματοποιείται ευρεία σύσκεψη για την οριστικοποίηση των κυβερνητικών μέτρων κατά της ενεργειακής ακρίβειας με τη συμμετοχή των αρμόδιων υπουργών.

Η κυβέρνηση προγραμματίζει την ανακοίνωση παρεμβάσεων για τα καύσιμα και το επίδομα θέρμανσης στις 30 Σεπτεμβρίου και στις 14 Οκτωβρίου αντίστοιχα.

Ο πρωθυπουργός επιδιώκει δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να καταστεί εφικτή η μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα.

Τα κυβερνητικά στελέχη εξετάζουν το ενδεχόμενο μείωσης του φόρου, θέτοντας ως απαραίτητη προϋπόθεση την έγκριση σχετικής εξαίρεσης από τις ευρωπαϊκές αρχές.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει σειρά περιοδειών το επόμενο διάστημα, ενώ ζητά από τα κομματικά στελέχη να βρίσκονται σε διαρκή εκλογική ετοιμότητα.

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Σήμερα, εκτός απροόπτου, αναμένεται να γίνει στο Μέγαρο Μαξίμου ευρεία σύσκεψη για το ενεργειακό, με τη συμμετοχή των αρμόδιων υπουργών και του οικονομικού επιτελείου, με στόχο την οριστικοποίηση της κυβερνητικής αντίδρασης απέναντι στο ζήτημα της ενεργειακής ακρίβειας.

Οι συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη περίμεναν την επιστροφή του πρωθυπουργού από τις ΗΠΑ, προκειμένου να τον ενημερώσουν για το πώς εξελίσσεται η υπόθεση, καθώς και για τις προτάσεις που βρίσκονται στο τραπέζι.

Στο Μέγαρο Μαξίμου, γνωρίζοντας ότι το ενεργειακό κόστος αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους βραχνάδες για τα ελληνικά νοικοκυριά, ανησυχούν ιδιαίτερα για το εάν θα γίνουν αποδεκτές οι προτάσεις που θα καταθέσουν στην Ε.Ε.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, σε συνέντευξή του στο Bloomberg, ο πρωθυπουργός ανέδειξε την ανάγκη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να στηρίξουν τα νοικοκυριά απέναντι στις πιέσεις από το αυξημένο ενεργειακό κόστος.

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Όπως είναι γνωστό, το χρονοδιάγραμμα που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση για τα μέτρα στήριξης προβλέπει την πρώτη δόση παρεμβάσεων στις 30 Σεπτεμβρίου. Η παρέμβαση αυτή –που θα ανακοινωθεί την ημέρα που θα συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο– θα αφορά τη συγκράτηση του κόστους των καυσίμων, άρα και την παράταση της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης.

Το δεύτερο κύμα ανακοινώσεων θα γίνει στις 14 Οκτωβρίου και θα περιλαμβάνει την οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και την απευθείας στήριξη στην αντλία.

Το σημαντικότερο μέτρο έχει να κάνει με τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, ζήτημα που αποκτά πλέον και σαφή πολιτική διάσταση.

Το κυβερνητικό επιτελείο, αλλά και βουλευτές της ΝΔ, δηλώνουν ότι τάσσονται υπέρ της μείωσής του. Ωστόσο, συνεργάτες του πρωθυπουργού ξεκαθαρίζουν ότι ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί η μείωση είναι μέσω της έγκρισης ευρωπαϊκής εξαίρεσης, καθώς διαφορετικά δεν υπάρχει το απαιτούμενο δημοσιονομικό περιθώριο.

Όπως εξήγησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, προϋπόθεση για να μειωθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στα καύσιμα είναι να δοθεί άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε η σχετική δαπάνη να μη μετρά στην οροφή δαπανών.

Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να πραγματοποιήσει σειρά περιοδειών. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να βρεθεί στη Δυτική Αθήνα για εκδήλωση του υπουργείου Υγείας, αλλά και, σύμφωνα με πληροφορίες, στην Πιερία την ερχόμενη Παρασκευή, με αφορμή την αναγνώριση του Ολύμπου ως μνημείου Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO.

Στις 5 Οκτωβρίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε εκδήλωση στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ για τα 52α γενέθλια της ΝΔ.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πρωθυπουργός θα ζητήσει από τα στελέχη του κόμματός του να βρίσκονται σε εκλογική ετοιμότητα.

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