Nέα αύξηση στις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου εξαιτίας της απόρριψης της πρότασης της Τεχεράνης από τον Τραμπ

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Προς νέα άνοδο οδεύουν οι τιμές του πετρελαίου στην έναρξη της εβδομάδας καθώς επέστρεψαν οι ανησυχίες για την έκβαση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή μετά την απόρριψη της τελευταίας πρότασης του Ιράν για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ από τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Η εξέλιξη αυτή στις διαπραγματευτικές προσπάθειες για την λήξη της σύγκρουσης στο Ιράν προκάλεσε νέες ανησυχίες εντείνοντας τους φόβους ότι η αποκατάσταση της ροής πετρελαίου μέσω της κρίσιμης αυτής θαλάσσιας οδού ενδέχεται να καθυστερήσει περαιτέρω.

Ως αποτέλεσμα, το Brent ενισχύεται προς τα 107 δολάρια το βαρέλι ανακτώντας τις απώλειες της προηγούμενης εβδομάδας ενώ στο ίδιο μοτίβο το αμερικανικού τύπου αργό WTI ενισχύεται προς τα 94 δολάρια το βαρέλι.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η Τεχεράνη υπερεκτίμησε τη θέση της και αναμένει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων εντός της εβδομάδας.

Από την πλευρά του το Ιράν ανέφερε ότι αναμένει μια οριστική απάντηση από τις ΗΠΑ σχετικά με την πρότασή του για το άνοιγμα των στενών εντός επτά ημερών προβάλλοντας και άλλα αιτήματα. Μάλιστα, δεν προτίθεται να υποχωρήσει από τους όρους του μετά την απόρριψη του σχεδίου από τον Τραμπ.

Εντωμεταξύ, η ένταση παραμένει στη Μέση Ανατολή, καθώς η Σαουδική Αραβία αναχαίτισε μη επανδρωμένα αεροσκάφη (των Χούτι που κατευθύνονταν προς το Ριάντ, καθώς και έναν πύραυλο που είχε στόχο την πόλη Χαμίς Μουσάιτ στο νότο.

Συναγερμός σήμανε επίσης στις πόλεις Άμπχα και Τζαζάν, όπου η Aramco διαχειρίζεται ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Τέλος, δεν παραβλέπεται ότι στις ΗΠΑ, ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο απαγόρευσης των εξαγωγών ντίζελ, στο πλαίσιο των προσπαθειών για την αντιμετώπιση των αυξημένων τιμών των καυσίμων, εξέλιξη που αναμένεται να επηρεάσει κυρίως τις αγορές φορτίων από την Ευρώπη.

Σε άνοδο το φυσικό αέριο

Σε αυτό το περιβάλλον, ανοδικά κινούνται και οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη αγγίζοντας τα 73 ευρώ ανά MWh στις συναλλαγές της Δευτέρας (28.9.2026), μετά την πτώση που σημείωσαν την προηγούμενη εβδομάδα.

Πρόκειται για μια ακόμη επίπτωση στις αγορές από την απόρριψη της πρότασης της Τεχεράνης για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ από τον Τραμπ.

Αυτή η απόφαση αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για παρατεταμένες διαταραχές στον εφοδιασμό με ενέργεια από τον Περσικό Κόλπο. Στην αβεβαιότητα συνέβαλαν επίσης οι πληροφορίες ότι ο Τραμπ αναμένεται να επαναλάβει τους βομβαρδισμούς κατά του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Παρ’ όλα αυτά, το Ιράν επαναβεβαίωσε τη δέσμευσή του στη διπλωματία, εμμένοντας παράλληλα στους υφιστάμενους όρους του.

Στην Ευρώπη η κύρια ανησυχία είναι τα χαμηλά αποθέματα φυσικού αερίου ενόψει της χειμερινής περιόδου θέρμανσης, καθώς οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης είναι γεμάτες σε ποσοστό 70,87%, επίπεδο χαμηλότερο τόσο από τον εποχιακό μέσο όρο της πενταετίας όσο και από τον στόχο που έχει θέσει το μπλοκ.

Η ΕΕ έχει προειδοποιήσει για ενδεχόμενη κρίση στις τιμές της ενέργειας λόγω της σύγκρουσης, καλώντας τα κράτη-μέλη να περιορίσουν τη ζήτηση και να συνεχίσουν την αναπλήρωση των αποθεμάτων ενόψει του χειμώνα.

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