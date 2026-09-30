Συντάξεις: Ποιοι παίρνουν πραγματικές αυξήσεις, αναδρομικά, ποιοι μένουν με το επίδομα και τι ισχύει για την ΕΑΣ

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Σε αναμμένα κάρβουνα βρίσκονται εκατομμύρια συνταξιούχοι, καθώς πλησιάζει η περίοδος των διορθωτικών παρεμβάσεων και των ετήσιων αναπροσαρμογών στις συντάξεις. Με τον πληθωρισμό και την ακρίβεια στα είδη πρώτης ανάγκης να πιέζουν ασφυκτικά το οικογενειακό εισόδημα, το κρίσιμο ερώτημα παραμένει ένα: πόσα επιπλέον ευρώ θα φτάσουν τελικά στον τραπεζικό λογαριασμό;

Η ακτινογραφία των πληρωμών και των αλλαγών διαμορφώνεται ως εξής:

Η γενική αύξηση στις κύριες συντάξεις

Με βάση τα τελικά στοιχεία για την πορεία της οικονομίας (ΑΕΠ) και τον γενικό πληθωρισμό, η νέα οριζόντια αύξηση στις κύριες συντάξεις υπολογίζεται γύρω στο 3% με 3,5%.

Ποιοι τη βλέπουν ολόκληρη: Όσοι συνταξιούχοι δεν διατηρούν προσωπική διαφορά ή έχουν μηδαμινό υπόλοιπο. Για μια μέση σύνταξη των 800 €, η αύξηση αυτή μεταφράζεται σε περίπου 25 € έως 28 € επιπλέον τον μήνα (πάνω από 300 € ετησίως).

Ποιοι τη «χάνουν»: Όσοι διατηρούν μεγάλη προσωπική διαφορά. Η αύξηση συμψηφίζεται λογιστικά με την προσωπική διαφορά, με αποτέλεσμα το καθαρό πληρωτέο ποσό στο ΑΤΜ να παραμένει αμετάβλητο.

Το έκτακτο επίδομα προσωπικής διαφοράς

Για να αποζημιωθούν οι συνταξιούχοι που δεν θα δουν πραγματική αύξηση λόγω προσωπικής διαφοράς, δρομολογείται η καταβολή του έκτακτου επιδόματος προσωπικής διαφοράς πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Το ύψος της ενίσχυσης κυμαίνεται από 100 € έως 200 €, κλιμακωτά, ανάλογα με το ύψος της κύριας σύνταξης (έως 1.600 €).

Αφορά εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους που παραμένουν «εγκλωβισμένοι» στο παλιό καθεστώς υπολογισμού.

Εισφορά Αλληλεγγύης (ΕΑΣ): Τι άλλαξε και τι εκκρεμεί

Μεγάλο κεφάλαιο παραμένει η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) για συντάξεις άνω των 1.400 €:

Τι άλλαξε (Τιμαριθμοποίηση): Η κυβέρνηση προχώρησε στην προσαρμογή των εισοδηματικών κλιμακίων (ανεβάζοντας το αφορολόγητο κατώφλι της ΕΑΣ στα 1.468 €). Με αυτόν τον τρόπο γλίτωσαν την κράτηση όσοι βρίσκονταν οριακά πάνω από τα 1.400 €, ώστε να μην «τρώει» η κράτηση ολόκληρη την ετήσια αύξηση.

Τι παραμένει ως «παγίδα»: Ο τρόπος υπολογισμού συνεχίζει να επιβάλλεται σε ολόκληρο το ποσό της σύνταξης και όχι μόνο στο τμήμα που υπερβαίνει το όριο. Για παράδειγμα, σε σύνταξη 1.500 €, η κράτηση 3% επιβάλλεται και στα 1.500 € (45 €/μήνα) και όχι μόνο στα 32 € που υπερβαίνουν τα 1.468 €. Το Υπουργείο Εργασίας δέχεται πιέσεις για νέα, αναλογικότερη κλίμακα, που θα επιβάλλει την κράτηση μόνο στο υπερβάλλον ποσό.

Τι γίνεται με τα αναδρομικά και τις επικουρικές

Παράλληλα, ανοιχτό παραμένει το μέτωπο των αναδρομικών για τα δώρα και τις επικουρικές συντάξεις της περιόδου 2015-2016 για όσους έχουν προσφύγει δικαστικά, ενώ συνεχίζεται η σταδιακή εκκαθάριση των εκκρεμών επικουρικών συντάξεων με την απόδοση των αντίστοιχων ποσών.

Το διαταύτα: Οι συνταξιούχοι χωρίζονται πλέον σε δύο ταχύτητες. Από τη μία, όσοι δεν έχουν προσωπική διαφορά βλέπουν τη μόνιμη μηνιαία αύξηση του 3%-3,5% στην τσέπη τους. Από την άλλη, όσοι διατηρούν προσωπική διαφορά συμψηφίζουν την αύξηση, αλλά στηρίζονται στις στοχευμένες ενισχύσεις: το μόνιμο ετήσιο βοήθημα των 400 ευρώ για όσους είναι άνω των 65 ετών, τις ειδικές κατηγορίες (συντάξεις χηρείας άνω των 60, ΑμεΑ) και το έκτακτο επίδομα προσωπικής διαφοράς (100 €-200 €) πριν από τα Χριστούγεννα. Όλα αυτά εν αναμονή της πλήρους εξάλειψης της προσωπικής διαφοράς και των οριστικών διορθώσεων στην ΕΑΣ.

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