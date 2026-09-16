Ιταλία: Η Μελόνι κυνηγάει ψήφους και καταργεί τα τέλη κυκλοφορίας για τα περισσότερα οχήματα ενόψει των εκλογών

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, ανακοίνωσε την Τετάρτη, 16/9, ότι η κυβέρνηση καταργεί τα τέλη κυκλοφορίας για 14,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες.

Το μέτρο αυτό έρχεται καθώς η κυβέρνηση αναζητά τρόπους ενίσχυσης της δημοτικότητάς της ενόψει των εθνικών εκλογών του επόμενου έτους.

«Σήμερα, η κυβέρνηση καταργεί έναν από τους φόρους που απεχθάνονται περισσότερο οι Ιταλοί», δήλωσε η Μελόνι σε ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο της.

Το μέτρο θα αφορά όλες τις μοτοσικλέτες και περισσότερα από τα μισά (άνω του 70%) μικρά και μεσαία αυτοκίνητα. Ωστόσο, οι πολίτες θα μπορούν να αξιοποιήσουν το μέτρο για ένα μόνο όχημα ιδιοκτησίας τους, τόνισε σε ανακοίνωσή του το γραφείο του υπουργικού συμβουλίου.

Οι εκλογές του επόμενου έτους προβλέπονται μια αμφίρροπη αναμέτρηση ανάμεσα στον δεξιό συνασπισμό της Μελόνι και την κεντροαριστερή αντιπολίτευση.

Η κυβέρνηση δεν διευκρίνισε ποια θα είναι η επιβάρυνση της κατάργησης των τελών κυκλοφορίας στα δημόσια οικονομικά.

Διαβάστε επίσης:

Λος Άντζελες: Βίντεο με την στιγμή της πτώσης του ελικοπτέρου του NBC – «Δεν μπορείς να το ανεβάσεις;»

Όταν οι AI Agents στρέφονται ο ένας εναντίον του άλλου – Ψέματα, συνωμοσίες, κλοπές και «δολοφονίες» σε προσομοίωση

O Ed Sheeran έχασε 200.000 followers μετά την απομάκρυνση του Macklemore από την περιοδεία του – Η δήλωση που εξόργισε τους fans











