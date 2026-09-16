search
ΤΕΤΑΡΤΗ 16.09.2026 19:35
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.09.2026 18:23

Ιταλία: Η Μελόνι κυνηγάει ψήφους και καταργεί τα τέλη κυκλοφορίας για τα περισσότερα οχήματα ενόψει των εκλογών

16.09.2026 18:23
meloni

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, ανακοίνωσε την Τετάρτη, 16/9, ότι η κυβέρνηση καταργεί τα τέλη κυκλοφορίας για 14,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες.

Το μέτρο αυτό έρχεται καθώς η κυβέρνηση αναζητά τρόπους ενίσχυσης της δημοτικότητάς της ενόψει των εθνικών εκλογών του επόμενου έτους.

«Σήμερα, η κυβέρνηση καταργεί έναν από τους φόρους που απεχθάνονται περισσότερο οι Ιταλοί», δήλωσε η Μελόνι σε ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο της.

Το μέτρο θα αφορά όλες τις μοτοσικλέτες και περισσότερα από τα μισά (άνω του 70%) μικρά και μεσαία αυτοκίνητα. Ωστόσο, οι πολίτες θα μπορούν να αξιοποιήσουν το μέτρο για ένα μόνο όχημα ιδιοκτησίας τους, τόνισε σε ανακοίνωσή του το γραφείο του υπουργικού συμβουλίου.

Οι εκλογές του επόμενου έτους προβλέπονται μια αμφίρροπη αναμέτρηση ανάμεσα στον δεξιό συνασπισμό της Μελόνι και την κεντροαριστερή αντιπολίτευση.

Η κυβέρνηση δεν διευκρίνισε ποια θα είναι η επιβάρυνση της κατάργησης των τελών κυκλοφορίας στα δημόσια οικονομικά.

Διαβάστε επίσης:

Λος Άντζελες: Βίντεο με την στιγμή της πτώσης του ελικοπτέρου του NBC – «Δεν μπορείς να το ανεβάσεις;»

Όταν οι AI Agents στρέφονται ο ένας εναντίον του άλλου – Ψέματα, συνωμοσίες, κλοπές και «δολοφονίες» σε προσομοίωση

O Ed Sheeran έχασε 200.000 followers μετά την απομάκρυνση του Macklemore από την περιοδεία του – Η δήλωση που εξόργισε τους fans





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ekloges-kalpi-1-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Opinion Poll: Πενιχρά κέρδη για ΝΔ-ΕΛΑΣ, άλμα το ΠΑΣΟΚ, ελεύθερη πτώση Καρυστιανού μετά τη ΔΕΘ – Πώς κατανέμονται οι έδρες

christina-pappa-new
LIFESTYLE

Χριστίνα Παππά για το ιατρείο της Καρνεάδου: «Δεν μου άρεσε η συγκεκριμένη ιατρική προσέγγιση – Μου είχαν πει τα καλύτερα για τον γιατρό» (Video)

kennedy center
ΚΟΣΜΟΣ

Βουλευτής «καρφώνει» Τραμπ: «Ασυγκράτητος, ούρλιαζε σε μια ανεξέλεγκτη έκρηξη θυμού» για το Κέντρο Κένεντι

cruz bardem 00- new
LIFESTYLE

Η Πενέλοπε Κρουζ για την ταινία με τον Χαβιέ Μπαρδέμ: «Είναι τρομακτικό να δουλεύεις με τον σύντροφό σου, θέλεις να τον προστατεύσεις»

naza-82342
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Από το χειροκρότημα της Βενετίας στο στόχαστρο ισραηλινών υπουργών και ακροδεξιών: Κλιμακώνονται οι απειλές κατά των δημιουργών του «NAZA»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tileorasi
MEDIA

Ο ΣΚΑΪ είχε τηλεθέαση λες και μετέδωσε τη Eurovision τη Δευτέρα (14/9)

kasselakis-tyler
LIFESTYLE

Στα «αζήτητα» το πολυαναμενόμενο Barry’s του Τάιλερ ΜακΜπέθ – Το γυμναστήριο που ακόμη περιμένει να ανοίξει στο Σύνταγμα

latinopoulou_eurokoinovoulio
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λατινοπούλου: Η ασυλία έπεσε και τώρα αρχίζουν τα δύσκολα - Η Δικαιοσύνη θα κρίνει για τις εικονικές υπογραφές

PODCAST MANTA SITE 15.09
PODCASTS

Podcast - Λένα Μαντά: «Ναι! Παίρνω πολύ αγάπη από τους αναγνώστες μου, αλλά όταν κλείνει η πόρτα του σπιτιού μου, μένω εγώ και η θλίψη μου»

makaroniamousaka2
CUCINA POVERA

Ζυμαρικά με μεσογειακή σάλτσα μουσακά

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 16.09.2026 19:31
ekloges-kalpi-1-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Opinion Poll: Πενιχρά κέρδη για ΝΔ-ΕΛΑΣ, άλμα το ΠΑΣΟΚ, ελεύθερη πτώση Καρυστιανού μετά τη ΔΕΘ – Πώς κατανέμονται οι έδρες

christina-pappa-new
LIFESTYLE

Χριστίνα Παππά για το ιατρείο της Καρνεάδου: «Δεν μου άρεσε η συγκεκριμένη ιατρική προσέγγιση – Μου είχαν πει τα καλύτερα για τον γιατρό» (Video)

kennedy center
ΚΟΣΜΟΣ

Βουλευτής «καρφώνει» Τραμπ: «Ασυγκράτητος, ούρλιαζε σε μια ανεξέλεγκτη έκρηξη θυμού» για το Κέντρο Κένεντι

1 / 3