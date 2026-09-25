search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25.09.2026 11:26
search
MENU CLOSE
ΥΓΕΙΑ

Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

25.09.2026 10:34

Ευρωπαϊκή μελέτη σε 8 χώρες για την παχυσαρκία: 278.000 θάνατοι τον χρόνο – 3,4 δισ. ευρώ το κόστος για την Ελλάδα

25.09.2026 10:34
paxysarkia_new
pixabay.com
pontiki icon Takeaways by to pontiki AI
  • Πρόσφατη μελέτη σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες αναδεικνύει τις σοβαρές οικονομικές και υγειονομικές επιπτώσεις της παχυσαρκίας και του αυξημένου δείκτη μάζας σώματος.
  • Το ετήσιο κόστος για τις χώρες αυτές κυμαίνεται από 0,6% έως 1,4% του ΑΕΠ, επηρεάζοντας τόσο τα συστήματα υγείας όσο και την παραγωγικότητα.
  • Στην Ελλάδα, η ετήσια επιβάρυνση ανέρχεται σε 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 1,4% του ΑΕΠ της χώρας.
  • Η έκθεση συνιστά την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας ως χρόνια ασθένεια και την ενίσχυση της πρόληψης για τον περιορισμό του κόστους.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Μια νέα μελέτη σε οκτώ χώρες της Ευρώπης, ανάμεσα τους και η Ελλάδα, δείχνει ότι ο αυξημένος δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ) συνδέεται με σημαντικό κόστος για την υγεία και την οικονομία κάθε χρόνο. 

Με το 56% των ανθρώπων στην Ευρώπη να είναι υπέρβαροι ή να ζουν με παχυσαρκία – συμπεριλαμβανομένου του ενός τρίτου όλων των παιδιών- ο αντίκτυπος αυτών των παθήσεων στην υγεία και την οικονομία στις ευρωπαϊκές χώρες περιγράφεται με σαφήνεια σε μια νέα έκθεση που δημοσιεύθηκε σήμερα 25 Σεπτεμβρίου.

Η έκθεση «Το Οικονομικό Βάρος του Υπερβολικού Βάρους και της Παχυσαρκίας στην Ευρώπη» που εκπονήθηκε από  το Γραφείο Οικονομικών της Υγείας (OHE) και ανατέθηκε από την EFPIA, ποσοτικοποιεί το βάρος για την υγεία και την οικονομία που σχετίζεται με το υπερβολικό βάρος και την παχυσαρκία σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες: Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Ιρλανδία, Ελλάδα, Ρουμανία και Ηνωμένο Βασίλειο.  

Τα δεδομένα δείχνουν ότι ο αντίκτυπος του αυξημένου ΔΜΣ υπερβαίνει κατά πολύ τον τομέα της υγείας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μια διακυβερνητική και ευρύτερη κοινωνική αντίδραση στην παχυσαρκία και τις συναφείς ασθένειες όπως ο διαβήτης και οι καρδιαγγειακές παθήσεις.

Μεταξύ 18% και 58% του συνολικού κόστους στις χώρες της μελέτης οφειλόταν:

  • σε απώλειες παραγωγικότητας λόγω πρόωρης θνησιμότητας και οικονομικής αδράνειας,
  • συστηματικής απουσίας από την εργασία,
  • συστηματικής παρουσίας στην εργασία
  • απώλειας χρόνου λόγω φροντίδας. 

Το άμεσο κόστος υγείας καθορίζεται από τον αντίκτυπο της παχυσαρκίας και του αυξημένου ΔΜΣ σε άλλες μη μεταδοτικές ασθένειες. Για παράδειγμα, ο αυξημένος ΔΜΣ συνδέεται με:  

  • Σχεδόν το 60% των απωλειών υγείας προκαλούνται από  διαβήτη τύπου 2, 
  • 45% των απωλειών υγείας που προκαλούνται από  πεπτικές ασθένειες, 
  • 32% των απωλειών υγείας που προκαλούνται από  χρόνια νεφρική νόσο. 

Η μελέτη δείχνει επίσης ότι  το ετήσιο κόστος από τον αυξημένο ΔΜΣ κυμαίνεται από 0,6% έως 1,4% του ΑΕΠ σε οκτώ χώρες μελέτης  – και υποδηλώνει ότι αυτό θα μπορούσε να αποφευχθεί εάν οι ασθένειες προλαμβάνονταν, εντοπίζονταν και αντιμετωπίζονταν νωρίτερα και καλύτερα.  

Τα στοιχεία ανά χώρα δείχνουν: 

Η Γερμανία έχει το μεγαλύτερο συνολικό ετήσιο βάρος, στα 55,2 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο με 43,2 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία αντιμετωπίζουν ετήσιο κόστος περίπου 20 δισεκατομμυρίων ευρώ η καθεμία. Ακόμη και σε μικρότερες οικονομίες όπως η Ρουμανία, το ετήσιο βάρος παραμένει σημαντικό στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Όσον αφορά το έμμεσο κόστος, το Ηνωμένο Βασίλειο είχε τις μεγαλύτερες απώλειες παραγωγικότητας στα 25,1 δισεκατομμύρια ευρώ, ακολουθούμενο από τη Γερμανία με 24,9 δισεκατομμύρια ευρώ.  

Ελλάδα: 3,4 δισ. ευρώ η ετήσια επιβάρυνση

Στην Ελλάδα, το αυξημένο σωματικό βάρος και η παχυσαρκία κοστίζουν 3,4 δισ. ευρώ ετησίως, δηλαδή 328 ευρώ ανά κάτοικο. Το ποσό αντιστοιχεί σε 1,4% του ΑΕΠ, υπερβαίνει τις δαπάνες για στέγαση και φτάνει στο μισό των αμυντικών δαπανών της χώρας. Αναλυτικά:

  • Άμεσο κόστος υγείας (2,3 δισ. ευρώ – 68%)
    Διαβήτης τύπου 2: 0,9 δισ. ευρώ
  • Μυοσκελετικές παθήσεις: 0,4 δισ.ευρώ
  • Καρδιαγγειακά νοσήματα: 0,2 δισ. ευρώ
  • Έμμεσο κόστος (€1,1 δισ. – 32%)
  • Απουσίες από εργασία: 0,3 δισ. ευρώ
  • Μειωμένη παραγωγικότητα: 0,3 δισ.ευρώ
  • Φροντίδα ασθενών: 0,2 δισ. ευρώ
  • Οικονομική αδράνεια: 0,1 δισ. ευρώ
  • Πρόωρη θνησιμότητα: 0,1 δισ. ευρώ

Οι υψηλές απουσίες από την εργασία αυξάνουν το έμμεσο κόστος, ενώ η χαμηλότερη απασχόληση στις μεγαλύτερες ηλικίες περιορίζει τις απώλειες παραγωγικότητας.

Συστάσεις

Τα ευρήματα έρχονται σε μια σημαντική στιγμή, καθώς η Ευρώπη εφαρμόζει επί του παρόντος το Σχέδιο της ΕΕ για Ασφαλείς Καρδιές και υπογραμμίζουν τη σημασία της αναγνώρισης και της αντιμετώπισης των στενών διασυνδέσεων μεταξύ παχυσαρκίας, διαβήτη και καρδιαγγειακών παθήσεων στο πλαίσιο του Σχεδίου. 

Η έκθεση ζητά την επίσημη αναγνώριση, πρόληψη και θεραπεία ως χρόνια ασθένεια, συντονισμένη δράση για τη μείωση του συστημικού στιγματισμού και των προκαταλήψεων και συνεπή ενσωμάτωση των οικονομικών επιπτώσεων στην παρέμβαση και την αξιολόγηση πολιτικής. Διατυπώνει πέντε συστάσεις για την αντιμετώπιση του οικονομικού βάρους της παχυσαρκίας και του αυξημένου ΔΜΣ: 

  • Αντιμετώπιση του στιγματισμού που σχετίζεται με την παχυσαρκία. 
  • Βελτίωση της πρόσβασης στην πρόληψη και τη θεραπεία. 
  • Συγκεντρώστε στοιχεία για επενδύσεις. 
  • Ενσωμάτωση της παχυσαρκίας στην εφαρμογή του Σχεδίου της ΕΕ για την Ασφαλή Καρδιά.

Η Nathalie Moll, Γενική Διευθύντρια της EFPIA, δήλωσε : «Η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία της υγείας και της ευημερίας των πολιτών, τη διαφύλαξη των ευρωπαϊκών συστημάτων υγείας μας και τη διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης στην Ευρώπη». 

Πηγή: www.efpia.eu

Διαβάστε επίσης:

Θεαγένειο: Πρωτοποριακή διεθνής κλινική μελέτη για το πολλαπλούν μυέλωμα- Τα πρώτα θετικά ευρήματα

ΠΟΥ: Μικρότερος μισθός και αργή επαγγελματική εξέλιξη για τη γυναίκα στο χώρο της υγείας και της φροντίδας

Θέλεις να αδυνατίσεις; Αυτές είναι οι ιδανικές ώρες για τα γεύματά σου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump-xi-syzygoi
ΚΟΣΜΟΣ

Τι βγήκε από τη συνάντηση Τραμπ και Σι στον Λευκό Οίκο – Το δείπνο, οι συμφωνίες και τα ανοιχτά μέτωπα

ANDROULAKIS_TSIPRAS_deth
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΑΣ – ΠΑΣΟΚ για την κυριαρχία στην Κεντροαριστερά: Πώς το «εμείς ή κανείς» ανοίγει τη μετωπική Τσίπρα – Ανδρουλάκη, το δίπολο και το ρίσκο

touristes akropoli
TRAVEL

Πώς η αυξανόμενη ζέστη επηρεάζει τον τουρισμό στην Ελλάδα – Τι λένε οι κριτικές από τους επισκέπτες

xardalias_salamina2
ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Περιφέρεια Αττικής: Ο Χαρδαλιάς υπέγραψε τη σύμβαση για τη νέα Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΑμεΑ στη Σαλαμίνα

vw_suv_2509_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το SUV της Volkswagen που σάρωσε τον Αύγουστο στην Ευρώπη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mouratidis-new
LIFESTYLE

Νίκος Μουρατίδης για Πάολα: «Ανατρίχιασα που θα την δούμε πρώτη φορά σε ρόλο κριτή - Όταν ήμασταν εμείς κριτική επιτροπή είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον» (Video)

kausima_venzini
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντιδράσεις για τον «γαλάζιο» βουλευτή που προτρέπει όποιον δεν έχει λεφτά για βενζίνη να παίρνει τα ΜΜΜ

mazwnakis-32
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ειδική εκπομπή στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη από τους φίλους και συναδέλφους του στο «The Voice»

mazonakis-new
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Πάρτι στη μνήμη του αγαπημένου τραγουδιστή ετοιμάζουν θαυμαστές του στην Πάτρα

plaka kainourgio new
ΕΛΛΑΔΑ

Κατέρρευσε παλιό κτίριο στην Λυσικράτους από έκρηξη - Aπεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες, τραυματίστηκε περαστικός - Χρυσοχοΐδης: «Δεν φαίνεται να είναι εγκληματική ενέργεια»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25.09.2026 11:26
trump-xi-syzygoi
ΚΟΣΜΟΣ

Τι βγήκε από τη συνάντηση Τραμπ και Σι στον Λευκό Οίκο – Το δείπνο, οι συμφωνίες και τα ανοιχτά μέτωπα

ANDROULAKIS_TSIPRAS_deth
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΑΣ – ΠΑΣΟΚ για την κυριαρχία στην Κεντροαριστερά: Πώς το «εμείς ή κανείς» ανοίγει τη μετωπική Τσίπρα – Ανδρουλάκη, το δίπολο και το ρίσκο

touristes akropoli
TRAVEL

Πώς η αυξανόμενη ζέστη επηρεάζει τον τουρισμό στην Ελλάδα – Τι λένε οι κριτικές από τους επισκέπτες

1 / 3