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ΥΓΕΙΑ

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24.09.2026 15:46

ΠΟΥ: Μικρότερο μισθό και αργή επαγγελματική εξέλιξη για τη γυναίκα στο χώρο της υγείας και της φροντίδας

24.09.2026 15:46
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credit: unsplash

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Οι γυναίκες αποτελούν τη μεγάλη πλειονότητα του εργατικού δυναμικού στον τομέα της υγείας και της φροντίδας στην Ευρώπη, ωστόσο εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικές ανισότητες τόσο στις αμοιβές όσο και στην επαγγελματική τους εξέλιξη.

Μάλιστα η έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), αναφέρει ότι παρ’ όλο που ο γυναικείος πληθυσμός αντιστοιχεί σχεδόν στο 77% των εργαζομένων στον κλάδο της υγείας, οι μέσες μηνιαίες αποδοχές των γυναικών είναι κατά 28% χαμηλότερες από εκείνες των ανδρών.

Η μελέτη του ΠΟΥ, με τίτλο «Gender pay gap in the health and care sector in the WHO European Region: evidence brief», εξετάζει το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων και επισημαίνει ότι σημαντικό μέρος της διαφοράς παραμένει ακόμη και όταν λαμβάνονται υπόψη διάφοροι παράγοντες που συνδέονται με την απασχόληση.

Λιγότερος μηνιαίος μισθός

Σε επίπεδο μηνιαίου μισθού, οι γυναίκες κερδίζουν κατά μέσο όρο 28% λιγότερα από τους άνδρες, πριν από την προσαρμογή για τις ώρες εργασίας. Όταν η σύγκριση γίνεται με βάση τις ωριαίες αποδοχές, η διαφορά περιορίζεται αλλά παραμένει σημαντική, στο 19%.

Με την προσαρμογή για παράγοντες όπως η ηλικία, η εκπαίδευση, ο δημόσιος ή ιδιωτικός τομέας και το καθεστώς απασχόλησης, το μισθολογικό χάσμα μειώνεται στο 6%. Η εικόνα αυτή, σύμφωνα με την έκθεση, καταδεικνύει ότι μέρος της ανισότητας συνδέεται με δομικούς παράγοντες της αγοράς εργασίας.

Αργή και η επαγγελματική εξέλιξη

Η ανισότητα δεν περιορίζεται στις αποδοχές, αλλά αποτυπώνεται και στην επαγγελματική εξέλιξη. Παρά το γεγονός ότι οι γυναίκες αποτελούν περίπου το 77% του εργατικού δυναμικού στον τομέα της υγείας και της φροντίδας, καταλαμβάνουν μόλις το 55% των υψηλότερα αμειβόμενων θέσεων.

Η έκθεση του ΠΟΥ συνδέει το μισθολογικό χάσμα και τις ανισότητες στην επαγγελματική εξέλιξη με ευρύτερες επιπτώσεις για τον ίδιο τον τομέα της Υγείας, καθώς μπορούν να επηρεάσουν την προσέλκυση και τη διατήρηση εργαζομένων, αλλά και την πρόσβαση των γυναικών σε θέσεις ευθύνης.

Οι προτάσεις του ΠΟΥ

Ο ΠΟΥ υπογραμμίζει την ανάγκη για πολιτικές που θα αντιμετωπίζουν τις ανισότητες στις αμοιβές και στην επαγγελματική εξέλιξη των γυναικών στον τομέα της υγείας και της φροντίδας.

Η αντιμετώπιση του μισθολογικού χάσματος, σύμφωνα με την έκθεση, αφορά όχι μόνο την ισότητα των φύλων, αλλά και τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα των συστημάτων υγείας.

Ο τομέας της υγείας και της κοινωνικής φροντίδας αποτελεί, παράλληλα, έναν από τους μεγαλύτερους τομείς απασχόλησης στην Ευρώπη, γεγονός που καθιστά τις ανισότητες που καταγράφονται ιδιαίτερα σημαντικές για την ευρωπαϊκή αγορά εργασίας.

Η έκθεση

Πηγή: who.int

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