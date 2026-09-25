Η Διεθνής Αμνηστία ζητά την άμεση κατάργηση της ICE – «Θέτει σε κίνδυνο τους πάντες»

Takeaways by to pontiki AI Η Διεθνής Αμνηστία πρότεινε την άμεση κατάργηση της ομοσπονδιακής αστυνομίας μετανάστευσης των ΗΠΑ, καταγγέλλοντας συστηματικές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεών της.

Η οργάνωση δημοσίευσε έκθεση βασισμένη σε 150 μαρτυρίες, η οποία περιγράφει περιστατικά αυθαίρετων συλλήψεων, εκφοβισμού και χρήσης θανατηφόρας βίας από ομοσπονδιακούς πράκτορες.

Σύμφωνα με την έκθεση, η δράση της υπηρεσίας τροφοδοτείται από ρατσιστικό λόγο και στοχεύει στον εκφοβισμό των μεταναστευτικών κοινοτήτων.

Η επικεφαλής του αμερικανικού παραρτήματος της Διεθνούς Αμνηστίας υποστήριξε ότι η υπηρεσία είναι εξ ορισμού προβληματική και δεν μπορεί να μεταρρυθμιστεί.

Τα περιστατικά βίας που αναφέρονται δεν αποτελούν μεμονωμένα γεγονότα, αλλά συστηματικές πρακτικές που θέτουν σε κίνδυνο το σύνολο της κοινωνίας.

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Η Διεθνής Αμνηστία πρότεινε χθες, Πέμπτη (24/9), την «άμεση κατάργηση» της ομοσπονδιακής αστυνομίας μετανάστευσης των ΗΠΑ, της ICE, η οποία αποτελεί αιχμή του δόρατος της αντιμεταναστευτικής πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως αναφέρει σε έκθεσή της, έχει εντοπίσει «γενικευμένες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων» στις επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας που διεξάγει.

Η δημοσιοποίηση του εγγράφου αυτού, υπό τον τίτλο «Είχαμε σφυρίχτρες, είχαν πιστόλια», έγινε προτού συμπληρωθεί μια εβδομάδα από το επεισόδιο κατά το οποίο μετανάστης από τη Βενεζουέλα, ο Γουίλμπερ Γκαρσές Πέρες, τραυματίστηκε από σφαίρα πράκτορα της ICE στην Όστιν, στο Τέξας (νότια), επιτείνοντας την ατμόσφαιρα αγανάκτησης για τις μεθόδους της αστυνομικής υπηρεσίας αυτής, οι οποίες χαρακτηρίζονται βάρβαρες.

Τον Ιανουάριο, οι θάνατοι δυο Αμερικανών, της Ρενέ Γκουντ, μητέρας 37 ετών, και του Άλεξ Πρέτι, συνομήλικού της νοσοκόμου, από σφαίρες ομοσπονδιακών πρακτόρων, καθώς συμμετείχαν σε διαμαρτυρίες εναντίον των αντιμεταναστευτικών επιχειρήσεων ευρείας κλίμακας στη Μινεάπολη (βόρεια), προκάλεσε οργή στις ΗΠΑ. Κι οι δυο τους σκοτώθηκαν στη μέση του δρόμου, υπό το φως της ημέρας, μέσα σε λιγότερες από τρεις εβδομάδες.

Το γεγονός ότι «μασκοφορεμένοι κι οπλισμένοι ομοσπονδιακοί πράκτορες επιτίθενται σε κόσμο στους δρόμους με πλήρη ατιμωρησία δεν κάνει τις γειτονιές μας πιο ασφαλείς, θέτει σε κίνδυνο τους πάντες», τόνισε στο δελτίο Τύπου που συνοδεύει την έκθεση η Νάντια Νταρ, η επικεφαλής του αμερικανικού παραρτήματος της Διεθνούς Αμνηστίας.

Η έκθεση της οργάνωσης υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων βασίζεται σε πάνω από 150 μαρτυρίες που συγκεντρώθηκαν μεταξύ του Μαρτίου και του Ιουνίου σε τέσσερις από τις μεγαλύτερες πόλεις στις οποίες επικέντρωσε τις επιχειρήσεις της η ICE, ενίοτε υποστηριζόμενη από άλλες ομοσπονδιακές υπηρεσίες, ως ακόμη και τον στρατό: στο Σικάγο, στη Νέα Ορλεάνη, στη Μινεάπολη και στην πρωτεύουσα Ουάσιγκτον.

«Η ICE είναι εξ ορισμού προβληματική και δεν μπορεί να μεταρρυθμιστεί. Αν η αμερικανική κυβέρνηση δεν διαθέτει σύστημα ελέγχου της μετανάστευσης που σέβεται το διεθνές δίκαιο ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα (…) πρέπει να καταργήσει την ICE», έκρινε η Νάντια Νταρ.

Η έκθεση «δείχνει ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ δημιούργησε σύστημα μαζικών συλλήψεων και απελάσεων τροφοδοτούμενο από ρατσιστικό, ξενόφοβο και ψευδή λόγο, ο σκοπός του οποίου είναι να τίθεται υπό κράτηση και να διώχνεται από την επικράτεια ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός μεταναστών, αιτούντων άσυλο ή προσφύγων και να ενσταλάζεται ο φόβος στο σύνολο των κοινοτήτων των μεταναστών», σημείωσε η ΜΚΟ.

Η Διεθνής Αμνηστία απαριθμεί «ρατσιστικές διακρίσεις», «αυθαίρετες συλλήψεις», «παρενόχληση, εκφοβισμό, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση» κρατουμένων, «αδικαιολόγητη χρήση βίας από ομοσπονδιακούς πράκτορες», χρήση «θανατηφόρας βίας και παράνομους σκοτωμούς για τους οποίους ευθύνονταν ομοσπονδιακοί πράκτορες», «απάνθρωπες συνθήκες κράτησης», «στέρηση των ορθών διαδικασιών» του κράτους δικαίου…

Η οργάνωση επιμένει στο ότι τα επεισόδια αυτής της φύσης δεν αποτελούν «μεμονωμένα ή εξαιρετικά περιστατικά» αλλά συστηματικές πρακτικές.

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