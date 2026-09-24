Επιστροφή ενοικίου: Δύο πληρωμές και έως τέσσερα ενοίκια – Ποιοι μπαίνουν πρώτοι στο ταμείο

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Δύο φορές θα ανοίξει το «ταμείο» της επιστροφής ενοικίου μέσα στους επόμενους μήνες, με περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές της περιφέρειας να παίρνουν σειρά πρώτοι και περισσότερους από 1 εκατ. ενοικιαστές να ακολουθούν έως το τέλος Νοεμβρίου.

Για ορισμένους μάλιστα ο λογαριασμός είναι σημαντικός, καθώς ο συνδυασμός αναδρομικών και νέων ενισχύσεων μπορεί μέσα στο 2026 να φτάσει σε ποσό που αντιστοιχεί ακόμη και σε τέσσερα μηνιαία ενοίκια.

Η πρώτη πληρωμή αφορά εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς που υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους και πληρώνουν ενοίκιο στην περιοχή όπου εργάζονται.

Αμέσως μετά αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη πληρωμή του Νοεμβρίου, όταν περισσότεροι από 1 εκατ. ενοικιαστές κύριας ή φοιτητικής κατοικίας θα πάρουν πίσω ένα ενοίκιο.

Πριν φτάσουν όμως τα χρήματα στους λογαριασμούς, υπάρχει μία ημερομηνία που δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητη: 30 Σεπτεμβρίου.

Μέχρι τότε μπορούν να διορθωθούν λάθη και παραλείψεις στις φορολογικές δηλώσεις που μπορεί να μπλοκάρουν ή να μειώσουν την επιστροφή.

Ποιοι πληρώνονται πρώτοι

Το ειδικό καθεστώς για εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς της περιφέρειας προβλέπει επιστροφή δύο ενοικίων τον χρόνο και χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

Καλύπτει όσους νοικιάζουν σπίτι στην περιφέρεια όπου υπηρετούν, εκτός Αττικής – με εξαίρεση την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων – και εκτός της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Στην πρώτη πληρωμή υπάρχουν δύο ταχύτητες.

Όσοι είχαν πάρει τον Νοέμβριο του 2025 την κανονική επιστροφή ενός ενοικίου για τα μισθώματα του 2024, επειδή βρίσκονταν μέσα στα εισοδηματικά όρια, θα εισπράξουν τώρα επιπλέον ποσό ίσο με 1/12 των συνολικών ενοικίων του 2024.

Όσοι είχαν μείνει εκτός επειδή ξεπερνούσαν τα εισοδηματικά όρια, θα λάβουν αναδρομικά 2/12 των ενοικίων του 2024.

Η επόμενη πληρωμή αφορά τα ενοίκια του 2025 και θα πραγματοποιηθεί έως το τέλος Νοεμβρίου.

Για τους εκπαιδευτικούς και τους υγειονομικούς της ειδικής ρύθμισης, η ενίσχυση αντιστοιχεί κατά κανόνα στα 2/12 του ετήσιου μισθώματος.

Εάν κάποιος δικαιούται παράλληλα και τη γενική επιστροφή ενός ενοικίου για την κύρια κατοικία του, η πρόσθετη ενίσχυση περιορίζεται στο 1/12, ώστε συνολικά να πάρει πίσω δύο ενοίκια.

Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, προσωπικό ειδικής εκπαίδευσης, γιατροί και οδοντίατροι του ΕΣΥ, ειδικευόμενοι και επικουρικοί γιατροί, αγροτικοί και προσωπικοί γιατροί, προσωπικό των ΤΟΜΥ, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό, καθώς και οδηγοί και πληρώματα του ΕΚΑΒ.

Το «κλειδί» στο Ε1

Η επιστροφή γίνεται χωρίς αίτηση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο δικαιούχος δεν χρειάζεται να ελέγξει τα στοιχεία του.

Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου υπάρχει περιθώριο για διορθώσεις στο Ε1. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στον πίνακα 6, όπου εμφανίζονται τα στοιχεία των ενοικίων.

Απαραίτητο είναι επίσης να έχει υποβληθεί η δήλωση μίσθωσης στην ΑΑΔΕ, να έχει περαστεί σωστά ο αριθμός της στη φορολογική δήλωση και να υπάρχει δηλωμένο IBAN.

Η ειδική ενίσχυση καλύπτει ακόμη και δευτερεύουσα κατοικία στην περιοχή υπηρεσίας. Αν ο δικαιούχος άλλαξε σπίτι μέσα στη χρονιά, συνυπολογίζονται τα ενοίκια όλων των κατοικιών.

Το ανώτατο ποσό φτάνει τα 1.600 ευρώ τον χρόνο, προσαυξημένο κατά 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Με άλλα λόγια, τα χρήματα θα πιστωθούν αυτόματα. Αρκεί τα στοιχεία που έχει μπροστά της η ΑΑΔΕ να είναι σωστά – και γι’ αυτό το πραγματικό deadline για τους ενοικιαστές είναι η 30ή Σεπτεμβρίου.

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