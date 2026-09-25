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25.09.2026 09:13

Ουκρανία: Νέο σκάνδαλο διαφθοράς – Βρέθηκαν 140 εκατ. δολάρια σε κούτες, πώς εμπλέκεται το όνομα του Ζελένσκι

25.09.2026 09:13
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  • Η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Ουκρανίας πραγματοποίησε έρευνες σε γραφεία που συνδέονται με τον πρώην επικεφαλής της Υπηρεσίας Αμυντικών Προμηθειών, Αρσέν Ζουμαντίλοφ.
  • Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν περισσότερα από 140 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά, τα οποία ήταν κρυμμένα μέσα σε κουτιά ψυγείων.
  • Οι αρχές διερευνούν υποθέσεις διαφθοράς στον τομέα των αμυντικών προμηθειών, ενώ ο Αρσέν Ζουμαντίλοφ έχει αρνηθεί στο παρελθόν οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια.
  • Η έρευνα αυτή εντάσσεται σε έναν ευρύτερο έλεγχο των ουκρανικών αρχών για σοβαρά περιστατικά διαφθοράς που αφορούν το σύστημα αμυντικών προμηθειών της χώρας.

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Από σκάνδαλο σε σκάνδαλο μοιάζει να… παραπατάει η κυβέρνηση της Ουκρανίας, σε μια περίοδο έντονης ανησυχίας για την έκβαση του πολέμου με τη Ρωσία, η οποία το τελευταίο διάστημα χτυπά ενεργειακές εγκαταστάσεις, με στόχο να προκαλέσει δύσκολο χειμώμα στη χώρα.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Ουκρανίας (NABU) πραγματοποίησε έρευνες στις 23 Σεπτεμβρίου σε γραφεία που συνδέονται με τον πρώην επικεφαλής της Υπηρεσίας Αμυντικών Προμηθειών, Αρσέν Ζουμαντίλοφ. Τα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν περισσότερα από 140 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά, τα οποία, όπως υπογραμμίζεται, ήταν συσκευασμένα μέσα σε κουτιά ψυγείων. Μάλιστα, ένα από τα κουτιά φέρεται να έφερε ετικέτα με την ένδειξη «Για τον Υπηρέτη του Λαού».

Η φράση αυτή προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση και ποικίλες αντιδράσεις, καθώς «Υπηρέτης του Λαού» ήταν ο τίτλος της σατιρικής τηλεοπτικής σειράς στην οποία ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποδύθηκε έναν δάσκαλο που γίνεται πρόεδρος. Ωστόσο, η ετικέτα από μόνη της δεν αποδεικνύει κάποια σύνδεση με τον Ζελένσκι ή το γραφείο του. Η έρευνα που αναφέρθηκε αφορά υποτιθέμενη διαφθορά σε σχέση με τις αμυντικές προμήθειες της χώρας, και οι καταγγελίες παραμένουν υπό διερεύνηση. Η υπόθεση έρχεται εν μέσω ευρύτερου ελέγχου του συστήματος προμηθειών άμυνας της Ουκρανίας.

Ο Αρσέν Ζουμαντίλοφ είχε αναλάβει την ηγεσία της Υπηρεσίας Αμυντικών Προμηθειών της Ουκρανίας τον Μάρτιο του 2025. Στις 20 Αυγούστου ανακοίνωσε ότι θα αποχωρούσε από τη θέση του, υποστηρίζοντας ότι είχε λάβει την απόφαση ήδη από τον Ιούνιο και ότι η αποχώρησή του δεν ήταν αποτέλεσμα πιέσεων. Ως τελευταία ημέρα εργασίας του είχε ορίσει την 31η Αυγούστου. Ο διάδοχός του, Αρτέμ Ρομανιούκοφ, ανέλαβε προσωρινά την ηγεσία της υπηρεσίας από την 1η Σεπτεμβρίου.

Ο Ζουμαντίλοφ είχε βρεθεί ήδη στο ραντάρ των ουκρανικών αρχών, καθώς τον Μάιο του 2026 είχε εξεταστεί από τη NABU ως μάρτυρας σε μία από τις μεγάλες υποθέσεις διαφθοράς που αφορούν τις αμυντικές προμήθειες και συνδέονται με τις έρευνες γύρω από τον επιχειρηματία Τιμούρ Μίντιτς και τον πρώην υπουργό Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ. Ο ίδιος είχε αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια. Από την πλευρά της, η NABU επιβεβαιώνει ότι συνεχίζει έρευνες για σοβαρές υποθέσεις διαφθοράς, μεταξύ άλλων στον χώρο των αμυντικών προμηθειών.

Στις 23 Σεπτεμβρίου, για παράδειγμα, ανακοίνωσε ξεχωριστή υπόθεση στην οποία γίνεται λόγος για δωροδοκία ύψους 1 εκατ. δολαρίων σχετικά με την απρόσκοπτη προμήθεια drones. Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερο βάρος επειδή αφορά έναν πρώην επικεφαλής του συστήματος αμυντικών προμηθειών, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ουκρανικές αρχές αντιμετωπίζουν σειρά ερευνών και καταγγελιών για μεγάλη διαφθορά στον συγκεκριμένο τομέα.

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