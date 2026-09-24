Πετρέλαιο θέρμανσης: Παζάρι μέχρι την τελευταία στιγμή – Στόχος να πλησιάσει τα 1,50 ευρώ

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Με το πετρέλαιο θέρμανσης να απειλεί να κάνει πρεμιέρα κοντά στα 2 ευρώ το λίτρο χωρίς πρόσθετα μέτρα, η κυβέρνηση επιλέγει να κρατήσει κλειστά τα χαρτιά της μέχρι σχεδόν την τελευταία στιγμή. Το πακέτο στήριξης αναμένεται να ανακοινωθεί λίγες ημέρες πριν από τις 15 Οκτωβρίου, όταν αρχίζει η διάθεση του καυσίμου, καθώς στο οικονομικό επιτελείο ακόμη ψάχνουν το κατάλληλο μείγμα παρεμβάσεων.

Το μόνο που έχει ουσιαστικά «κλειδώσει» είναι ο στόχος. Η τιμή εκκίνησης πρέπει να πέσει κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, ενώ το καλό σενάριο που θα ήθελαν να δουν στο Μέγαρο Μαξίμου και το υπουργείο Οικονομικών βρίσκεται αρκετά χαμηλότερα, μεταξύ 1,50 και 1,60 ευρώ. Το δύσκολο είναι ποιος θα πληρώσει τη διαφορά. Κράτος, διυλιστήρια και πιθανώς ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης βρίσκονται στην εξίσωση, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποφασιστεί πόσο θα βάλει ο καθένας.

Περιμένουν μέχρι την τελευταία στιγμή

Η πρόσφατη αποκλιμάκωση του πετρελαίου από τα 109 δολάρια το βαρέλι προς την περιοχή των 100 δολαρίων έδωσε στο οικονομικό επιτελείο την ευκαιρία να κερδίσει χρόνο. Κάθε δολάριο που χάνει το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές περιορίζει και το ποσό που θα χρειαστεί να βγει από τα κρατικά ταμεία για να συγκρατηθεί η τιμή στην αντλία.Το πρόβλημα είναι ότι μέχρι τις 15 Οκτωβρίου υπάρχει αρκετός χρόνος για να συμβεί και το αντίθετο. Με τα σημερινά δεδομένα, ακόμη και μετά την κανονική εποχική μείωση του ΕΦΚ από τα 410 στα 280 ευρώ ανά 1.000 λίτρα, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης υπολογίζεται κοντά στα 2 ευρώ το λίτρο. Άρα, για να φτάσει στα 1,50-1,60 ευρώ χρειάζεται παρέμβαση της τάξης ακόμη και των 40-50 λεπτών. Και εκεί αρχίζουν τα δύσκολα.

Το βλέμμα στα διυλιστήρια

Ένα μέρος του λογαριασμού η κυβέρνηση θα ήθελε να το αναλάβουν και τα διυλιστήρια. HELLENiQ ENERGY και Motor Oil έχουν ήδη χρηματοδοτήσει εκπτώσεις στα καύσιμα, με το συνολικό ποσό από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο να υπολογίζεται κοντά στα 90 εκατ. ευρώ. Στην αγορά υπάρχει η εκτίμηση ότι μπορούν να υπάρξουν εκπτώσεις και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Το ύψος τους, όμως, κάθε άλλο παρά δεδομένο είναι.

Οι δύο όμιλοι εμφανίζονται πλέον περισσότερο επιφυλακτικοί, ιδιαίτερα από τη στιγμή που στην Ευρώπη έχει ξανανοίξει η συζήτηση για φορολόγηση των «απροσδόκητων» κερδών των διυλιστηρίων. Με απλά λόγια, δύσκολα μπορεί κανείς να ζητά από τις εταιρείες ταυτόχρονα γενναίες εκπτώσεις στην αντλία και να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετης φορολόγησης των κερδών τους.

Η ελπίδα από τις Βρυξέλλες

Το τρίτο χαρτί είναι ο ΕΦΚ. Η κυβέρνηση περιμένει να δει εάν οι Βρυξέλλες θα δώσουν μεγαλύτερο περιθώριο στα κράτη-μέλη για έκτακτες φορολογικές παρεμβάσεις στα καύσιμα χωρίς να επιβαρύνονται αντίστοιχα οι δημοσιονομικοί τους στόχοι. Στο πετρέλαιο θέρμανσης το θεωρητικό περιθώριο είναι μεγάλο. Το ευρωπαϊκό κατώτατο όριο βρίσκεται μόλις στα 21 ευρώ ανά 1.000 λίτρα, όταν στην Ελλάδα ακόμη και τον χειμώνα ο ΕΦΚ είναι 280 ευρώ.

Μια μεγάλη μείωση, όμως, ανοίγει άλλο μέτωπο: όσο μεγαλώνει η διαφορά του φόρου από το diesel κίνησης τόσο ισχυρότερο γίνεται το κίνητρο για λαθρεμπόριο. Πριν από το πετρέλαιο θέρμανσης θα έρθει η πρώτη δοκιμή με το diesel κίνησης. Το πιθανότερο σενάριο είναι να παραταθεί και τον Οκτώβριο η κρατική επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο, με τις ανακοινώσεις να αναμένονται στο τέλος Σεπτεμβρίου.

Μένει να φανεί εάν θα συνεχιστεί και η έκπτωση των 5 λεπτών από τα διυλιστήρια. Κάπως έτσι, η κυβέρνηση αγοράζει χρόνο και για το μεγαλύτερο στοίχημα του Οκτωβρίου. Θέλει πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από 1,75 ευρώ και, αν βοηθήσουν οι διεθνείς τιμές, τα διυλιστήρια και οι Βρυξέλλες, ακόμη και στα 1,50-1,60 ευρώ. Μόνο που προς το παρόν ο στόχος υπάρχει, αλλά ο τρόπος με τον οποίο θα πληρωθεί ο λογαριασμός παραμένει ανοιχτός.

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