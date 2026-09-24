AVAX: Στα 3 δισ. ευρώ το ανεκτέλεστο με τζίρο 472 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο

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Σε επίπεδα ρεκόρ κινείται το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων του Ομίλου AVAX, φτάνοντας τα 3 δισ. ευρώ, καθώς οι νέες συμβάσεις που υπέγραψε μέσα στο 2026 αντισταθμίζουν τον υψηλό ρυθμό εκτέλεσης των υφιστάμενων έργων.

Στο πρώτο εξάμηνο του έτους ο κατασκευαστικός όμιλος εμφάνισε παράλληλα μικρή αύξηση του κύκλου εργασιών, ενώ EBITDA και καθαρά κέρδη κινήθηκαν ελαφρώς χαμηλότερα σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Ειδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 0,9% και διαμορφώθηκε στα 472 εκατ. ευρώ, από 467,5 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Η πορεία των εσόδων συνδέεται με την εκτέλεση των έργων που έχει αναλάβει ο Όμιλος στην Ελλάδα και τη Ρουμανία.

Τα EBITDA ανήλθαν σε 68,3 εκατ. ευρώ, έναντι 70,1 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2025, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 27,3 εκατ. ευρώ, από 28,5 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η πορεία του περιθωρίου EBITDA στον κατασκευαστικό κλάδο, το οποίο έφτασε το 12,6%, υψηλότερα από το 10,8% που είχε καταγραφεί στο σύνολο του 2025.

Νέες συμβάσεις 850 εκατ. ευρώ

Το ανεκτέλεστο των υπογεγραμμένων συμβάσεων αυξήθηκε στα 3 δισ. ευρώ, από 2,8 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025, μετά την προσθήκη νέων έργων συνολικού ύψους 850 εκατ. ευρώ μέσα στο 2026.

Το μεγαλύτερο μέρος του χαρτοφυλακίου αφορά την ελληνική αγορά, καθώς τα έργα εσωτερικού αντιπροσωπεύουν το 96% του συνολικού ανεκτέλεστου.

Ως προς τη σύνθεσή του, το 41% προέρχεται από δημόσια έργα, ενώ το υπόλοιπο 59% αφορά ιδιωτικά έργα και Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Η συγκεκριμένη κατανομή δίνει στον Όμιλο σημαντική παρουσία τόσο στα μεγάλα δημόσια έργα υποδομών όσο και στις ιδιωτικές επενδύσεις.

Την ίδια στιγμή, ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς EBITDA διαμορφώνεται στο 2,1, επίπεδο που αφήνει περιθώρια για χρηματοδότηση νέων επενδύσεων.

Στα 408 εκατ. ευρώ οι συμμετοχές

Ανοδικά κινήθηκε και η αξία του χαρτοφυλακίου συμμετοχών του Ομίλου σε παραχωρήσεις και ΣΔΙΤ.

Η εύλογη αξία των συγκεκριμένων συμμετοχών υπολογίζεται πλέον στα 408 εκατ. ευρώ, έναντι 398 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025.

Από το συνολικό ποσό, περίπου 125 εκατ. ευρώ δεν εμφανίζονται στον ενοποιημένο ισολογισμό και ειδικότερα στα ίδια κεφάλαια, λόγω της διαφορετικής μεθόδου αποτίμησης μεταξύ εύλογης αξίας και καθαρής θέσης.

Για το επόμενο διάστημα, βασικό ζητούμενο για την AVAX παραμένει η εκτέλεση του υψηλού ανεκτέλεστου, σε μια περίοδο κατά την οποία ο κατασκευαστικός κλάδος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει αυξημένο κόστος και πληθωριστικές πιέσεις.

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