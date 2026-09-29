search
ΤΡΙΤΗ 29.09.2026 10:09
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.09.2026 07:45

Νέα Ιωνία: Τι εξετάζουν οι Αρχές για τη φωτιά στην καφετέρια – Σε απελπισία οι ένοικοι της πολυκατοικίας

29.09.2026 07:45
polykatoikia new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ποσότητα εύφλεκτου υλικού, διάσπαρτη σε διάφορα σημεία περιμετρικά της καφετέριας απ’ όπου ξεκίνησε η φωτιά τα ξημερώματα της Δευτέρας σε πολυκατοικία της Νέας Ιωνίας, εντόπισαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. Η πολυκατοικία πάνω από την καφετέρια καταστράφηκε ολοσχερώς και οι ένοικοί της βρίσκονται σε απελσπιία αφού είδαν από τη μια στιγμή στην άλλη όλη τους την περιουσία να καταστρέφεται ολοσχερώς

Τις έρευνες έχει αναλάβει πλέον το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών και οι αστυνομικοί βάζουν στο μικροσκόπιο τόσο το παρελθόν της καφετέριας όσο και επιθέσεις που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα στο κέντρο της Αθήνας με στόχους καταστήματα αλλοδαπών, καθώς σημειώνεται ότι ο ιδιοκτήτης της καφετέριας είναι ένας 22χρονος Σύριος.

Στη συγκεκριμένη καφετέρια τον Φεβρουάριο του 2023 είχε σημειωθεί φονική συμπλοκή με πυροβολισμούς, κατά τη διάρκεια της οποίας είχε τραυματιστεί θανάσιμα ένας 37χρονος θαμώνας, ενώ δύο ημέρες νωρίτερα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 16χρονος γιος του τότε ιδιοκτήτη είχε δεχθεί επίθεση από αγνώστους που τον είχαν ληστέψει.

Ο 22χρονος ιδιοκτήτης της καφετέριας, έδωσε κατάθεση στους αστυνομικούς και όπως ανέφερε, δεν είχε δεχθεί απειλές το τελευταίο διάστημα.

Πλέον οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η εντολή για την εμπρηστική επίθεση να δόθηκε ακόμη και μέσα από τις φυλακές.

Εκτός κινδύνου 10χρονο παιδί που εισέπνευσε καπνούς

Εν τω μεταξύ, εκτός κινδύνου νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» το 10χρονο κορίτσι που απεγκλωβίστηκε από την ταράτσα της πολυκατοικίας, έχοντας εισπνεύσει μεγάλη ποσότητα καπνού.

Το παιδί βρισκόταν μεταξύ των ενοίκων που ανέβηκαν στην ταράτσα προκειμένου να γλιτώσουν από τις φλόγες που είχαν κυκλώσει το κτήριο και απεγκλωβίστηκαν με ασφάλεια από τους άνδρες της Πυροσβεστικής.

Διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.

Άστεγοι οι ένοικοι

Άστεγοι παραμένουν οι ένοικοι της πολυκατοικίας που είδαν το βιός τους να καταστρέφεται μέσα σε μια νύχτα. Ουδείς από αυτούς γνωρίζει εάν θα αποζημιωθούν και από ποιον ενώ αντιμετωπίζουν και πρόβλημα διαβίωσης πλέον αφού δεν έχουν στην κυριολεξία που να μείνουν.

Διαβάστε επίσης

Δίκη για Τέμπη: Σήμερα η απόφαση για κινητά σταθμάρχη και βοηθού μηχανοδηγού και η εισαγγελική πρόταση για κλήτευση Γεωργιάδη και Μαρκόπουλου

Ούτε σήμερα αποχωριζόμαστε τις ομπρέλες μας: Βροχερό σκηνικό, ισχυροί άνεμοι, σταθερή η θερμοκρασία 

Υπόθεση Μαζωνάκη: «Μάλλον πέθανε, έπαθε ανακοπή λόγω αντίδρασης στη μέθη» – Το μήνυμα της γραμματέως του ιατρείου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nekrotafeio new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Σουηδία αναζητά γη για χιλιάδες τάφους εν αναμονή ενός πιθανού πολέμου: «Θα μπορούσε να ξεσπάσει»

kairos kryo anemos 009- new
ΕΛΛΑΔΑ

Ο χειμώνας ήρθε… νωρίς στα ορεινά – Στα λευκά ο Όλυμπος, πού έπεσε η θερμοκρασία κάτω από τους 2 βαθμούς

Tempi
ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για τα Τέμπη: Δεκτό το αίτημα για άρση απορρήτου στο κινητό του σταθμάρχη – Συνεχίζονται οι καταθέσεις συγγενών (video)

kafsima kostos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καύσιμα και πετρέλαιο θέρμανσης: Οι δύο ημερομηνίες για τα νέα μέτρα στήριξης – Τι προβλέπει το κυβερνητικό πλάνο

ikiaki_voithos_pixabay
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε οικιακή βοηθό μετά από καταγγελία για κλοπή 50.000 ευρώ 

Δείτε όλες τις ειδήσεις
koufonikolakou_1407_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουφονικολάκου σε Μαρινάκη: «Να τελειώσει η πλάκα για το χειρότερο μνημόνιο, το 41 είναι μεγαλύτερο από το 7»

ano-liosia
ΕΛΛΑΔΑ

Ξέφυγε η κατάσταση στα Άνω Λιόσια: «Τα έχετε κάνει σκ@@@, είμαι εγώ ο μ@@@@@ εδώ πέρα», φώναζε εκπαιδευτικός σε νήπια - Δέχθηκε επίθεση

NO_OBU_diodia_1920x1080_v2
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τι σημαίνει το «ΟΧΙ OBU» στα διόδια - Η ένδειξη που μπερδεύει τους οδηγούς

mazonakis_2209_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση Μαζωνάκη: «Μάλλον πέθανε, έπαθε ανακοπή λόγω αντίδρασης στη μέθη» – Το μήνυμα της γραμματέως του ιατρείου

kairos vroxi athina – new
ΕΛΛΑΔΑ

Κολυδάς: Αλλαγή του σκηνικού του καιρού από την Τετάρτη με βροχές και καταιγίδες – Διαδοχικές καιρικές διαταραχές έως τις αρχές Οκτωβρίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 29.09.2026 10:06
nekrotafeio new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Σουηδία αναζητά γη για χιλιάδες τάφους εν αναμονή ενός πιθανού πολέμου: «Θα μπορούσε να ξεσπάσει»

kairos kryo anemos 009- new
ΕΛΛΑΔΑ

Ο χειμώνας ήρθε… νωρίς στα ορεινά – Στα λευκά ο Όλυμπος, πού έπεσε η θερμοκρασία κάτω από τους 2 βαθμούς

Tempi
ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για τα Τέμπη: Δεκτό το αίτημα για άρση απορρήτου στο κινητό του σταθμάρχη – Συνεχίζονται οι καταθέσεις συγγενών (video)

1 / 3