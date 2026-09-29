Νέα Ιωνία: Τι εξετάζουν οι Αρχές για τη φωτιά στην καφετέρια – Σε απελπισία οι ένοικοι της πολυκατοικίας

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Ποσότητα εύφλεκτου υλικού, διάσπαρτη σε διάφορα σημεία περιμετρικά της καφετέριας απ’ όπου ξεκίνησε η φωτιά τα ξημερώματα της Δευτέρας σε πολυκατοικία της Νέας Ιωνίας, εντόπισαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. Η πολυκατοικία πάνω από την καφετέρια καταστράφηκε ολοσχερώς και οι ένοικοί της βρίσκονται σε απελσπιία αφού είδαν από τη μια στιγμή στην άλλη όλη τους την περιουσία να καταστρέφεται ολοσχερώς

Τις έρευνες έχει αναλάβει πλέον το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών και οι αστυνομικοί βάζουν στο μικροσκόπιο τόσο το παρελθόν της καφετέριας όσο και επιθέσεις που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα στο κέντρο της Αθήνας με στόχους καταστήματα αλλοδαπών, καθώς σημειώνεται ότι ο ιδιοκτήτης της καφετέριας είναι ένας 22χρονος Σύριος.

Στη συγκεκριμένη καφετέρια τον Φεβρουάριο του 2023 είχε σημειωθεί φονική συμπλοκή με πυροβολισμούς, κατά τη διάρκεια της οποίας είχε τραυματιστεί θανάσιμα ένας 37χρονος θαμώνας, ενώ δύο ημέρες νωρίτερα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 16χρονος γιος του τότε ιδιοκτήτη είχε δεχθεί επίθεση από αγνώστους που τον είχαν ληστέψει.

Ο 22χρονος ιδιοκτήτης της καφετέριας, έδωσε κατάθεση στους αστυνομικούς και όπως ανέφερε, δεν είχε δεχθεί απειλές το τελευταίο διάστημα.

Πλέον οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η εντολή για την εμπρηστική επίθεση να δόθηκε ακόμη και μέσα από τις φυλακές.

Εκτός κινδύνου 10χρονο παιδί που εισέπνευσε καπνούς

Εν τω μεταξύ, εκτός κινδύνου νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» το 10χρονο κορίτσι που απεγκλωβίστηκε από την ταράτσα της πολυκατοικίας, έχοντας εισπνεύσει μεγάλη ποσότητα καπνού.

Το παιδί βρισκόταν μεταξύ των ενοίκων που ανέβηκαν στην ταράτσα προκειμένου να γλιτώσουν από τις φλόγες που είχαν κυκλώσει το κτήριο και απεγκλωβίστηκαν με ασφάλεια από τους άνδρες της Πυροσβεστικής.

Διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.

Άστεγοι οι ένοικοι

Άστεγοι παραμένουν οι ένοικοι της πολυκατοικίας που είδαν το βιός τους να καταστρέφεται μέσα σε μια νύχτα. Ουδείς από αυτούς γνωρίζει εάν θα αποζημιωθούν και από ποιον ενώ αντιμετωπίζουν και πρόβλημα διαβίωσης πλέον αφού δεν έχουν στην κυριολεξία που να μείνουν.

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