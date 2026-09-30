Στο «παρά πέντε» ακυρώθηκε η εκτέλεση της Αμερικανίδας θανατοποινίτισσας Κρίστα Πάικ

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Η εκτέλεση της κρατούμενης στο Τενεσί, Κρίστα Πάικ, ανεστάλη μία ώρα πριν από την πραγματοποίησή της.

Η Πάικ, 50 ετών, περιμένει την εκτέλεσή της από τότε που καταδικάστηκε σε θάνατο το 1996 για τη δολοφονία της Κολίν Σλέμερ.

Στην απόφασή τους την Τετάρτη, οι δικαστές του Εφετείου της Έκτης Περιφέρειας δήλωσαν ότι χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να εξετάσουν τα επιχειρήματα στην υπόθεση της Πάικ. Δεν είναι σαφές πόσο θα διαρκέσει η αναστολή.

Η απόφαση έρχεται μετά την απόρριψη της αναστολής από το Ανώτατο Δικαστήριο και την άρνηση του κυβερνήτη του Τενεσί να κάνει δεκτό το αίτημα της Πάικ για χάρη νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Οι δικηγόροι της δήλωσαν ότι για χρόνια, η πολιτεία του Τενεσί υποστήριζε στο δικαστήριο ότι η Πάικ είχε πει ψέματα ότι είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά ως παιδί.

Αλλά σε πρόσφατη ακρόαση σχετικά με τη μέθοδο εκτέλεσής της, η πολιτεία δήλωσε ότι δεν αμφισβητεί ότι υπέστη σεξουαλική κακοποίηση και βιασμό.

Η έφεση που οδήγησε στην αναστολή της Τετάρτης είναι διαφορετική από αυτήν που ασκήθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο, το οποίο αρνήθηκε να εκδικάσει την έφεση της Πάικ.

Προήλθε από την αμφισβήτησή της κατά της μεθόδου εκτέλεσης του Τενεσί με θανατηφόρα ένεση, την οποία οι δικηγόροι της Πάικ ανέφεραν ότι θα μπορούσε να προκαλέσει πόνο πέρα ​​από αυτό που απαιτείται για την εκτέλεση της θανατικής ποινής – κάτι που το Σύνταγμα δεν επιτρέπει.

Ήταν 18 ετών όταν αυτή και ο τότε φίλος της χτύπησαν, βασάνισαν και δολοφόνησαν την Κολίν Σλέμερ, μια 19χρονη που γνώρισαν σε έναν καταυλισμό επαγγελματικής κατάρτισης για προβληματικούς εφήβους.

Η δολοφονία προκάλεσε φρενίτιδα στα μέσα ενημέρωσης στο Νόξβιλ του Τενεσί το 1995, όταν το θύμα βρέθηκε με μια ανάποδη πεντάλφα – ένα σύμβολο που συνδέεται με σατανιστικές ομάδες – σκαλισμένο στο στήθος της. Η Πάικ αρνήθηκε ότι σκάλισε η ίδια το σύμβολο.

Είχε κατηγορήσει τη Σλέμερ ότι την προσέβαλε και ότι προσπάθησε να κλέψει τον φίλο της. Δύο άλλοι κάτοικοι του καταυλισμού κατέθεσαν αργότερα ότι η Πάικ είχε καυχηθεί για τη δολοφονία πριν και μετά και τους έδειξε ένα κομμάτι του κρανίου της Σλέμερ.

Οι δικηγόροι της υποστήριξαν ότι «ο εγκέφαλος ενός 18χρονου δεν είναι ο εγκέφαλος ενήλικα» και ότι η Πάικ ήταν πολύ νέα τη στιγμή της δολοφονίας για να καταδικαστεί σε θάνατο γι’ αυτό.

Κατά τη στιγμή της φυλάκισής της, η Πάικ ήταν το νεότερο άτομο που είχε καταδικαστεί σε θάνατο, σύμφωνα με το Τμήμα Σωφρονιστικών Ιδρυμάτων του Τενεσί.

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