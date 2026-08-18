ΠΑΣΟΚ για μη κρατικά ΑΕΙ: Η κυβέρνηση οφείλει απαντήσεις μετά την απόφαση του ΣτΕ

Takeaways by to pontiki AI Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ασκεί έντονη κριτική στην κυβέρνηση μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την ακύρωση αδειών λειτουργίας τριών μη κρατικών πανεπιστημίων.

Ο βουλευτής Στέφανος Παραστατίδης υποστηρίζει ότι το δικαστήριο έκρινε ως ανεπαρκή τα κριτήρια πιστοποίησης της ΕΘΑΑΕ και εντόπισε σοβαρές παραλείψεις στις διοικητικές διαδικασίες αδειοδότησης.

Ο ίδιος ζητά από το υπουργείο Παιδείας την ανάληψη πολιτικών ευθυνών και την παρουσίαση ενός σαφούς χρονοδιαγράμματος για την προστασία των φοιτητών.

Παράλληλα, θέτει ερωτήματα σχετικά με τη νομιμότητα των μελλοντικών αδειοδοτήσεων και την αμεροληψία των διαδικασιών αξιολόγησης που ακολουθήθηκαν από τους αρμόδιους φορείς.

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Σφοδρή κριτική ασκεί στην κυβέρνηση το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τις άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας τριών μη κρατικών ΑΕΙ.

Εδιικότερα ο βουλευτής Κιλκίς και υπεύθυνος του ΚΤΕ Παιδείας του ΠΑΣΟΚ Στέφανος Παραστατίδης, ζητά από το υπουργείο Παιδείας συγκεκριμένες απαντήσεις και ανάληψη πολιτικών ευθυνών.

Ο κ. Παραστατίδης χαρακτηρίζει την απόφαση του Γ΄ Τμήματος του ΣτΕ εξέλιξη με «εξαιρετικά σοβαρές θεσμικές, νομικές και πολιτικές συνέπειες» και υποστηρίζει ότι η υπόθεση δεν μπορεί να περιοριστεί από την κυβέρνηση σε ζητήματα διοικητικής διαδικασίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το ΣτΕ ακύρωσε κρίσιμα στοιχεία της διαδικασίας πιστοποίησης και αδειοδότησης, καθώς έκρινε ότι τα κριτήρια που είχε θεσπίσει η ΕΘΑΑΕ για την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών δεν πληρούσαν τα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια που προβλέπει ο νόμος.

Παράλληλα, όπως αναφέρει, ακυρώθηκαν άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας συγκεκριμένων Ν.Π.Π.Ε., καθώς δεν είχαν συντρέξει οι νόμιμες προϋποθέσεις για τη χορήγησή τους.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ θέτει, μεταξύ άλλων, το ερώτημα με ποιο νόμιμο κανονιστικό και διοικητικό πλαίσιο μπορούν να συνεχιστούν οι πιστοποιήσεις και οι αδειοδοτήσεις που στηρίχθηκαν στις διαδικασίες που ακύρωσε το ΣτΕ, αλλά και ποια συγκεκριμένη διαδικασία και ποιο χρονοδιάγραμμα θα ακολουθηθεί ώστε, όπως έχει διαβεβαιώσει η κυβέρνηση, κανένας φοιτητής να μη χάσει το ακαδημαϊκό έτος.

Ο κ. Παραστατίδης αναφέρεται ακόμη στους λόγους ακύρωσης, υποστηρίζοντας ότι σε δύο περιπτώσεις χορηγήθηκαν άδειες χωρίς να έχει προηγουμένως διαπιστωθεί από τον ΕΟΠΠΕΠ η συμμόρφωση των Ν.Π.Π.Ε. με παρατηρήσεις που είχαν προκύψει από επιτόπιους ελέγχους στις κτιριακές εγκαταστάσεις.

Σε άλλη περίπτωση, σύμφωνα με τον ίδιο, το ΣτΕ έκρινε μη νόμιμη τη σύμφωνη γνώμη της ΕΘΑΑΕ λόγω συμμετοχής στην αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης μέλους του οποίου η σχέση με τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό φορέα μπορούσε να δημιουργήσει υπόνοια μεροληψίας.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι οι συγκεκριμένες κρίσεις του ΣτΕ εγείρουν ζητήματα αμεροληψίας των αξιολογήσεων, επάρκειας των κριτηρίων ποιότητας και τήρησης των νόμιμων προϋποθέσεων πριν από τη χορήγηση των αδειών.

Παράλληλα, επιρρίπτει ευθύνες τόσο στην ΕΘΑΑΕ όσο και στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, υποστηρίζοντας ότι το ΣτΕ δεν ακύρωσε μόνο πράξεις της ΕΘΑΑΕ, αλλά και υπουργικές πράξεις με τις οποίες χορηγήθηκαν άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας.

«Η κυβέρνηση οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες που της αναλογούν και όχι να τις μετακυλίει αποκλειστικά στους φορείς», αναφέρει ο κ. Παραστατίδης, ζητώντας παράλληλα απαντήσεις για το εάν θα συνεχιστούν οι νέες πιστοποιήσεις και αδειοδοτήσεις με βάση τα κριτήρια που κρίθηκαν ανεπαρκή από το ΣτΕ.

Καταλήγοντας, ο υπεύθυνος του ΚΤΕ Παιδείας του ΠΑΣΟΚ καλεί την κυβέρνηση να παρουσιάσει συγκεκριμένο σχέδιο και χρονοδιάγραμμα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της δικαστικής απόφασης και να αναλάβει, όπως υποστηρίζει, τις πολιτικές ευθύνες για όσα έχουν προκύψει.

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