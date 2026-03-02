search
ΔΕΥΤΕΡΑ 02.03.2026
02.03.2026

Στο τσακ γλύτωσαν από τους βομβαρδισμούς 4 βουλευτές της ΝΔ, έφυγαν τελευταία στιγμή από το Κατάρ

02.03.2026 13:05
Τέσσερις βουλευτές της ΝΔ – μέλη της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής – γλύτωσαν στο τσακ τους βομβαρδισμούς στη Μέση Ανατολή.

Οι βουλευτές έφυγαν την Παρασκευή το μεσημέρι από την Αθήνα με προορισμό το Ανόι, όπου θα είχαν συνομιλίες με εκπροσώπους της βιετναμέζικης κυβέρνησης και του κοινοβουλίου.

Ενδιάμεσος σταθμός; Η Ντόχα του Κατάρ. Έφτασαν εκεί στις 6:30 το απόγευμα τοπική ώρα και αναχώρησαν από την πρωτεύουσα του Κατάρ στις 8:30 το βράδυ της Παρασκευής.

Λίγες μόνο ώρες πριν ξεκινήσουν οι βομβαρδισμοί της Τεχεράνης.

Για τους οποίους έμαθαν σχεδόν με το που έφτασαν στο Ανόι. Πρόκειται για τους Γιάννη Πλακιωτάκη, Ζέτα Μακρή, Θανάση Καββαδά και Στράτο Σιμόπουλο, που είναι και πρόεδρος της επιτροπής.

Τώρα αναζητούν τρόπο για να οργανώσουν τα της επιστροφής τους.

Που δεν θα περιλαμβάνει πτήση μέσω Κατάρ.

