04.03.2026 01:01

CNN: Η CIA σχεδιάζει να εξοπλίσει κουρδικές δυνάμεις για να πυροδοτήσει εξέγερση στο Ιράν – Χερσαία επίθεση στο δυτικό τμήμα της χώρας «τις επόμενες ημέρες»

04.03.2026 01:01
trump_3001_1920-1080_new
credit: AP

Η CIA φέρεται να εξετάζει ενεργά την παροχή όπλων σε κουρδικές ομάδες με σκοπό την πρόκληση λαϊκής εξέγερσης στο Ιράν, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν λεπτομέρειες του σχεδίου και μίλησαν στο CNN.

Οι εν λόγω πηγές αναφέρουν ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ διεξάγει συνομιλίες με μέλη της ιρανικής αντιπολίτευσης αλλά και με Κούρδους ηγέτες στο Ιράκ, διερευνώντας πιθανές μορφές στρατιωτικής υποστήριξης.

Οι εν λόγω συζητήσεις επικεντρώνονται σε τρόπους ενίσχυσης των κουρδικών δυνάμεων για να ασκήσουν πίεση στο καθεστώς της Τεχεράνης.

Η παρουσία των κουρδικών οργανώσεων στα σύνορα Ιράκ – Ιράν

Οι ένοπλες κουρδικές οργανώσεις του Ιράν διαθέτουν χιλιάδες μαχητές, οι οποίοι δρουν κυρίως κατά μήκος των συνόρων Ιράκ–Ιράν, ιδιαίτερα στην αυτόνομη περιοχή του Κουρδιστάν στο Ιράκ.

Αρκετές από αυτές τις οργανώσεις έχουν δημοσιεύσει ανακοινώσεις μετά την έναρξη της σύγκρουσης, αφήνοντας να εννοηθεί ότι σχεδιάζουν στρατιωτική δράση, ενώ καλούν παράλληλα τις ιρανικές στρατιωτικές δυνάμεις να αποστατήσουν.

Επιθέσεις των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν έχει ήδη εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον κουρδικών οργανώσεων. Την Τρίτη, 3/3, το IRGC ανακοίνωσε ότι στόχευσε κουρδικές δυνάμεις χρησιμοποιώντας δεκάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Την ίδια ημέρα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος του Ιρανικού Κουρδιστάν (KDPI), Μουσταφά Χιτζρί, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της ιρανικής κουρδικής κοινότητας. Το KDPI συγκαταλέγεται στις οργανώσεις που έγιναν στόχος των επιθέσεων των Φρουρών της Επανάστασης.

Προετοιμασία για χερσαία επιχείρηση στο δυτικό Ιράν

Ο ίδιος αξιωματούχος δήλωσε στο CNN ότι οι κουρδικές δυνάμεις της αντιπολίτευσης του Ιράν αναμένεται να συμμετάσχουν σε χερσαία επιχείρηση στο δυτικό τμήμα της χώρας τις επόμενες ημέρες.

«Πιστεύουμε ότι τώρα έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία», ανέφερε η πηγή, περιγράφοντας το χρονικό πλαίσιο των σχεδίων τους. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι οι ένοπλες ομάδες αναμένουν υποστήριξη τόσο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όσο και από το Ισραήλ.

