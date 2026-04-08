08.04.2026 00:34

ΗΠΑ: Πράκτορες της ICE πυροβόλησαν άνδρα – Ισχυρίζονται ότι επιχείρησε να τους παρασύρει με το αυτοκίνητό του (Video)

Πράκτορες της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ πυροβόλησαν και τραυμάτισαν χθες, Τρίτη 7/4, έναν άνδρα που επιχείρησε να τους παρασύρει με το αυτοκίνητό του, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της ομοσπονδιακής υπηρεσίας.

Η περιοχή αποκλείστηκε από το FBI, ενώ ο άνδρας διεκομίσθη σε νοσοκομείο, ενημέρωσε ο διευθυντής της ICE Τοντ Λάιονς.

Για μέλος συμμορίας που καταζητείτο έκανε λόγο η ICE

Καθώς οι πράκτορες προσέγγιζαν το αυτοκίνητο «καταζητούμενο μέλος συμμορίας χρησιμοποίησε ως όπλο το όχημά του σε μια προσπάθεια να παρασύρει αστυνομικό. Εφαρμόζοντας όσα έχουν μάθει στην εκπαίδευση, οι αστυνομικοί μας πυροβόλησαν, ευρισκόμενοι σε άμυνα, για να προστατεύσουν τους εαυτούς τους, τους συναδέλφους τους και το κοινό», ανακοίνωσε ο Λάιονς.

Ο δράστης φέρεται να είναι μέλος συμμορίας από το Ελ Σαλβαδόρ και βρισκόταν παράνομα στις ΗΠΑ, ενώ καταζητείτο στο πλαίσιο έρευνας για ανθρωποκτονία, πάντα κατά την ICE.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επισημαίνει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές τις πληροφορίες που έδωσε στη δημοσιότητα η ICE σχετικά με το συμβάν στην Πάτερσον, αγροτική πόλη περίπου 25.000 κατοίκων που βρίσκεται 145 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Σαν Φρανσίσκο.

tehran-iran-oil
ICE USA
kane real bayern
earthquake_seismos_0812_1920-1080_new
zoi konstantopoulou 88- new
pikrodafni new
PODCAST PAPADOPOYLOS SITE 05.04
papakwsta karamanlis skrekas
kozu new
tehran-iran-oil
tehran-iran-oil
ICE USA
kane real bayern
