ΗΠΑ: Πράκτορες της ICE πυροβόλησαν άνδρα – Ισχυρίζονται ότι επιχείρησε να τους παρασύρει με το αυτοκίνητό του (Video)

Πράκτορες της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ πυροβόλησαν και τραυμάτισαν χθες, Τρίτη 7/4, έναν άνδρα που επιχείρησε να τους παρασύρει με το αυτοκίνητό του, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της ομοσπονδιακής υπηρεσίας.

Η περιοχή αποκλείστηκε από το FBI, ενώ ο άνδρας διεκομίσθη σε νοσοκομείο, ενημέρωσε ο διευθυντής της ICE Τοντ Λάιονς.

🚨BREAKING: New video footage shows ICE agents shooting a man trying to drive away, in Patterson, California…



Proving DHS lied AGAIN.



In the video, the driver is clearly reversing to get out of a boxed‑in spot.



He backs up and accidentally hits an unmarked agent vehicle… pic.twitter.com/qazazR87b1 — Jesus Freakin Congress (@TheJFreakinC) April 7, 2026

Για μέλος συμμορίας που καταζητείτο έκανε λόγο η ICE

Καθώς οι πράκτορες προσέγγιζαν το αυτοκίνητο «καταζητούμενο μέλος συμμορίας χρησιμοποίησε ως όπλο το όχημά του σε μια προσπάθεια να παρασύρει αστυνομικό. Εφαρμόζοντας όσα έχουν μάθει στην εκπαίδευση, οι αστυνομικοί μας πυροβόλησαν, ευρισκόμενοι σε άμυνα, για να προστατεύσουν τους εαυτούς τους, τους συναδέλφους τους και το κοινό», ανακοίνωσε ο Λάιονς.

Ο δράστης φέρεται να είναι μέλος συμμορίας από το Ελ Σαλβαδόρ και βρισκόταν παράνομα στις ΗΠΑ, ενώ καταζητείτο στο πλαίσιο έρευνας για ανθρωποκτονία, πάντα κατά την ICE.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επισημαίνει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές τις πληροφορίες που έδωσε στη δημοσιότητα η ICE σχετικά με το συμβάν στην Πάτερσον, αγροτική πόλη περίπου 25.000 κατοίκων που βρίσκεται 145 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Σαν Φρανσίσκο.

Διαβάστε επίσης:

