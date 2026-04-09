Το Πεντάγωνο πίεσε τον Πάπα να στηρίξει τον πόλεμο κατά του Ιράν – Ο ποντίφικας το αγνόησε και καταδίκασε τον Τραμπ

Οι αποκαλύψεις των τελευταίων ημερών φέρνουν στο φως ένα βαθιά ανησυχητικό περιστατικό που, ακόμη και με τις πιο επιεικείς αναγνώσεις, αγγίζει τα όρια της θεσμικής εκτροπής.

Το Πεντάγωνο – όχι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, όχι ένας διπλωματικός δίαυλος, αλλά ο πυρήνας της αμερικανικής στρατιωτικής ισχύος – κάλεσε τον Αποστολικό Νούντσιο του Βατικανού σε κλειστή συνάντηση, επιχειρώντας, σύμφωνα με τις καταγγελίες, να επηρεάσει τη στάση της Καθολικής Εκκλησίας σε ένα κρίσιμο γεωπολιτικό ζήτημα: τον πόλεμο κατά του Ιράν.

Ακόμη και αν αφήσει κανείς στην άκρη τις πιο αιχμηρές λεπτομέρειες – όπως οι αναφορές ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι επικαλέστηκαν τη στρατιωτική παντοδυναμία των ΗΠΑ και την ικανότητά τους να «πράττουν όπως επιθυμούν» – το ίδιο το γεγονός της συνάντησης είναι από μόνο του αποκαλυπτικό. Από πότε ένα υπουργείο Άμυνας αναλαμβάνει να «νουθετήσει» έναν θρησκευτικό ηγέτη; Και με ποια θεσμική νομιμοποίηση ένας στρατιωτικός μηχανισμός επιχειρεί να ευθυγραμμίσει μια Εκκλησία με τις επιλογές του;

Η εικόνα που αναδύεται δεν παραπέμπει σε ισότιμο διάλογο, αλλά σε επίδειξη ισχύος. Όταν το Πεντάγωνο – σύμβολο στρατιωτικής επιβολής – γίνεται το όχημα επικοινωνίας προς το Βατικανό, το μήνυμα δεν είναι απλώς πολιτικό. Είναι, εκ των πραγμάτων, πιεστικό. Και σε διεθνές επίπεδο, η διάκριση μεταξύ «διπλωματίας» και «πίεσης» δεν είναι καθόλου ασαφής.

Το ακόμη πιο ηχηρό στοιχείο, ωστόσο, δεν βρίσκεται μόνο στη συνάντηση, αλλά σε όσα ακολούθησαν. Παρά τις φερόμενες πιέσεις, ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ δεν ευθυγραμμίστηκε. Αντιθέτως, προχώρησε σε δημόσιες παρεμβάσεις που ερμηνεύτηκαν ευρέως ως σαφής καταδίκη της λογικής πολέμου και της πολιτικής Τραμπ απέναντι στο Ιράν. Με άλλα λόγια, ο ποντίφικας όχι μόνο δεν υπέκυψε, αλλά επέλεξε να κινηθεί στην αντίθετη κατεύθυνση.

Αυτό το γεγονός προσδίδει στο περιστατικό μια ακόμη πιο αιχμηρή διάσταση. Διότι, αν πράγματι επιχειρήθηκε πίεση, τότε αυτή απέτυχε – και μάλιστα με τρόπο που εκθέτει την ίδια τη λογική της. Η Καθολική Εκκλησία, ως διεθνής δρών με δική της διπλωματική και ηθική υπόσταση, δεν αντιμετωπίζεται εύκολα ως προέκταση κρατικών στρατηγικών.

Σε τελική ανάλυση, το ζήτημα δεν είναι μόνο τι ειπώθηκε πίσω από κλειστές πόρτες – κάτι που παραμένει εν μέρει αμφισβητούμενο. Το ζήτημα είναι τι αποκαλύπτει η ίδια η πρωτοβουλία: μια αντίληψη άσκησης εξωτερικής πολιτικής που δεν διστάζει να επιστρατεύσει ακόμη και τη στρατιωτική ισχύ ως υπόρρητο επιχείρημα σε συνομιλίες με θρησκευτικούς θεσμούς.

Και αυτό, ανεξαρτήτως λεπτομερειών, είναι από μόνο του μεμπτό.

