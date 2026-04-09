ΠΕΜΠΤΗ 09.04.2026 12:11
09.04.2026 10:39

Φρίκη: Ζευγάρι κατηγορείται ότι άφηνε τα 6 παιδιά του να λιμοκτονούν – Έτρωγαν μούχλα, σκυλοτροφή και έντομα

Ένα ζευγάρι από το Ουισκόνσιν συνελήφθη με την κατηγορία ότι άφηνε τα έξι παιδιά του να λιμοκτονούν για χρόνια, εξαναγκάζοντάς τα να τρώνε μούχλα, έντομα και τροφή για σκύλους, ενώ παράλληλα υφίσταντο επαναλαμβανόμενη κακοποίηση.

Ο 38χρονος Casey Cano και η 35χρονη Mary Cano αντιμετωπίζουν ο καθένας έξι κατηγορίες για κατ’ εξακολούθηση σωματική κακοποίηση παιδιού που προκάλεσε σοβαρή σωματική βλάβη και παραμέληση παιδιού. Επίσης, κατηγορούνται για μία περίπτωση εξαναγκασμού παιδιού κάτω των 13 ετών σε θέαση ή ακρόαση σεξουαλικής πράξης, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα.

Το χρονικό της κακοποίησης

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι από τον Ιανουάριο του 2018 έως τον Απρίλιο του 2022, το ζευγάρι χτυπούσε επανειλημμένα τα παιδιά με ζώνες στο σπίτι τους στην κομητεία Κρόφορντ, προκαλώντας τους μώλωπες και αιμορραγία. Παράλληλα στερούσαν το φαγητό από τα παιδιά ως μορφή τιμωρίας.

Στις ποινικές καταγγελίες περιγράφονται εφιαλτικές συνθήκες διαβίωσης. Τα παιδιά φέρεται να έμεναν χωρίς φαγητό για αρκετές ημέρες, γεγονός που τα οδηγούσε, λόγω της ακραίας πείνας, να τρώνε:

  • Μούχλα
  • Έντομα
  • Σκυλοτροφή
  • Χορτάρι

Ένα από τα παιδιά κατέθεσε ότι ένα από τα αδέρφια του αναγκάστηκε να φοράει την ίδια πάνα για τρεις ημέρες χωρίς αλλαγή ως «τιμωρία».

Η αποκάλυψη της υπόθεσης

Τα παιδιά απομακρύνθηκαν από το σπίτι τον Απρίλιο του 2022, στο πλαίσιο μιας ξεχωριστής υπόθεσης σεξουαλικής κακοποίησης που αφορούσε άλλο παιδί.

Τα παιδιά ήταν ηλικίας 1 έως 9 ετών κατά την περίοδο της φερόμενης κακοποίησης, η οποία ξεκίνησε όταν κάποια από αυτά ήταν μόλις τριών μηνών.

Προηγούμενες καταδίκες

Σημειώνεται ότι ο Casey και η Mary Cano είχαν καταδικαστεί στο παρελθόν, το 2022, για σεξουαλική κακοποίηση ενός 12χρονου παιδιού.

Μια νέα έρευνα για το ζευγάρι ξεκίνησε τον περασμένο Δεκέμβριο. Και οι δύο συνελήφθησαν τον Μάρτιο του 2026, αλλά αφέθηκαν ελεύθεροι μετά την καταβολή εγγύησης.

Η επόμενη εμφάνισή τους στο δικαστήριο δεν έχει ακόμη προγραμματιστεί.

