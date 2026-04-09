Πόλεμος στη Μέση Ανατολή – Guardian: Μεγάλος χαμένος ο Νετανιάχου

Σε έναν πόλεμο χωρίς νικητές, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ φαίνεται να είναι ο μεγαλύτερος ηττημένος, καθώς συνάπτει μια εύθραυστη και ασαφή εκεχειρία με το Ιράν γράφει σε ανάλυσή του ο Guardian.

Μετά από χρόνια απειλών του Μπένιαμιν Νετανιάχου εναντίον του Ιράν, τις θεατρινιστικές του ενέργειες στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, τα αμφίβολα ντοσιέ που διαρκώς επιδεικνύονταν μπροστά στα μάτια των παγκόσμιων μέσων ενημέρωσης και τη διπλωματική πίεση που ασκούσε στους διαδοχικούς προέδρους των ΗΠΑ να συμφωνήσουν σε πόλεμο εναντίον του Ιράν, η σύγκρουση του Ισραήλ αποδείχθηκε αποτυχία.

Η ετυμηγορία της αμερικανικής κοινότητας πληροφοριών ότι οι ισραηλινές προβλέψεις για αλλαγή καθεστώτος και επανάσταση στο Ιράν ήταν «γελοίες» αποδείχθηκε σωστή. Η ισραηλινή εκτίμηση ότι ο πόλεμος θα διαρκούσε στην καλύτερη περίπτωση λίγες μέρες, στη χειρότερη λίγες εβδομάδες, ήταν θλιβερά μακριά από την πραγματικότητα.

Πυρ ομαδόν

Ακόμη και πριν από δύο ημέρες, σύμφωνα με το ισραηλινό Κανάλι 12, ο Νετανιάχου πίεζε τον Ντόναλντ Τραμπ να μην συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός. Για μια μέρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξέδωσε τις γενοκτονικές προειδοποιήσεις του προς την Τεχεράνη και στη συνέχεια υποχώρησε, σύμφωνα με ορισμένες πηγές παραγκωνίζοντας το Ισραήλ στις διαβουλεύσεις του.

«Ποτέ δεν υπήρξε μια τέτοια πολιτική καταστροφή σε ολόκληρη την ιστορία μας. Το Ισραήλ δεν ήταν καν κοντά στο τραπέζι όταν ελήφθησαν αποφάσεις σχετικά με τον πυρήνα της εθνικής μας ασφάλειας», έγραψε ο κύριος ηγέτης της αντιπολίτευσης του Ισραήλ, Γιαίρ Λαπίντ, στο X.

«Ο στρατός εκτέλεσε όλα όσα του ζητήθηκαν και ο λαός επέδειξε αξιοθαύμαστη αντοχή, αλλά ο Νετανιάχου απέτυχε πολιτικά, απέτυχε στρατηγικά και δεν πέτυχε κανέναν από τους στόχους που ο ίδιος είχε θέσει. Θα μας πάρει χρόνια να αποκαταστήσουμε τη πολιτική και στρατηγική ζημιά που προκάλεσε ο Νετανιάχου λόγω αλαζονείας, αμέλειας και έλλειψης στρατηγικού σχεδιασμού».

Ο επικεφαλής του αριστερού κόμματος των Δημοκρατικών, Γιαίρ Γκολάν, χαρακτήρισε επίσης την κατάπαυση του πυρός ως «στρατηγική αποτυχία» του Νετανιάχου. «Υποσχέθηκε μια ιστορική νίκη και ασφάλεια για γενιές, και στην πράξη, είχαμε μια από τις πιο σοβαρές στρατηγικές αποτυχίες που έχει γνωρίσει ποτέ το Ισραήλ», έγραψε ο Γκολάν στο X. «Είναι μια ολοκληρωτική αποτυχία που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια του Ισραήλ για τα επόμενα χρόνια».

Η πραγματικότητα είναι ότι ο Νετανιάχου έβαλε τα πάντα στοίχημα στον πόλεμό του και, με την αποτυχία του να εξασφαλίσει την πτώση του θεοκρατικού καθεστώτος, την κατάσχεση των αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου της Τεχεράνης ή μια ουσιαστική υποβάθμιση του κράτους, η παγκόσμια εικόνα του Ισραήλ – που είχε ήδη αμαυρωθεί σε μεγάλο βαθμό από τις ενέργειές του στη Γάζα, όπου έχει κατηγορηθεί για τη διάπραξη γενοκτονίας – έχει υποστεί ζημιά.

Από την πλευρά της ασφάλειας, παρά τις ισχυρισμούς του Τραμπ, η δύναμη του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης έχει ενισχυθεί, καθώς η Τεχεράνη – τουλάχιστον προς το παρόν – έχει επιτύχει τον πρωταρχικό της στόχο, που ήταν απλώς να επιβιώσει από μια επίθεση διάρκειας ενός μήνα από δύο από τις μεγαλύτερες στρατιωτικές δυνάμεις του κόσμου.

Το ζήτημα του Λιβάνου

Οι επιθέσεις έχουν αφήσει ένα χτυπημένο αλλά ακόμα άθικτο καθεστώς, με σημαντικούς στρατιωτικούς πόρους, το οποίο είναι πιθανό να επιδιώξει ταχύ επανεξοπλισμό καθώς αναζητά ευκαιρίες για αντίποινα. Η επιμονή του Νετανιάχου να συνεχίσει τις επιθέσεις στο νότιο Λίβανο φαίνεται επίσης υπερφίαλη, δεδομένου ότι η δηλωμένη πρόθεση του Ισραήλ να δημιουργήσει μια νέα ζώνη ασφαλείας φέρνει τις δυνάμεις του σε άμεση σύγκρουση επί του εδάφους με μαχητές της Χεζμπολάχ, οι οποίοι ιστορικά έχουν αποδείξει ότι είναι έμπειροι στον αγώνα στο δικό τους έδαφος.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι φρικτές και απροειδοποίητες μαζικές αεροπορικές επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον του Λιβάνου μοιάζουν με μια τιμωρητική πράξη, αφού αποτράπηκαν στο Ιράν. Οι επιπτώσεις όσον αφορά την κοινή γνώμη και τη διπλωματία είναι πιθανό να είναι ακόμη πιο σοβαρές για τον Νετανιάχου και το Ισραήλ. Στην Αμερική, ειδικότερα, μια πολιτική συναίνεση που χρονολογείται από τη δεκαετία του 1960 καταρρέει ορατά.

Ο ρόλος του Ισραήλ στην ώθηση του Τραμπ προς τον πόλεμο στο Ιράν έχει δεχτεί επίθεση τόσο από τους προοδευτικούς όσο και από την ακροδεξιά του MAGA, ενώ η υποστήριξη προς το Ισραήλ γενικότερα βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα ακόμη και μεταξύ των Εβραίων ψηφοφόρων. Στη συνέχεια, υπάρχουν οι εσωτερικές επιπτώσεις για τον Νετανιάχου σε μια εκλογική χρονιά στο Ισραήλ. Μακριά από το να μεταμορφώσει την κατάσταση ασφάλειας του Ισραήλ, θα βγει από τον πόλεμο χωρίς να έχει επιτύχει κανέναν από τους κύριους στόχους που είχε υποσχεθεί.

Αποτυχία όλων των στόχων

Παρά τον γνωστό κυνισμό του Νετανιάχου όσον αφορά τη διαφήμιση των συνήθως προσωρινών επιτευγμάτων του, θα είναι προφανές στους Ισραηλινούς ότι, αντί να έχει εξαλείψει αυτό που από καιρό περιγράφει ως «υπαρξιακή» απειλή για το Ισραήλ, οι συνθήκες παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητες. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, μπορεί να έχει πεθάνει, αλλά τον διαδέχθηκε ο σκληροπυρηνικός γιος του.

Αντί να κλείσει το κεφάλαιο του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, το σχέδιο της Τεχεράνης, το οποίο ο Τραμπ χαρακτήρισε ως μια λειτουργική βάση για διαπραγματεύσεις, φαίνεται να περιλαμβάνει την αποδοχή του δικαιώματος του Ιράν να εμπλουτίζει ουράνιο – αν και ο Τραμπ αρνήθηκε ότι αυτό αποτελεί μέρος της συμφωνίας. Προς το παρόν, τουλάχιστον, οι όροι των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν υποδηλώνουν κάτι πιο κοντά στο πλαίσιο της διεθνούς πυρηνικής συμφωνίας του Μπαράκ Ομπάμα – την οποία ο Νετανιάχου προσπάθησε τόσο σκληρά να σαμποτάρει και από την οποία ο Τραμπ αποχώρησε – παρά σε μια νέα πραγματικότητα.

Για ορισμένους, όπως τον ανταποκριτή στρατιωτικών θεμάτων της Haaretz, Άμος Χαρέλ, η αποτυχία ήταν προδιαγεγραμμένη στα πολεμικά σχέδια του Νετανιάχου. «Πολλές από τις αδυναμίες που μοιράζονται η τρέχουσα αμερικανική κυβέρνηση και το ισραηλινό σύστημα υπό τον Νετανιάχου ήρθαν στο προσκήνιο: μια τάση να ρισκάρουν βασιζόμενοι σε αβάσιμες ευσεβείς πόθους, επιπόλαια και μισοτελειωμένα σχέδια, περιφρόνηση των εμπειρογνωμόνων ή η επιθετική άσκηση πίεσης για να ευθυγραμμίσουν τις απόψεις τους με τις επιθυμίες της πολιτικής ηγεσίας», δήλωσε ο Χαρέλ.

Μοναδική ευκαιρία

Θα είναι σαφές και για τους Ισραηλινούς ότι η σύγκρουση που εξελίχθηκε τον τελευταίο μήνα αποτελούσε μια μοναδική ευκαιρία για τη διεξαγωγή μιας εκστρατείας τέτοιας κλίμακας με την πλήρη υποστήριξη των ΗΠΑ. Μπορεί να σημειωθούν και άλλες εξάρσεις βίας, αλλά η πιθανότητα να επαναληφθούν τέτοιες παρατεταμένες εχθροπραξίες φαίνεται απομακρυσμένη. Ο Τραμπ δίστασε στο σημείο της πιο επικίνδυνης κλιμάκωσης, συμπεριλαμβανομένου του ζητήματος της αποστολής χερσαίων δυνάμεων, κάτι που είναι εξαιρετικά αντιδημοφιλές στους ψηφοφόρους των ΗΠΑ, εν μέρει λόγω του τεράστιου κόστους, και εξαιρετικά επιζήμιο για την παγκόσμια οικονομία.

Δεν θα έχει διαφύγει της προσοχής ορισμένων ότι, έχοντας εξασφαλίσει τον πολυπόθητο πόλεμο – και έχοντας τον δει να αποτυγχάνει – ο Νετανιάχου είναι απίθανο να πάρει μια δεύτερη ευκαιρία με την υποστήριξη των ΗΠΑ. Δεδομένου ότι αυτό αποτελούσε επί χρόνια ένα εμμονικό πολιτικό ατού του Ισραηλινού πρωθυπουργού, μπορεί κανείς να αναρωτηθεί: ποιο είναι πλέον το νόημα της ύπαρξής του; «Αυτή είναι πλέον η τέταρτη συνεχόμενη φορά – στη Γάζα, μία φορά στο Λίβανο και δύο φορές στο Ιράν – που οι καυχησιές του για ολοκληρωτική νίκη και εξάλειψη των υπαρξιακών απειλών έχουν αποκαλυφθεί ως κενές υποσχέσεις», έγραψε ο Χαρέλ.

