Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ κάνει πόλεμο με το Ιράν, η Ευρώπη πληρώνει τα… σπασμένα

Ο Ντόναλντ Τραμπ δημιουργεί χάος. Η Ευρώπη καλείται να το καθαρίσει, ή τουλάχιστον να πληρώσει ένα βαρύ τίμημα για να το αντιμετωπίσει.

Αυτό είναι ένα μοτίβο που η ΕΕ φοβάται ότι πρόκειται να επαναληφθεί στο Στενό του Ορμούζ, μετά την ανακοίνωση του αμερικανού προέδρου για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν, όπως δήλωσαν πέντε διπλωμάτες και αξιωματούχοι της ΕΕ. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες είχαν ήδη υποσχεθεί να βοηθήσουν στον καθαρισμό της θαλάσσιας οδού μόλις σταματήσουν οι εχθροπραξίες, όπως σημειώνει το Politico.

Όχι μόνο η Γαλλία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο ενδέχεται τώρα να βρεθούν υποχρεωμένες να πληρώσουν για μια δαπανηρή επιχείρηση συνοδείας πλοίων και αποναρκοθέτησης στο στενό, αλλά τα εμπορικά τους πλοία μπορεί επίσης να χρειαστεί να καταβάλουν υψηλά τέλη που δεν υπήρχαν πριν από τον πόλεμο, απλώς για το προνόμιο της διέλευσης. Ο Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι εξετάζει το ενδεχόμενο μιας «κοινής επιχείρησης» με το Ιράν και το Ομάν για την επιβολή διοδίων.

«Είναι ένα μοτίβο»

Προσθέτοντας στο γεγονός ότι οι λογαριασμοί ενέργειας της Ευρώπης πιθανότατα θα παραμείνουν υψηλοί για εβδομάδες ή ακόμη και μήνες αν η εκεχειρία κρατήσει, η τάση γίνεται σαφής: η Ευρώπη αναγκάζεται να πληρώνει όλο και περισσότερα μόνο και μόνο για να παραμείνει μέλος μιας διατλαντικής συμμαχίας που έχει καταστεί εξαιρετικά απρόβλεπτη.

«Είναι ένα μοτίβο», δήλωσε ο Νάτσο Σάντσεζ Αμόρ, Ισπανός σοσιαλιστής βουλευτής που συμμετέχει στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. «Στη Γάζα, θα πληρώσουμε για την ανοικοδόμηση. Στην Ουκρανία, πληρώνουμε για τον πόλεμο — ουσιαστικά μόνοι μας αυτή τη στιγμή. Τώρα ίσως χρειαστεί να πληρώσουμε για να καθαρίσουμε το Στενό του Ορμούζ», είπε. «Το ΝΑΤΟ υποτίθεται ότι βασίζεται στην αμοιβαία πίστη. Αλλά δεν λειτουργεί έτσι».

Λίγες ώρες αφότου ο Τραμπ ανακοίνωσε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός το βράδυ της Τρίτης, υποχωρώντας από τις απειλές για ολική καταστροφή του Ιράν, οι ηγέτες της ΕΕ χαιρέτισαν τη νίκη της διπλωματίας. Η συμφωνία της τελευταίας στιγμής επέφερε την «τόσο αναγκαία» αποκλιμάκωση, όπως ανέφερε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πρόκληση το Ορμούζ

Αλλά παρότι αναστενάζουν με ανακούφιση, οι ηγέτες προετοιμάζονται για την επόμενη μεγάλη πρόκληση — πώς να ανοίξουν ξανά το στενό. Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος έχει συγκρουστεί με τον Τραμπ σχετικά με τον πόλεμο, δήλωσε την Τετάρτη ότι μια ομάδα 15 χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, θα «διευκολύνει την επανέναρξη της θαλάσσιας κυκλοφορίας» μέσω του στενού «μόλις οι συνθήκες είναι κατάλληλες».

Ευκολότερο να το λες παρά να το κάνεις. Ακόμη και αν κατανεμηθεί μεταξύ των ναυτικών δυνάμεων διαφόρων χωρών, συμπεριλαμβανομένων της Αυστραλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου που δεν ανήκουν στην ΕΕ, το κόστος μιας τέτοιας επιχείρησης θα είναι σημαντικό. Η επιχείρηση «Earnest Will» υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, η οποία αφορούσε την προστασία των κουβεϊτιανών δεξαμενόπλοιων από ιρανικές επιθέσεις το 1987-1988, κόστισε στις συμμετέχουσες συμμαχικές χώρες αρκετές εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια, πιθανώς πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια αν προσαρμοστεί για τον πληθωρισμό.

Σε δήλωση την Τετάρτη, η υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Ιβέτ Κούπερ, ανέφερε επίσης την ανάγκη να ανοίξει ξανά το στενό. Ωστόσο, τα σχόλιά της έδειχναν την ανάγκη για «γρήγορη επίλυση της σύγκρουσης» παρά για ναυτική συνοδεία και αποναρκοθέτηση.

Στη Μέση Ανατολή Κάλας και Στάρμερ

Μάλιστα, μόλις ο Τραμπ ανακοίνωσε την κατάπαυση του πυρός, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κίρ Στάρμερ και η επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ, Κάγια Κάλας, έκαναν αμέσως το ταξίδι τους προς τη Μέση Ανατολή, προκειμένου να προσπαθήσουν να καταστήσουν τη κατάπαυση του πυρός μόνιμη (προς το παρόν, η κατάπαυση του πυρός έχει οριστεί να διαρκέσει δύο εβδομάδες).

Ο Στάρμερ θα πραγματοποιήσει «περαιτέρω συνομιλίες σχετικά με τις πρακτικές προσπάθειες για την αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ» με διάφορους ηγέτες του Κόλπου, σύμφωνα με το γραφείο του, ενώ η Κάλας αναμένεται να συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας και τον επικεφαλής του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, Τζασέμ Αλ Μπουδαΐουι.

«Το βασικό είναι ότι αυτή η εκεχειρία πρέπει να διατηρηθεί», δήλωσε ένας διπλωμάτης της ΕΕ που έχει γνώση των συζητήσεων και στον οποίο παραχωρήθηκε ανωνυμία για να συζητήσει μη δημόσιες διαβουλεύσεις μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών. Η δέσμευση από τη Γαλλία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες να καθαρίσουν το στενό «δεν είναι λευκή επιταγή», είπε ο διπλωμάτης. «Είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε — υπό τις σωστές συνθήκες».

«Δεν έχουμε τη δύναμη να επιβάλλουμε τη θέλησή μας»

Εάν δεν χρειαστεί επιχείρηση αποναρκoθέτησης, η Ευρώπη πιθανότατα θα συνεχίσει να ταλανίζεται από τον αντίκτυπο του πολέμου στις προμήθειες ενέργειας και τις αγορές για κάποιο χρονικό διάστημα. Ερωτηθείς για το πόσο σύντομα θα μειωθούν οι τιμές στα βενζινάδικα μετά την κατάπαυση του πυρός, ένας εκπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης δήλωσε: «Είμαι επιφυλακτικός. Έχουμε ήδη ακούσει ανακοινώσεις για μειώσεις τιμών που δεν μετακυλίονται στους καταναλωτές».

Αυτό το κλίμα επιφυλακτικής προσοχής είναι πιθανό να επικρατήσει και στην άτυπη συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών που θα πραγματοποιηθεί αργότερα αυτό το μήνα στη Λευκωσία της Κύπρου. Εκτός από τις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν, θα συζητήσουν και για τον τρόπο χρηματοδότησης της Ουκρανίας.

Το συμπέρασμα, σύμφωνα με τον διπλωμάτη της ΕΕ, είναι ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να υποφέρει από τις συνέπειες της σχετικής αδυναμίας της στη διεθνή σκηνή. «Δεν έχουμε τη δύναμη, με την κλασική έννοια της σκληρής δύναμης, να επιβάλλουμε τη θέλησή μας στον κόσμο», δήλωσε ο διπλωμάτης. «Κολλάμε προσπαθώντας να διαπραγματευτούμε και να αξιοποιήσουμε την επιρροή μας για να βγούμε από τις καταστάσεις και να ελαχιστοποιήσουμε τις επιπτώσεις».

