ΠΕΜΠΤΗ 09.04.2026 08:16
09.04.2026 07:22

Το πετρέλαιο «βλέπει» πάλι τα 100 δολάρια: Η αμφισβήτηση της συμφωνίας εκεχειρίας φέρνει νέα αναστάτωση στην αγορά

09.04.2026 07:22
oil-petrelaio-1-new

Νέα άνοδο σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου στον απόηχο των εξελίξεων που θέλουν την συμφωνία για εκεχειρία να βρίσκεται στον «αέρα».

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent όπως και εκείνα του WTI κινήθηκαν ανοδικά μετά την ραγδαία αποκλιμάκωση στις χθεσινές συναλλαγές, με τους επενδυτές να λαμβάνουν αντικρουόμενα μηνύματα το τελευταίο 48ωρο για την εκεχειρία και την έκβαση του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Στις συναλλαγές της Πέμπτης (9.4.2026) τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου Brent κινούνται πάνω από τα 96 δολάρια το βαρέλι φλερτάροντας με τα 97 δολάρια και υψηλότερα, με τις τιμές να σημειώνουν άνοδο πάνω από 2%.

Τα συμβολαια του αμερικανικού τύπου WTI διαπραγματεύονται πάνω από τα 97 δολάρια το βαρέλι με άνοδο γύρω στο 3% ανακτώντας μέρος των απωλειών της προηγούμενης συνεδρίασης, καθώς οι νέες ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο έθεσαν υπό αμφισβήτηση τη βιωσιμότητα μιας εύθραυστης εκεχειρίας στη Μέση Ανατολή, ενώ τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αποκλεισμένα.

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η κυκλοφορία των πετρελαιοφόρων μέσω του στενού είχε ανασταλεί μετά τις επιθέσεις, εν μέσω διαφωνιών μεταξύ της Τεχεράνης και της αμερικανο-ισραηλινής πλευράς σχετικά με το εάν η εκεχειρία επεκτείνεται στον Λίβανο.

Ένας ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε επίσης ότι τρεις διατάξεις της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός έχουν ήδη παραβιαστεί.

Εν τω μεταξύ, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ JD Vance δήλωσε ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι το στενό μπορεί να ανοίγει ξανά, καθώς ηγείται αμερικανικής αντιπροσωπείας στο Ισλαμαμπάντ για άμεσες συνομιλίες με το Ιράν αυτό το Σαββατοκύριακο.

Το κλείσιμο του Πορθμού Ορμούζ, το οποίο διαχειρίζεται περίπου το 20% των παγκόσμιων ροών αργού και φυσικού αερίου, έχει προκαλέσει τη σοβαρότερη αναστάτωση στις αγορές πετρελαίου.

Διαβάστε επίσης

Τραμπ κατά ΝΑΤΟ: «Δεν ήταν εκεί όταν το χρειαστήκαμε» – Σενάρια για αποχώρηση και αναδιάταξη στρατευμάτων

Μέση Ανατολή: Το Σάββατο με Βανς οι συνομιλίες – «Παράλογες» μετά το ισραηλινό «μπουρλότο» λέει το Ιράν, κλειστά τα Στενά του Ορμούζ – Όλες οι εξελίξεις

WSJ: Ο Τραμπ σκέφτεται να «τιμωρήσει» χώρες του ΝΑΤΟ για τη στάση τους στον πόλεμο στο Ιράν, και να επιβραβεύσει άλλες, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα

google_news_icon

parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

«BACON» στο θέατρο Άνεσις – Το φαινόμενο του Λονδίνου έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα

koinonikos_tourismos_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ταξιδιωτικά γραφεία σε πίεση: Φορολογία, κόστος και πλατφόρμες απειλούν τη βιωσιμότητα του κλάδου

MixCollage-09-Apr-2026-04-17-AM-375
BUSINESS

Μπλέ Κέδρος: Νέα επένδυση ακινήτου και τουριστικά projects ενισχύουν δυναμικά το χαρτοφυλάκιό της

pasxalinotsoureki_sintagi
ΕΛΛΑΔΑ

Το Πάσχα στην ελληνική λαϊκή παράδοση: Έθιμα, συμβολισμοί και αναγέννηση της ζωής

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Συντάξεις κάτω από το όριο της ανθρώπινης αξιοπρέπειας

pikrodafni new
ΥΓΕΙΑ

ΕΟΔΥ: Ξεριζώστε τις πικροδάφνες, είναι τοξικές

tempi-trena-sygkrousi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Δικηγόρος συγγενών ζήτησε από τον Τζιτζικώστα έγγραφα για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου από το διάστημα 2016-23

xristoforos-kypros
ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονίζει η ιστορία του 15χρονου Χριστόφορου που έδωσε τέλος στη ζωή του μετά από 50 ημέρες διαδικτυακού βασανισμού (Video)

epistimonas nasa nekros – new
ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στη NASA: Νεκρός και 9ος Αμερικανός επιστήμονας που συνδέεται με τα μυστικά διαστημικά προγράμματα

exipni-kamera_0704_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Έξυπνες κάμερες: Σε γράφουν αν σταματήσεις αλλά πατάς τη διάβαση; - Τι γίνεται με το πορτοκαλί

ΠΕΜΠΤΗ 09.04.2026 08:16
parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

«BACON» στο θέατρο Άνεσις – Το φαινόμενο του Λονδίνου έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα

koinonikos_tourismos_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ταξιδιωτικά γραφεία σε πίεση: Φορολογία, κόστος και πλατφόρμες απειλούν τη βιωσιμότητα του κλάδου

MixCollage-09-Apr-2026-04-17-AM-375
BUSINESS

Μπλέ Κέδρος: Νέα επένδυση ακινήτου και τουριστικά projects ενισχύουν δυναμικά το χαρτοφυλάκιό της

1 / 3