Ιερουσαλήμ: Άνοιξαν οι πύλες στους Αγίους Τόπους μετά από 40 ημέρες – Παραμένουν τα αυστηρά μέτρα (video)

Οι Άγιοι Τόποι στην Ιερουσαλήμ είναι ξανά προσβάσιμοι από σήμερα. Έπειτα από 40 ημέρες, η αστυνομία έδωσε την έγκριση να ανοίξουν οι πύλες στον Ναό της Αναστάσεως και άλλους χώρους στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ, εν όψει και του ορθόδοξου Πάσχα.

Οι ιεροί χώροι στην Ιερουσαλήμ ανοίγουν εκ νέου για επισκέψεις και προσευχή. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται το Δυτικό Τείχος, ο Ναός της Αναστάσεως και το Όρος του Ναού.

Η αστυνομία ανέφερε ότι, ενόψει αυξημένης κίνησης στις συγκεκριμένες περιοχές, ο διοικητής της Περιφέρειας Ιερουσαλήμ έδωσε εντολή για αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, εκατοντάδες αστυνομικοί, άνδρες της συνοριοφυλακής και εθελοντές θα αναπτυχθούν σε όλη την πόλη, στους οδικούς άξονες, στην Παλιά Πόλη και στους ιερούς τόπους.

Δεν είναι ξεκάθαρο αν θα αλλάξει κάτι με την τελετή αφής του Αγίου Φωτός στον Ναό της Αναστάσεως το Μ. Σάββατο όπου υπάρχει περιορισμός ως και 50 άτομα. Αναμένεται η συνάντηση του Πατριαρχείου με την αστυνομία της παλιάς πόλης για να υπάρξουν οι τελικές αποφάσεις, κάτι που θα γίνει σήμερα ή αύριο το πρωί.

