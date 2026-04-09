ΠΕΜΠΤΗ 09.04.2026 12:06
09.04.2026 10:58

Ιερουσαλήμ: Άνοιξαν οι πύλες στους Αγίους Τόπους μετά από 40 ημέρες – Παραμένουν τα αυστηρά μέτρα (video)

09.04.2026 10:58
agioi-topoi-pyles

Οι Άγιοι Τόποι στην Ιερουσαλήμ είναι ξανά προσβάσιμοι από σήμερα. Έπειτα από 40 ημέρες, η αστυνομία έδωσε την έγκριση να ανοίξουν οι πύλες στον Ναό της Αναστάσεως και άλλους χώρους στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ, εν όψει και του ορθόδοξου Πάσχα.

Οι ιεροί χώροι στην Ιερουσαλήμ ανοίγουν εκ νέου για επισκέψεις και προσευχή. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται το Δυτικό Τείχος, ο Ναός της Αναστάσεως και το Όρος του Ναού.

Η αστυνομία ανέφερε ότι, ενόψει αυξημένης κίνησης στις συγκεκριμένες περιοχές, ο διοικητής της Περιφέρειας Ιερουσαλήμ έδωσε εντολή για αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, εκατοντάδες αστυνομικοί, άνδρες της συνοριοφυλακής και εθελοντές θα αναπτυχθούν σε όλη την πόλη, στους οδικούς άξονες, στην Παλιά Πόλη και στους ιερούς τόπους.

Δεν είναι ξεκάθαρο αν θα αλλάξει κάτι με την τελετή αφής του Αγίου Φωτός στον Ναό της Αναστάσεως το Μ. Σάββατο όπου υπάρχει περιορισμός ως και 50 άτομα. Αναμένεται η συνάντηση του Πατριαρχείου με την αστυνομία της παλιάς πόλης για να υπάρξουν οι τελικές αποφάσεις, κάτι που θα γίνει σήμερα ή αύριο το πρωί.

google_news_icon

Ian-McKellen-new
feta_cheese
metro thessaloniki new
GRAMMI 4 NEW
beirut_new_new_1234
pikrodafni new
tempi-trena-sygkrousi
xristoforos-kypros
exipni-kamera_0704_1920-1080_new
adwnis marinakis tsipras karystianou
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 09.04.2026 12:06
Ian-McKellen-new
ΣΙΝΕΜΑ

Ενθουσιασμένος ο Ian McKellen με τον Johnny Depp μετά τη συνεργασία τους στο «Ebenezer: A Christmas Carol» (Video)

feta_cheese
ΕΛΛΑΔΑ

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί φέτα μολυσμένη με listeria

metro thessaloniki new
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Θεσσαλονίκης: Ακινητοποιήθηκε ξανά συρμός – 600 μέτρα μέσα στη σήραγγα περπάτησαν οι επιβάτες

