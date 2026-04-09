Η επιστροφή του Artemis ΙΙ στη Γη είναι η πιο επικίνδυνη φάση της αποστολής – Πώς θα γίνει

Τα ξημερώματα του Σαββάτου η ανθρωπότητα θα έχει βεβαιωθεί ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς η πλέον τολμηρή αποστολή στη Σελήνη στην ιστορία των διαστημικών ταξιδιών.

Η επάνοδος στη Γη του διαστημοπλοίου Orion -ή, για την ακρίβεια, του τμήματος που θα έχει απομείνει από αυτό- εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί στις 03:07 π.μ. του Σαββάτου.

Η επιστροφή του Orion είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από μια απλή διαδικασία. Κυρίως διότι αποτελεί την πιο ευαίσθητη και την πλέον επικίνδυνη φάση της αποστολής Artemis II.

Όσο κι αν φαντάζει σαν παράδοξο, μάλιστα, κάποια κρίσιμης σημασίας εξαρτήματα, όπως η θερμική θωράκιση της κάψουλας εντός της οποίας διαβιούν οι τέσσερις αστροναύτες, δεν έχουν δοκιμαστεί ποτέ στις ακραίες συνθήκες που θα αντιμετωπίσει το Orion στην τροχιά του προς την τελική προσθαλάσσωση, στον Ειρηνικό Ωκεανό, περίπου 100 χλμ. από την ακτή του Σαν Ντιέγκο, στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ.

Καθώς ο θάλαμος επιβατών του Orion θα διαπερνά την ατμόσφαιρα της Γης ταξιδεύοντας με ταχύτητα περίπου 40.000 χλμ/ώρα (11,2 μέτρα/δευτερόλεπτο), η τριβή της διείσδυσης θα προκαλέσει ένα σοκ θερμότητας περί τους 2.760 βαθμούς Κελσίου.

Η ασφαλής επιστροφή, η επιβίωση της τετράδας των αστροναυτών, των ανθρώπων που προχώρησαν πιο μακριά από κάθε άλλη προηγούμενη αποστολή στην εξερεύνηση της Σελήνης, εξαρτάται από την αντοχή του Avcoat, του περιβλήματος του Orion.

Το οποίο συντίθεται από στρώσεις πάχους 7,62 εκατοστών, κατασκευασμένων από ίνες πυριτίου, εποξικές ρητίνες, ενσωματωμένες σε μια φωλιά από κυψελωτό fibreglass.

Οι διαστάσεις της κάψουλας είναι 4,5 μέτρα σε διάμετρο επί 2,7 σε ύψος -δηλαδή κάτι σαν κωνικό κιβώτιο ή σαν μια σχετικά μεγάλη ντουλάπα. Το θερμικό περίβλημα είναι σχεδιασμένο κατά τρόπον ώστε να αποσυντίθεται ελεγχόμενα, έτσι ώστε να απάγει την τρομακτική θερμότητα της εισόδου στην ατμόσφαιρα, προστατεύοντας τη ζωή του πληρώματος.

Ωστόσο, το 2022, όταν η NASA διεξήγαγε πραγματικές προσομοιώσεις για το τι μπορεί να συμβεί κατά την επάνοδο του διαστημοπλοίου στη Γη, η αποσύνθεση του περιβλήματος δεν συντελέστηκε σύμφωνα με ό,τι προέβλεπαν οι επιστήμονες.

Αντιθέτως, κομμάτια της ατράκτου αποκολλήθηκαν ακανόνιστα και εκτοξεύτηκαν προς πάσα κατεύθυνση.

Δεν δοκιμάστηκε στην πράξη

Το γεγονός αυτό προβλημάτισε έντονα τους ειδικούς, αναγκάζοντάς τους να προβούν σε δραστική αναθεώρηση και αναβάθμιση της θερμικής ασπίδας Avcoat.

Και πάλι, όμως, η νέα, βελτιωμένη θωράκιση δεν δοκιμάστηκε σε πραγματικές συνθήκες, παρά μόνο σε πειραματικές προσομοιώσεις, καθώς ο χρόνος δεν επαρκούσε.

Επίσης, η NASA τροποποίησε την τροχιά και την κλίση του Orion κατά την επάνοδό του στη Γη, προκειμένου, ακριβώς, να περιορίσει τη διάρκεια καταπόνησης των υλικών που έχουν χρησιμοποιηθεί στο εξωτερικό της κάψουλας. Έχουν διατυπωθεί ακόμη και δριμύτατες επικρίσεις κατά των υπευθύνων της αποστολής Artemis II, από ειδικούς επί της θερμικής αντοχής υλικών, οι οποίοι προειδοποίησαν ότι με βάση την ίδια, επιπόλαια, λογική συνέβησαν οι τραγωδίες του Challenger και του Columbia.

Φυσικά, εκ μέρους της NASA αποκρούεται κάθε μομφή περί ανεπάρκειας της θερμικής θωράκισης του Orion.

Η στοιχειώδης λογική ορίζει ότι κανείς, ποτέ, δεν θα εξέθετε σε θανάσιμο κίνδυνο τους 4 αστροναύτες, πολλώ δε μάλλον εφόσον υπάρχει η πρότερη, οδυνηρή εμπειρία των διαστημικών λεωφορείων που διαλύθηκαν στη φάση της επανόδου τους στη Γη.

Σε κάθε περίπτωση, και ενώ η αγωνία κορυφώνεται για το εάν όλα θα εξελιχθούν ομαλά για το Orion, το πρόγραμμα της προσθαλάσσωσης προβλέπει ότι η κάψουλα θα χρειαστεί περίπου 14 λεπτά αφ’ ότου διαπεράσει το πύρινο φράγμα της ατμοσφαιρικής τριβής για να πέσει στα νερά του Ειρηνικού.

Η ταχύτητα της πτώσης θα μειωθεί στο ελάχιστο με τη χρήση των μηχανισμών πρόωσης του διαστημοπλοίου, οι οποίοι θα υποκαθιστούν την πέδηση.

Ταυτόχρονα, θα αναπτυχθεί μια σειρά από αλεξίπτωτα που θα συμβάλλουν και αυτά στην εξομάλυνση της προσθαλάσσωσης.

Ειδικά εκπαιδευμένοι δύτες θα βρίσκονται ήδη περιμετρικά του σημείου όπου θα πέσει το Orion, έτοιμοι να απεγκλωβίσουν τους αστροναύτες και να τους μεταφέρουν, με φουσκωτή σχεδία, στο αμφίβιο μεταγωγικό πλοίο John P. Murtha του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού.

Ως είθισται, το κουαρτέτο των αστροναυτών θα παραμείνει σε καραντίνα, θα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και, μετά από περίπου μία εβδομάδα επαναπροσαρμογής του οργανισμού τους στις βαρυτικές συνθήκες της Γης, θα επανέλθουν στην καθημερινότητά τους.

Η οποία, μαζί με τις απειράριθμες επαναλήψεις των διηγήσεων όσων βίωσαν στο διάστημα, θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε την προσπάθεια να πείσουν τους καχύποπτους ότι η αποστολή Αrtemis II όντως υπήρξε και ότι δεν ήταν μια σκηνοθετημένη παράσταση, όπως αναμένεται να ισχυρίζονται, ες αεί, οι οπαδοί των θεωριών συνωμοσίας.

Ισραηλινό «μπουρλότο» στην εκεχειρία, εκτός συμφωνίας ο Λίβανος λέει ο Τραμπ – Απειλεί με αποχώρηση το Ιράν αν συνεχιστεί η σφαγή, έκλεισε το Ορμούζ – Live οι εξελίξεις

WSJ: Το Ισραήλ ενημερώθηκε αργά για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και δεν χάρηκε καθόλου

Μία συμφωνία, τρεις εκδοχές: Τα θολά σημεία γύρω από την κατάπαυση του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν