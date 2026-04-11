Κατάρρευση πολυκατοικίας στη Κύπρο: Ανασύρθηκε νεκρός ένας εγκλωβισμένος – Αναζητούν έναν ακόμη (video)

Τραγικές στιγμές στην Γερμασόγεια στη Κύπρο καθώς λίγο μετά τις 17:30 η πυροσβεστική ανέσυρε έναν νεκρό από την πολυκατοικία που κατέρρευσε νωρίτερα το πρωί.

Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, η πυροσβεστική αναζητούσε δύο άτομα που θεωρούνται πως είναι εγκλωβισμένα στα συντρίμμια της διώροφης πολυκατοικίας και το απόγευμα εντόπισαν το ένα από τα δύο πρόσωπα που δυστυχώς σκοτώθηκε.

Σύμφωνα με μαρτυρίες στο philenews, κάποιοι από τους ενοίκους κατάφεραν να εξέλθουν έγκαιρα από το κτήριο, ενώ άλλοι απουσίαζαν τη στιγμή της κατάρρευσης. Το κτίριο διέθετε συνολικά 10 διαμερίσματα, στα οποία διέμεναν τουλάχιστον τέσσερα άτομα στο καθένα, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για τον ακριβή αριθμό των ενοίκων.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι άκουσαν έναν δυνατό θόρυβο λίγο πριν την κατάρρευση του κτιρίου, ενώ υπάρχουν επίσης αναφορές ότι η πολυκατοικία ήταν ακατάλληλη για κατοίκηση.

Οι έρευνες για το δεύτερο άτομο που είναι εγκλωβισμένο, αλλά και για τυχόν άλλους εγκλωβισμένους, συνεχίζεται, ενώ στο νοσοκομείο έχουν μεταφερθεί 4 τραυματίες.

Να σημειωθεί πως κανένας από τους ένοικους δεν είναι Κυπριακής καταγωγής, αλλά από τρίτες χώρες.

Πρόσωπο με πρόσωπο οι κρίσιμες συνομιλίες στο Πακιστάν – «Κόκκινο πανί» τα Στενά του Ορμούζ με απειλές κατά αμερικανικών πλοίων – Live

Ανάλυση CNN: Το σκληρό… πόκερ του Τραμπ με το Πακιστάν – Μπορούν οι συνομιλίες με το Ιράν να φέρουν ειρήνη;

Ο Τραμπ κάνει και τον… πωλητή: Έχουμε το καλύτερο και πιο «γλυκό πετρέλαιο» του κόσμου – Σας περιμένουμε