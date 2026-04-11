ΣΑΒΒΑΤΟ 11.04.2026 19:35
11.04.2026 18:14

Κατάρρευση πολυκατοικίας στη Κύπρο: Ανασύρθηκε νεκρός ένας εγκλωβισμένος – Αναζητούν έναν ακόμη (video)

kypros-katarefsi-ktirio

Τραγικές στιγμές στην Γερμασόγεια στη Κύπρο καθώς λίγο μετά τις 17:30 η πυροσβεστική ανέσυρε έναν νεκρό από την πολυκατοικία που κατέρρευσε νωρίτερα το πρωί.

Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, η πυροσβεστική αναζητούσε δύο άτομα που θεωρούνται πως είναι εγκλωβισμένα στα συντρίμμια της διώροφης πολυκατοικίας και το απόγευμα εντόπισαν το ένα από τα δύο πρόσωπα που δυστυχώς σκοτώθηκε.

Σύμφωνα με μαρτυρίες στο philenews, κάποιοι από τους ενοίκους κατάφεραν να εξέλθουν έγκαιρα από το κτήριο, ενώ άλλοι απουσίαζαν τη στιγμή της κατάρρευσης. Το κτίριο διέθετε συνολικά 10 διαμερίσματα, στα οποία διέμεναν τουλάχιστον τέσσερα άτομα στο καθένα, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για τον ακριβή αριθμό των ενοίκων.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι άκουσαν έναν δυνατό θόρυβο λίγο πριν την κατάρρευση του κτιρίου, ενώ υπάρχουν επίσης αναφορές ότι η πολυκατοικία ήταν ακατάλληλη για κατοίκηση.

Οι έρευνες για το δεύτερο άτομο που είναι εγκλωβισμένο, αλλά και για τυχόν άλλους εγκλωβισμένους, συνεχίζεται, ενώ στο νοσοκομείο έχουν μεταφερθεί 4 τραυματίες.

Να σημειωθεί πως κανένας από τους ένοικους δεν είναι Κυπριακής καταγωγής, αλλά από τρίτες χώρες.

google_news_icon

vythos-petroma
PAKISTAN
aade-aytokinito
Dimitris-Koutsoubas
panagios-tafos-agio-fos
padousi new
country house
jo malone
moufteia-komotinis-123
natasha lyonne
vythos-petroma
PAKISTAN
aade-aytokinito
