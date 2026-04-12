Στενά του Ορμούζ: Το σενάριο ασφυξίας για το Ιράν και η νευρικότητα στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου

Το ενδεχόμενο αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ από τις ΗΠΑ δημιουργεί νέα δεδομένα στην έκρυθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με εκτίμηση του Bloomberg, ένα τέτοιο βήμα από τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, θα μπορούσε να μπλοκάρει τη μεταφορά σχεδόν 2 εκατομμυρίων βαρελιών ιρανικού πετρελαίου ημερησίως, επιβαρύνοντας περαιτέρω την ήδη πιεσμένη παγκόσμια προσφορά και αφαιρώντας από την Τεχεράνη μια ζωτικής σημασίας οικονομική «ανάσα».

Η δραστηριότητα στη θαλάσσια οδό παραμένει υποτονική. Την Κυριακή, 12/4, καταγράφηκαν εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα διέλευσης πλοίων, καθώς η κυριαρχία του Ιράν στο στρατηγικό πέρασμα λειτουργεί αποτρεπτικά για τους περισσότερους πλοιοκτήτες, οι οποίοι αποφεύγουν να κινηθούν στην περιοχή.

Παρά κάποια περιορισμένα σημάδια αποκλιμάκωσης – όπως η διέλευση τριών υπερδεξαμενόπλοιων που δεν συνδέονται με το Ιράν – η συνολική εικόνα εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα. Αν και η συγκεκριμένη ημέρα αντιστοιχούσε σε ροή περίπου 6 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως, η επίδοση αυτή δεν είχε διάρκεια, ώστε να αντισταθμίσει τη συνολική απώλεια προσφοράς.

Πλήγμα στην «καρδιά» των εσόδων της Τεχεράνης

Ένας επιτυχημένος αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ θα σήμαινε ουσιαστικά το κλείσιμο μίας από τις βασικότερες οικονομικές διόδους του Ιράν. Η εξέλιξη αυτή θα αποτελούσε πλήρη ανατροπή σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, όταν η Ουάσιγκτον είχε επιτρέψει εξαιρέσεις από τις κυρώσεις για την αγορά ιρανικού πετρελαίου.

Όπως επισημαίνει ο Χόρχε Λεόν, επικεφαλής γεωπολιτικής ανάλυσης της Rystad Energy, «ο Τραμπ επιχειρεί να πιέσει το Ιράν περιορίζοντας τη δυνατότητά του να ελέγχει το πέρασμα». Ωστόσο, προειδοποιεί ότι «ο κίνδυνος κλιμάκωσης είναι πλέον ιδιαίτερα υψηλός».

Η εικόνα της ναυσιπλοΐας έχει αλλάξει δραματικά από τα τέλη Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησε η σύγκρουση. Έκτοτε, οι διελεύσεις έχουν μειωθεί κατακόρυφα, με τον ημερήσιο αριθμό πλοίων να βρίσκεται πλέον σε μονοψήφια επίπεδα, σε σύγκριση με περίπου 135 διελεύσεις την ημέρα υπό κανονικές συνθήκες.

Ωστόσο, παρά το ασφυκτικό περιβάλλον, ορισμένες ροές πετρελαίου εξακολουθούν να υφίστανται, έστω και με δυσκολία, μέσω διαφορετικών μηχανισμών.

Οι αντοχές του Ιράν

Σε αντίθεση με άλλες χώρες της περιοχής, το Ιράν κατάφερε να διατηρήσει σε μεγάλο βαθμό τις εξαγωγές του. Τον περασμένο μήνα, οι αποστολές ανήλθαν περίπου στα 1,7 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, με την Κίνα να απορροφά το μεγαλύτερο μέρος.

Την ίδια ώρα, άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής είδαν τις εξαγωγές τους να καταρρέουν, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις τα πλοία που διέσχιζαν τα Στενά είχαν άμεσες ή έμμεσες διασυνδέσεις με το Ιράν ή βρίσκονταν υπό καθεστώς κυρώσεων.

Απευθείας συνεννοήσεις με την Τεχεράνη

Ορισμένα κράτη επέλεξαν την οδό των απευθείας διαπραγματεύσεων με το Ιράν για να διασφαλίσουν τη διέλευση των πλοίων τους. Το Πακιστάν εξασφάλισε άδειες για 20 πλοία – αριθμό που ξεπερνά τον στόλο που διέθετε στην περιοχή –, ενώ η Ινδία κατάφερε να περάσει οκτώ δεξαμενόπλοια μεταφοράς υγραερίου. Την ίδια στιγμή, πλοία με κατεύθυνση την Ταϊλάνδη έλαβαν άδεια να εξέλθουν από τα Στενά, καθώς η χώρα επιδιώκει να αυξήσει τις εισαγωγές της.

Ειδικές εξαιρέσεις και περιφερειακές ισορροπίες

Το Ιράκ, το οποίο η Τεχεράνη χαρακτηρίζει «αδελφό κράτος», έλαβε εξαίρεση στις αρχές του μήνα. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των διυλιστηρίων να εξασφαλίσουν διαθέσιμα πλοία, η αύξηση των εξαγωγών ιρακινού πετρελαίου παραμένει περιορισμένη, με ελάχιστα φορτία να έχουν μετακινηθεί έως τώρα.

«Αόρατες» διαδρομές

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ορισμένα ελληνικά δεξαμενόπλοια συνεχίζουν να περνούν από τα Στενά, επιλέγοντας να απενεργοποιούν τα συστήματα εντοπισμού τους. Παρ’ όλα αυτά, η ταυτόχρονη απενεργοποίηση πομπών και οι παρεμβολές καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την ακριβή αποτύπωση της πραγματικής ναυτιλιακής δραστηριότητας στην περιοχή.

