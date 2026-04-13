Εκλογές στο Περού: Ανακτά το προβάδισμα η Κέικο Φουχιμόρι – «Εχθρός είναι η αριστερά»

Η υποψήφιος της δεξιάς για την προεδρία του Περού Κέικο Φουχιμόρι εξήρε τις πρώτες πρωινές ώρες τη νίκη απέναντι στον «εχθρό» -την αριστερά- στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών, καθώς σύμφωνα με την ως τώρα καταμέτρηση των ψήφων βρίσκεται μπροστά και αναμένεται να αναμετρηθεί στον δεύτερο γύρο τον Ιούνιο με τον ακροδεξιό Ραφαέλ Λόπες Αλιάγα.

Απέχει πολύ από το 50% που απαιτείτο για να κερδίσει από τον πρώτο γύρο.

«Τα αποτελέσματα της ταχείας καταμέτρησης είναι πολύ θετική ένδειξη για τη χώρα μας, καθώς (…) ο εχθρός είναι η αριστερά», σχολίασε η 50χρονη κόρη του αυταρχικού άλλοτε προέδρου Αλμπέρτο Φουχιμόρι (1990-2000).

