Πιέσεις Σάντσεθ στην Κίνα – «Μη βιώσιμη» εμπορική ανισορροπία με την ΕΕ

Ο ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ άσκησε σήμερα πιέσεις στην Κίνα για να διορθωθεί η «μη βιώσιμη» εμπορική ανισορροπία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να μην ευνοούνται, όπως προειδοποίησε, «τα κοινωνικά δεινά» και τα «απομονωτικά» κινήματα στην Ευρώπη.

Σε ομιλία του στο Πανεπιστήμιο Τσινγκουά, ο Σάντσεθ κάλεσε επίσης την Κίνα να ανοίξει περαιτέρω στο ευρωπαϊκό εμπόριο.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει αυτό που της αναλογεί (…) Χρειαζόμαστε η Κίνα να κάνει το ίδιο. Να ανοίξει ώστε να μη χρειαστεί η Ευρώπη να κλειστεί στον εαυτό της», σημείωσε ο ισπανός πρωθυπουργός.

Η ΕΕ χρειάζεται η Κίνα «να μας βοηθήσει να διορθωθεί το εμπορικό έλλειμμα που έχουμε μαζί της, ένα μη ισορροπημένο έλλειμμα, το οποίο αυξήθηκε περαιτέρω 18% πέρυσι, και το οποίο είναι μη βιώσιμο για τις κοινωνίες μας μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα», επισήμανε ο Ισπανός ηγέτης.

Το εμπορικό έλλειμμα με την Κίνα αντιπροσωπεύει το 74% του συνολικού ελλείμματος της Ισπανίας, πρόσθεσε.

«Η κατάσταση αυτή είναι μη βιώσιμη λόγω των απομονωτικών κινημάτων που τροφοδοτεί και της δυσαρέσκειας και των κοινωνικών δεινών που προκαλεί», συνέχισε.

Τέταρτη επίσκεψη σε τέσσερα χρόνια

Ο Σάντσεθ ξεκίνησε από το Πανεπιστήμιο Τσινγκουά το επίσημο πρόγραμμα της τριήμερης επίσκεψής του στην Κίνα, την τέταρτη που πραγματοποιεί στη χώρα αυτή σε τέσσερα χρόνια.

Η επίσκεψη αυτή του σοσιαλιστή ηγέτη, στην πρωθυπουργία της Ισπανίας από το 2018, είναι η πιο πρόσφατη δυτικού ηγέτη τους τελευταίους μήνες που αποσκοπεί στην ενίσχυση των σχέσεων με την Κίνα απέναντι στις αβεβαιότητες που δημιουργούνται από τις ενέργειες των ΗΠΑ.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε τον περασμένο μήνα να βάλει τέλος στις εμπορικές συναλλαγές με την Ισπανία, όταν η Μαδρίτη αρνήθηκε τη χρήση των αεροπορικών της βάσεων για αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να επισκεφθεί την Κίνα στα μέσα Μαΐου.

Ο Πέδρο Σάντσεθ επιδιώκει να καταστήσει την Ισπανία μεσολαβητή ανάμεσα στο Πεκίνο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αύριο, Τρίτη, αναμένεται να συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Περού: Ο ακροδεξιός Λόπες Αλιάγα και η δεξιά Κέικο Φουχιμόρι αναμένεται να αναμετρηθούν στον δεύτερο γύρο

Αλλαγή σελίδας στην Ουγγαρία – Σαρωτική νίκη Μαγιάρ – Ποιος είναι ο δικηγόρος που εκθρόνισε τον Όρμπαν

Οι ΗΠΑ κλείνουν τα λιμάνια του Ιράν και τα Στενά του Ορμούζ – Τραμπ: «Δεν με νοιάζει αν θα επιστρέψουν στις διαπραγματεύσεις»



