ΤΕΤΑΡΤΗ 15.04.2026 19:42
15.04.2026 17:58

Reuters: Χάκερς που συνδέονται με τη Ρωσία παραβίασαν λογαριασμούς email του ΓΕΕΘΑ 

Χάκερς που συνδέονται με τη Μόσχα, χάκαραν λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χωρών του ΝΑΤΟ, μεταξύ αυτών και της Ελλάδας, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.

Οι κυβερνοεπιθέσεις έγιναν αντιληπτές επειδή οι χάκερ έκαναν το λάθος να αφήσουν τα κλεμμένα δεδομένα εκτεθειμένα στο Διαδίκτυο, ανέφερε η ομάδα Ctrl-Alt-Intel, στην οποία συμμετέχουν αμερικανοί και βρετανοί ειδικοί κυβερνοασφάλειας.

Η γνησιότητα των δεδομένων επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια από το Reuters. Πηγές του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας διευκρινίζουν πάντως ότι τα email που υπεκλάπησαν ήταν μη διαβαθμισμένα και ότι τα περιστατικά αυτού του είδους αντιμετωπίζονται κατάλληλα από τη διεύθυνση κυβερνοάμυνας του Γενικού Επιτελείου.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι οι κατάσκοποι παραβίασαν 27 email εισερχομένων που διαχειρίζεται το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας. Μεταξύ αυτών που παραβιάστηκαν ήταν οι Έλληνες ακόλουθοι άμυνας στην Ινδία και τη Βοσνία και τα δημόσια email εισερχομένων του Κέντρου Ψυχικής Υγείας των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελλάδας. Το Γενικό Επιτελείο δεν απάντησε σε μια λεπτομερή λίστα ερωτήσεων.

Σύμφωνα με ανάρτηση της Ctrl-Alt-Intel, οι χάκερ έκλεψαν email από λογαριασμούς του ΓΕΕΘΑ και σε δύο περιπτώσεις κατάφεραν να προωθήσουν όλα τα εισερχόμενα μηνύματα σε δικό τους διακομιστή.

Yπέκλεψαν επίσης τις λίστες επαφών από τους εν λόγω λογαριασμούς, στις οποίες περιλαμβάνονταν διευθύνσεις email των υπουργείων Εξωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, της Ακτοφυλακής και της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και 435 διευθύνσεις που αντιστοιχούν σε εταιρείες επικοινωνίας και ιδιώτες.

Στη Ρουμανία, οι χάκερ παραβίασαν τουλάχιστον 67 λογαριασμούς email που διατηρούνται από την Ρουμανική Πολεμική Αεροπορία, συμπεριλαμβανομένων αρκετών που ανήκουν σε αεροπορικές βάσεις του ΝΑΤΟ και τουλάχιστον ενός ανώτερου στρατιωτικού αξιωματικού. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας δεν απάντησε σε αιτήματα για σχολιασμό.

Στη Βουλγαρία, οι χάκερ παραβίασαν τουλάχιστον τέσσερα εισερχόμενα που ανήκουν σε τοπικούς αξιωματούχους στην επαρχία Πλόβντιβ, όπου η ρωσική παρέμβαση φέρεται να απενεργοποίησε τις υπηρεσίες δορυφορικής πλοήγησης πριν από την επίσκεψη της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν πέρυσι.

Τα δεδομένα δείχνουν επίσης ότι οι κατάσκοποι παραβίασαν ακαδημαϊκούς και στρατιωτικούς αξιωματούχους στη Σερβία, έναν παραδοσιακό σύμμαχο της Ρωσίας. Το Υπουργείο Άμυνας της Σερβίας δεν απάντησε σε αιτήματα για σχολιασμό.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

