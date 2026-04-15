Κίνα: Γυναίκα πέταξε από το μπαλκόνι της πάκους με χαρτονομίσματα μετά από καβγά με τον σύζυγό της (Video)

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό έλαβε χώρα στην Κίνα, όπου μια γυναίκα πέταξε πάκους χρημάτων από το μπαλκόνι του διαμερίσματός της, ύστερα από καβγά με τον σύζυγό της.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ και προκάλεσε κινητοποίηση κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι έσπευσαν στον δρόμο κάτω από το κτίριο προσπαθώντας να συγκεντρώσουν όσα χαρτονομίσματα μπορούσαν.

Woman throws $162k in cash from Balcony after ‘fight with her husband.’ pic.twitter.com/walCRvzb31 — Temitope Hassan (@temihat) April 15, 2026

Το συνολικό ποσό που εκτιμάται ότι… εκτοξεύτηκε στον αέρα φτάνει περίπου τα 162.000 δολάρια, ενώ, όπως αναφέρει η Mail Online, η διαχείριση της πολυκατοικίας επιβεβαίωσε ότι τα χαρτονομίσματα ήταν γνήσια.

Την ίδια στιγμή, άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα βρισκόταν σε έντονη συναισθηματική φόρτιση καθώς πριν το περιστατικό φέρεται να είχε ενημερωθεί για σοβαρή ασθένεια στενού οικογενειακού φίλου της, γεγονός που φαίνεται να συνέβαλε σε όσα ακολούθησαν.

