Ουκρανία: Τουλάχιστον 14 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από μπαράζ ρωσικών πληγμάτων σε διάφορες περιοχές

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη στην Ουκρανία από ρωσικά πλήγματα, από τους οποίους επτά στην Οδησσό, τέσσερις στο Κίεβο και τρεις στην επαρχία Ντνιπροπετρόφσκ, σύμφωνα με τις αρχές.

Από τις ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και drones τραυματίστηκαν επίσης δεκάδες άνθρωποι σε όλη την Ουκρανία, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές διάφορων επαρχιών, μεταξύ των οποίων του Κιέβου, της Οδησσού, της Ντνιπροπετρόφσκ και του Χαρκόβου.

Στο Κίεβο «τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν (…) ανάμεσά τους ένα αγόρι 12 ετών», δήλωσε ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο, ενώ πρόσθεσε ότι «45 κάτοικοι τραυματίστηκαν», ανάμεσά τους και υγειονομικοί.

Σύμφωνα με τον Κλίτσκο, οι ρωσικές επιθέσεις εναντίον του Κιέβου συνεχίζονται και σήμερα το πρωί.

«Στη συνοικία Ποντίλσκι, όπου κατέρρευσε το ισόγειο ενός ιδιωτικού κτιρίου κατοικιών, ένα παιδί διασώθηκε από τα συντρίμμια», περιέγραψε. Στην ίδια συνοικία drone που πετούσε σε χαμηλό υψόμετρο έπεσε σε πολυκατοικία 18 ορόφων, σημείωσε ο Κλίτσκο.

Στο μεταξύ στην Οδησσό, στη νότια Ουκρανία, τουλάχιστον επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν η πόλη έγινε στόχος «πολλών κυμάτων επιθέσεων με drones και πυραύλους στη διάρκεια της νύκτας», δήλωσε ο επικεφαλής της τοπικής στρατιωτικής διοίκησης Σέρχιι Λισάκ.

Εξάλλου ο κυβερνήτης της Οδησσού Όλεχ Κιπέρ σημείωσε ότι από τις ρωσικές επιθέσεις υπέστησαν ζημιές υποδομές στο λιμάνι της πόλης.

Παράλληλα ζημιές σημειώθηκαν σε τουλάχιστον τρία πολυώροφα κτίρια, σε έναν κοιτώνα και σε άλλα κτίρια, ενώ προκλήθηκαν και πυρκαγιές.

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επαρχία Ντνιπροπετρόφσκ σε ρωσική επίθεση, δήλωσε ο επικεφαλής της τοπικής στρατιωτικής διοίκησης Ολεξάντρ Γκάνζα.

Από την πλευρά της η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε ή εξουδετέρωσε 31 ρωσικούς πυραύλους και 636 drones στη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών.

«Σε αυτό το διάστημα ο εχθρός εξαπέλυσε δύο κύματα συντονισμένων επιθέσεων εναντίον του ουκρανικού εδάφους χρησιμοποιώντας πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από το έδαφος και από αέρος, καθώς και επιθετικά drones», ανέφερε σε ανακοίνωση η Πολεμική Αεροπορία.

Συνολικά εντόπισε 703 ρωσικούς εναέριους στόχους.

Κρασνοντάρ: Δύο παιδιά νεκρά σε επιδρομή ουκρανικών drone

Την ίδια ώρα στη Ρωσία, δύο παιδιά 5 και 14 ετών σκοτώθηκαν σε επιδρομή ουκρανικού μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος εφόρμησης τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη στην περιφέρεια Κρασναντάρ της νότιας Ρωσίας, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Βενιαμίν Καντράτιεφ.

