Ουκρανία: 8χρονος σκοτώθηκε από επιδρομή ρωσικών drones στην πόλη Τσερκάσι – Πέντε νεκροί και στο Ντνίπρο

Ένα 8χρονο αγόρι σκοτώθηκε και 14 ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες, Τρίτη (14/4), μετά από επιδρομή ρωσικών drones στην πόλη Τσερκάσι, στην κεντρική Ουκρανία, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Ο περιφερειάρχης Ίχορ Ταμπουρέτς ενημέρωσε μέσω Χ πως ρωσικά drones προκάλεσαν καταστροφές σε τέσσερα πολυώροφα συγκροτήματα κατοικιών, με αποτέλεσμα ένας 8χρονος να βρει τον θάνατο και 14 κάτοικοι να τραυματιστούν.

Child Killed in Drone Strike on Cherkasy



On the evening of April 14, the Cherkasy region came under attack from Russian drones, according to Ihor Taburets, head of the Regional Military Administration. He stated that air defense forces shot down nine targets; however, an… pic.twitter.com/fjGjmdOqYb — Sota News (@sotanews) April 14, 2026

Διευκρίνισε πως εννέα τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, ενώ σε άλλους πέντε παρασχέθηκαν επί τόπου οι πρώτες βοήθειες.

Είχε προηγηθεί μερικές ώρες νωρίτερα ρωσική πυραυλική επίθεση στην πόλη Ντνίπρο της νοτιοανατολικής Ουκρανίας, με απολογισμό τουλάχιστον πέντε νεκρούς και 27 τραυματίες.

