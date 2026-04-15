ΤΕΤΑΡΤΗ 15.04.2026 07:50
Νέα επίθεση Τραμπ στον Πάπα Λέοντα: Aς του πεί κάποιος ότι το Ιράν έχει σκοτώσει 42.000 άοπλους διαδηλωτές

trump milaei

Σε δύο από τους αγαπημένους, όπως φαίνεται, στόχους του έστρεψε τα βέλη του ο Ντόναλντ Τραμπ τα ξημερώματα της Τετάρτης με αναρτήσεις που έκανε στο Truth Social.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αρχικά έριξε ξανά «λάδι στη φωτιά» στην κόντρα που έχει ξεκινήσει με τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ ενώ στη συνέχεια επιτέθηκε στο ΝΑΤΟ.

Παρά τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η πολεμική κατά του προκαθήμενου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, ο Τραμπ έγραψε στο Truth Social για τον Πάπα Λέοντα:

«Θα του πει κάποιος ότι το Ιράν έχει σκοτώσει 42.000 αθώους, τελείως άοπλους διαδηλωτές τους τελευταίους δύο μήνες και ότι είναι τελείως απαράδεκτο το Ιράν να έχει πυρηνική βόμβα. Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας σε αυτό το θέμα. Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ»

Λίγα λεπτά αργότερα ο Αμερικανός πρόεδρος καταφέρθηκε κατά του ΝΑΤΟ γράφοντας για τη βορειοατλαντική συμμαχία:

«Το ΝΑΤΟ δεν ήταν εκεί για εμάς και δεν θα είναι εκεί στο μέλλον. Πρόεδρος Τραμπ»

doukas-1
SOUTHCOM_new
trump milaei
lavrof ohe (1)
turkey new
qantas- Project Sunrise-9
de-grece-eksot
moufteia-komotinis-123
natura
19xroni argostoli kefalonia thanatos – new
doukas-1
SOUTHCOM_new
trump milaei
