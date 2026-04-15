Ουγγαρία: Το… μεγάλο παζάρι του Μαγιάρ με τις Βρυξέλλες – Τι θέλει να πετύχει η Βουδαπέστη

Πριν καν ορκιστεί νέος πρωθυπουργός της χώρας του και ορίσει την κυβέρνησή του, ο νεοεκλεγείς ηγέτης της Ουγγαρίας, Πέτερ Μαγιάρ, έχει αρχίσει ήδη τα… παζάρια με την ΕΕ, προκειμένου να πετύχει την αποδέσμευση των ευρωπαϊκών κονδυλίων που είχαν «παγώσει» επί πρωθυπουργίας Βίκτορ Όρμπαν.

Όπως σημειώνει το Politico, o κεντροδεξιός πολιτικός – ο οποίος προέρχεται από το ορμπανικό Fidesz – έχει ήδη αρχίσει τις επαφές με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε μια προσπάθεια να εκκινήσει μια νέα περίοδο συνεργασίας μετά τη 16ετή διακυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν. Βασική προτεραιότητα της νέας κυβέρνησης είναι η αποδέσμευση περίπου 18 δισ. ευρώ από ευρωπαϊκά ταμεία που είχαν παγώσει λόγω ανησυχιών για το κράτος δικαίου στην Ουγγαρία, καθώς και η πρόσβαση σε περίπου 16 δισ. ευρώ μέσω ευρωπαϊκών αμυντικών δανείων.

Πίεση για μεταρρυθμίσεις

Παράλληλα, η Βουδαπέστη επιδιώκει να σταματήσει το πρόστιμο ύψους 1 εκατ. ευρώ ημερησίως που έχει επιβληθεί για τη στάση της στο μεταναστευτικό. Όπως αναφέρει το Politico, η αποδέσμευση των πόρων συνδέεται με την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων που θα ενισχύσουν τη λειτουργία των θεσμών και την εμπιστοσύνη της ΕΕ. Στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων βρίσκονται η ενίσχυση της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης, η καταπολέμηση της διαφθοράς και η προστασία της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Μάλιστα ο Μάγιαρ εμφανίζεται διατεθειμένος να προχωρήσει ακόμη και στην ένταξη της Ουγγαρίας στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κίνηση που θεωρείται κρίσιμη για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Την ίδια στιγμή, οι Βρυξέλλες επιδιώκουν ανταλλάγματα σε σημαντικά ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η άρση του ουγγρικού βέτο για το ευρω-δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, καθώς και η στήριξη νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Το παράδειγμα της Πολωνίας

Κατά το Politico, ο Μάγιαρ εμφανίστηκε πιο διαλλακτικός, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν θα σταθεί εμπόδιο σε αποφάσεις της ΕΕ, επιχειρώντας παράλληλα να διατηρήσει πολιτικές ισορροπίες στο εσωτερικό της χώρας. Tο πρώτο ταξίδι του στο εξωτερικό, στην Πολωνία, όπου ο Μαγιάρ θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ, δεν είναι τυχαίο καθώς και η Βαρσοβία είχε δει να «παγώνουν» περίπου 100 δισ. ευρώ από τις Βρυξέλλες για παρεμβάσεις του κόμματος PiS στο κράτος δικαίου.

Το βασικό πρόβλημα για τον Μαγιάρ είναι ότι μέρος των ευρωπαϊκών κονδυλίων κινδυνεύει να χαθεί εάν δεν υλοποιηθούν οι απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις έως τον Αύγουστο. Ωστόσο, η συνταγματική κοινοβουλευτική πλειοψηφία που διαθέτει ο Μάγιαρ του δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσει ταχύτερα σε αλλαγές στο δικαστικό σύστημα και στη λειτουργία των θεσμών. Παρά το θετικό κλίμα, η Κομισιόν έχει καταστήσει σαφές ότι θα θέσει υπό… μικροσκόπιο την πρόοδο της Ουγγαρίας τους επόμενους μήνες και θα αποφασίσει ανάλογα με τις εξελίξεις.

