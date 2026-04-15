ΠΕΜΠΤΗ 16.04.2026 01:13
15.04.2026 23:27

Σκληρές δηλώσεις Νετανιάχου μετά τις συνομιλίες με τον Λίβανο: «Στόχος η διάλυση της Χεζμπολάχ»

15.04.2026 23:27
Η διάλυση του ισλαμιστικού κινήματος Χεζμπολάχ, συμμάχου του Ιράν, είναι ο πρώτος στόχος των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, δήλωσε σήμερα το βράδυ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, την επομένη των απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών, στην Ουάσινγκτον.

“Στις διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο, υπάρχουν δύο κύριοι στόχοι. Πρώτον, η διάλυση της Χεζμπολάχ, και δεύτερον, μια διαρκής ειρήνη, μια ειρήνη που να βασίζεται στην ισχύ“, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που έδωσε στη δημοσιότητα απόψε το γραφείο του.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ότι ο στρατός συνεχίζει τα πλήγματά του κατά της Χεζμπολάχ και ότι είναι έτοιμος να “συντρίψει” την πόλη Μπιντ Τζμπέιλ, του νοτίου Λιβάνου, καθώς αυξάνεται η πίεση για κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Δήλωσε επίσης ότι έδωσε εντολή στον στρατό να συνεχίσει να ενισχύει τη ζώνη ασφαλείας στον νότιο Λίβανο.

Αναφερόμενος στο Ιράν, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι οι στόχοι του Ισραήλ και των ΗΠΑ “είναι ίδιοι”.

“Οι Αμερικανοί φίλοι μας, μας ενημερώνουν συνέχεια για τις επαφές τους με το Ιράν”, δηλώνει ο Νετανιάχου σε αυτό το βίντεο. “Οι στόχοι μας και αυτοί των ΗΠΑ είναι ίδιοι”, προσθέτει: “Θέλουμε να δούμε το εμπλουτισμένο υλικό (σ.σ. τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου σε υψηλό βαθμό) να βγαίνει από το Ιράν, την εγκατάλειψη της ικανότητας εμπλουτισμού στο εσωτερικό του Ιράν, και βεβαίως, θέλουμε να δούμε το άνοιγμα των Στενών” του Ορμούζ.

Τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ ενημερώνουν το Ισραήλ και ότι οι δύο χώρες είναι σύμμαχες, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι σε περίπτωση που αποτύχει η κατάπαυση του πυρός με το Ιράν, “είμαστε προετοιμασμένοι για οποιοδήποτε σενάριο“.

ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρές δηλώσεις Νετανιάχου μετά τις συνομιλίες με τον Λίβανο: «Στόχος η διάλυση της Χεζμπολάχ»

ΠΕΜΠΤΗ 16.04.2026 01:13
Σοβαρή αλλά ελεγχόμενη η κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη – Το κρίσιμο «παράθυρο» των 10 ημερών

Νίκαια: Χειροπέδες σε 14χρονο που κουβάλησε ρουκέτα μαζί του στο σχολείο

Τρόμος για πατέρα και γιο στη Βάρκιζα: Καταπλακώθηκαν από χώματα ενώ έκαναν ηλιοθεραπεία 

