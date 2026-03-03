Μήνυμα ευγνωμοσύνης του Χριστοδουλίδη στον Μακρόν: Η Κύπρος και η Γαλλία συνδέονται με μια ισχυρή και διαρκή στρατηγική συνεργασία

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τις θερμές του ευχαριστίες στον Εμανουέλ Μακρόν για την αποστολή εναέριων μέσων και της φρεγάτας Λαγκεντόκ στην Κύπρο εξέφρασε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, σε ανάρτησή του.
«Ευχαριστώ θερμά τον Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν για τη συγκεκριμένη και βαθιά εκτιμώμενη υποστήριξη που παρείχε η Γαλλία στην Κύπρο», έγραψε ο Κύπριος πρόεδρος στο Χ.
«Η Κύπρος και η Γαλλία συνδέονται με μια ισχυρή και διαρκή στρατηγική συνεργασία. Σε αυτούς τους καιρούς κρίσης, η συνεργασία αυτή μεταφράζεται συγκεκριμένα σε στενή συνεργασία και ενεργή αλληλεγγύη», πρόσθεσε.
