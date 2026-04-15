Λία Χάλτον: Η 25 χρονη influencer από την Αυστραλία που «τρέλανε» το Coachella – «Κανείς δεν μπορεί να είναι τόσο τέλειος» (Video/Photos)

Το Coachella 2026 είναι γεγονός με σταρ παγκοσμίου φήμης να δίνουν το «παρών». Τι κι αν το φεστιβάλ φιλοξένησε πασίγνωστες προσωπικότητες, όπως η Τζένιφερ Λόπεζ, η Κάιλι Τζένερ, η Χέιλι Μπίμπερ και η Τεγιάνα Τέιλορ; Την παράσταση έκλεψε μια 25χρονη influencer από την Αυστραλία!

Ο λόγος για την Λία Χάλτον, η οποία με τις σέξι φωτογραφίες που ανήρτησε από την τριήμερη παρουσία στο φεστιβάλ, προκάλεσε ντόρο στα social media θέτοντας άτυπα… υποψηφιότητα για τον τίτλο της «πιο όμορφης κοπέλας στον κόσμο».

Kατάφερε, μάλιστα, να γίνει viral μέσα σε λίγες ώρες, με τις φωτογραφίες που δημοσίευσε από το φεστιβάλ να προκαλούν εντυπωσιακές αντιδράσεις στο διαδίκτυο.

«Όχι, είναι τεχνητή νοημοσύνη, κανείς δεν θα μπορούσε να είναι τόσο τέλειος» σχολίασε ένας από τους αμέτρητους θαυμαστές της κάτω από τις φωτογραφίες της στο Instagram.

Αυτή, πάντως, δεν είναι η πρώτη φορά που η Χάλτον συγκεντρώνει τα βλέμματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς το 2024 είχε γίνει viral ένα βίντεο με lip synching.

Στις φωτογραφίες από την Coachela, η 25χρονη που έχει περισσότερους από 22 εκατομμύρια followers, ποζάρει με διάθεση άκρως αποκαλυπτική και σέξι…

Η ίδια σε προηγούμενες αναρτήσεις της είχε δηλώσει «ευλογημένη» για τη φήμη που έχει αποκτήσει, έχοντας ξεκινήσει από βίντεο στο YouTube τα όπως έιπε είναι το πάθος της.

«Είναι τρελό που αυτή η “έκρηξη” συνέβη σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Και για όσους από εσάς είστε νέοι ακόλουθοί μου, ελπίζω να απολαύσετε τη γνωριμία σας» είχε δηλώσει τότε η 25χρονη influencer από την Αυστραλία.

