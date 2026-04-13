Τζένιφερ Λόπεζ: «Έριξε» το Coachella με καυτό κορμάκι σε εμφάνιση – έκπληξη με τον Ντέιβιντ Γκέτα (Video)

Το ντεμπούτο της στο φεστιβάλ Coachella έκανε η Τζένιφερ Λόπεζ, η οποία ενθουσίασε τους θαυμαστές της με μια εκπληκτική, guest εμφάνιση στο διάσημο μουσικό φεστιβάλ στην Καλιφόρνια.
Η 56χρονη τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή στο πλευρό του David Guetta, ερμηνεύοντας για πρώτη φορά live το νέο τους τραγούδι «Save Me Tonight», δηλώνοντας πως βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα ευτυχισμένη περίοδο ζωής της κατά την οποία «γράφει τα πάντα τα πάντα από την αρχή».
Η Λόπεζ μοιράστηκε, μάλιστα, τα σχετικά στιγμιότυπα μέσα από μια ανάρτησή της στο Instagram.
«Η πιο διασκεδαστική μέρα! Το “Save Me Tonight” live για πρώτη φορά στο πρώτο μου Coachella ήταν τόσο ξεχωριστό» έγραψε στη λεζάντα.
Τόνισε, δε, πως διανύει μία ευτυχισμένη περίοδο της ζωής της.
«Η χαρούμενη περίοδός μου “γράφει” τα πάντα από την αρχή. Μην σταματάς ποτέ να εκπλήσσεις τον εαυτό σου» σημείωσε.
Στο βίντεο που δημοσίευσε, η Λόπεζ εμφανίζεται με ένα εντυπωσιακό ασημένιο κορμάκι με βαθύ ντεκολτέ, το οποίο συνδύασε με πουπουλένιο πανωφόρι με κουκούλα και μπότες μέχρι το γόνατο.
Από την πρώτη στιγμή που βγήκε στη σκηνή, οι θεατές την αποθέωσαν με ουρλιαχτά και χειροκροτήματα.
Διαβάστε επίσης:
