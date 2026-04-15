Το δίδυμο που έγραψε ιστορία στο «Breaking Bad» ως Γουόλτερ Γουάιτ και Τζέσι Πίνκμαν, κατακτώντας επτά βραβεία Emmy, συνεχίζει την κοινή του επιτυχία μακριά από τις κάμερες.

Ο Μπράιαν Κράνστον και ο Άαρον Πολ, μετά την επιτυχημένη πορεία του premium, χειροποίητου μεσκάλ τους «Dos Hombres» που λανσαρίστηκε το 2019, επεκτείνουν τώρα την αυτοκρατορία τους σε μια πιο οικεία κατηγορία: την τεκίλα.

Επένδυση 15 εκατομμυρίων και νέα προϊόντα

Όπως αναφέρει το Forbes, μετά από μια σημαντική εισροή κεφαλαίων ύψους 15 εκατομμυρίων δολαρίων στα τέλη του περασμένου έτους, η «Dos Hombres» περνά στην επόμενη φάση επέκτασης. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα:

1η Μαΐου: Κυκλοφορεί η «Tequila Blanco» στην τιμή των 39,99 δολαρίων.

Αργότερα το καλοκαίρι: Θα ακολουθήσει η ετικέτα «Reposado», με τιμή 49,99 δολάρια.

Η επιστροφή ενός θρύλου

Όπως και στη σειρά που τους καθιέρωσε, οι δύο ηθοποιοί εμμένουν στην ποιότητα «premium». Για το νέο εγχείρημα, κατάφεραν να πείσουν τον θρυλικό maestro της τεκίλας Julio Cova να επιστρέψει από τη συνταξιοδότηση. Ο Cova, με περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας και υπεύθυνος για εμβληματικές ετικέτες όπως η «Cazcanes», ανέλαβε τα ηνία της παραγωγής στην Tequilera Tap στο Αματιτάν.

Η γευστική δοκιμή

Οι πρώτες εντυπώσεις από τη νέα «Blanco» είναι εξαιρετικά θετικές. Το απόσταγμα χαρακτηρίζεται από:

Άρωμα: Έντονα φυτικά και πιπεράτα στοιχεία, τυπικά των πεδινών περιοχών (lowlands).

Γεύση: Εκπλήξεις από τροπικά φρούτα, κανέλα και φασκόμηλο.

Η αναμονή για τη «Reposado» είναι εξίσου μεγάλη, καθώς η παλαίωσή της για τέσσερις μήνες σε βαρέλια Bourbon Four Roses υπόσχεται ακόμα πιο σύνθετες νότες.

Μπορεί οι χαρακτήρες τους στο «Breaking Bad» να διακινούσαν… άλλα προϊόντα, αλλά στην πραγματική ζωή, ο Κράνστον και ο Πολ αποδεικνύουν ότι η πειστικότητά τους και το πάθος τους για τα αποστάγματα αγαύης δημιουργούν μια νέα κληρονομιά στον κλάδο των premium ποτών.

Διαβάστε επίσης:

Ζωζώ Σαπουντζάκη: «Δεν έχει ενημερωθεί για τον θάνατο του συντρόφου της και δεν θα ενημερωθεί» αποκάλυψε συνεργάτιδά της (Video)

Λία Χάλτον: Η 25 χρονη influencer από την Αυστραλία που «τρέλανε» το Coachella – «Κανείς δεν μπορεί να είναι τόσο τέλειος» (Video/Photos)

Χρήστος Μενιδιάτης: «Θα ήθελα η ζωή του πατέρα μου να γίνει ταινία και να τον υποδυθεί ο Μελέτης Ηλίας» (Video)