Έντονες αντιδράσεις για τη Σακίρα: Οπερατέρ σωριάστηκε στο έδαφος μπροστά της και εκείνη… πέρασε από πάνω του (Video)

Έντονες αντιδράσεις έχει πυροδοτήσει ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα social media με πρωταγωνίστρια τη Σακίρα, το οποίο καταγράφει μια μάλλον άβολη στιγμή κατά τη διάρκεια συναυλίας της.

Στο επίμαχο απόσπασμα, η διάσημη τραγουδίστρια φαίνεται να μην αντιδρά όταν οπερατέρ που βρίσκεται μπροστά της χάνει την ισορροπία του και καταλήγει στο έδαφος, περνώντας, μάλιστα, «από πάνω του».

Το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που η τραγουδίστρια κατευθυνόταν προς τη σκηνή, με την κάμερα να καταγράφει κάθε της βήμα.

El cámara que grababa a Shakira se cae y ella no hace el mínimo intento de ayudarlepic.twitter.com/8AyT34O0Qv — LO + (@SuperViiral) April 15, 2026

Ξαφνικά, ο οπερατέρ που τη βιντεοσκοπούσε παραπατά και πέφτει. Στο βίντεο διακρίνεται η Σακίρα να αντιδρά στιγμιαία με μια έκφραση έκπληξης, χωρίς ωστόσο να προχωρά σε κάποια κίνηση βοήθειας. Αντιθέτως, συνεχίζει κανονικά την πορεία της προς τη σκηνή και ανεβαίνει για το σόου της, σαν να μην έχει συμβεί τίποτα.

Το στιγμιότυπο έχει γίνει ήδη viral, με χρήστες των social media να εκφράζουν την ενόχλησή τους και να σχολιάζουν αρνητικά την έλλειψη αντίδρασης από την πλευρά της διάσημης τραγουδίστριας.

