Έντονες αντιδράσεις για τη Σακίρα: Οπερατέρ σωριάστηκε στο έδαφος μπροστά της και εκείνη… πέρασε από πάνω του (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Έντονες αντιδράσεις έχει πυροδοτήσει ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα social media με πρωταγωνίστρια τη Σακίρα, το οποίο καταγράφει μια μάλλον άβολη στιγμή κατά τη διάρκεια συναυλίας της.
Στο επίμαχο απόσπασμα, η διάσημη τραγουδίστρια φαίνεται να μην αντιδρά όταν οπερατέρ που βρίσκεται μπροστά της χάνει την ισορροπία του και καταλήγει στο έδαφος, περνώντας, μάλιστα, «από πάνω του».
Το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που η τραγουδίστρια κατευθυνόταν προς τη σκηνή, με την κάμερα να καταγράφει κάθε της βήμα.
Ξαφνικά, ο οπερατέρ που τη βιντεοσκοπούσε παραπατά και πέφτει. Στο βίντεο διακρίνεται η Σακίρα να αντιδρά στιγμιαία με μια έκφραση έκπληξης, χωρίς ωστόσο να προχωρά σε κάποια κίνηση βοήθειας. Αντιθέτως, συνεχίζει κανονικά την πορεία της προς τη σκηνή και ανεβαίνει για το σόου της, σαν να μην έχει συμβεί τίποτα.
Το στιγμιότυπο έχει γίνει ήδη viral, με χρήστες των social media να εκφράζουν την ενόχλησή τους και να σχολιάζουν αρνητικά την έλλειψη αντίδρασης από την πλευρά της διάσημης τραγουδίστριας.
Διαβάστε επίσης:
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.