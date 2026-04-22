ΤΕΤΑΡΤΗ 22.04.2026 21:18
Ράμα για το σχόλιο για τους Έλληνες: Έκανα χιούμορ, κάθε φορά που έρχομαι εδώ νιώθω ερωτευμένος 

Για τις αντιδράσεις που προκάλεσε σε μερίδα των ελληνικών ΜΜΕ η δήλωση του ότι «Οι Έλληνες δεν είναι απόγονοι του Πλάτωνα» τοποθετήθηκε ο Αλβανός Πρωθυπουργός Έντι Ράμα.

Είπα ότι οι Έλληνες δεν είστε ανίψια του Πλάτωνα

«Είχαμε ένα θέμα πριν από εβδομάδες. Τρελάθηκαν όλοι εδώ, επειδή είπα ότι οι Έλληνες δεν είστε ανίψια του Πλάτωνα. Ήταν ένας τρόπος να ζεσταθούμε με τον συνάδελφο σας. Δεν είχα πρόθεση να μειώσω τις αξίες και την ομορφιά της ελληνικής κουλτούρας και Ιστορίας. Θεωρώ ότι δεν είναι τόσο σοβαρά τέτοιου είδους ζητήματα», είπε χαρακτηριστικά, μιλώντας στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

«Δεν ήθελα να τον κάνω να νιώσει ότι του στερώ τον Πλάτωνα και τον κάνω Αλβανό. Ήθελα να τον πειράξω, γιατί σε αυτη την περιοχή παίρνουμε τους εαυτούς μας πολύ σοβαρά», πρόσθεσε ο Έντι Ράμα, κάνοντας χιούμορ. 

Το μόνο πρόβλημα που έχω με τους Έλληνες και με τους Αλβανούς. Περισσότερο με τους Αλβανούς είναι ότι παίρνουμε τους εαυτούς μας πολύ στα σοβαρά», συνέχισε. 

Κάθε φορά που βρίσκομαι στην Ελλάδα νιώθω ερωτευμένος

Ο Αλέξης Παπαχελάς είπε ότι τον εξέπληξε το σχόλιο του γιατί τον ξέρει και τον θεωρεί πρόσχαρο. «Μου φάνηκε ότι βγήκε εχθρικότητα», είπε. 

«Εχθρικότητα; Όχι, ποτέ. Έχω μεγάλο θαυμασμό για αυτή τη χώρα. Νομίζω ότι ο Τόμας Μίλερ είχε πει ότι χρειάζεται μία ζωή για να ανακαλύψεις την Ελλάδα, αλλά μία μόλις μέρα για να την ερωτευτείς. Έχω περάσει πάνω από μία ημέρα στην Ελλάδα. Κάθε φορά που έρχομαι εδώ αισθάνομαι ερωτευμένος. Δεν ξέρω πως μπορώ να είμαι εχθρικός», απάντησε.

«’Εκανα απλά χιούμορ, μιλώντας με πολύ σοβαρούς ανθρώπους. Ίσως να μην ήμουν στον κατάλληλο χώρο», κατέληξε. 

Σε άλλο σημείο, ο Έντι Ράμα φάνηκε να εκνευρίζεται όταν χρειάστηκε να αναφερθεί στον Φρέντι Μπελέρι. «Γιατί να πάμε σε αυτό το θέμα;» αναρωτήθηκε ο Ράμα, λέγοντας ότι άλλοι δήμαρχοι βρίσκονται ακόμη στη φυλακή ενώ ο Μπελέρι βγήκε.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

