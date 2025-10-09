search
09.10.2025 14:18

«Σε βλέπω» της Meghan Kennedy στο Μικρό Παλλάς – Σε σκηνοθεσία Βίκυς Βολιώτη

09.10.2025 14:18
parastasi-new

Το σύγχρονο έργο « Σε βλέπω » ( The Counter ) της Αμερικανίδας συγγραφέως Meghan Kennedy, παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία της Βίκυς Βολιώτη, στο θέατρο Μικρό Παλλάς, από τις 14 Οκτωβρίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη.

Πρόκειται για ένα τρυφερό έργο που με έξυπνο χιούμορ και πολλή αλήθεια, μιλάει για όλα εκείνα που φοβόμαστε να συζητήσουμε και για εκείνη τη μία στιγμή, που αποφασίζουμε να τα μοιραστούμε με κάποιον άλλον.

Μυστικά, σχέσεις και συγκρούσεις ξεδιπλώνονται μέσα από τις ζωές τριών ανθρώπων που προσπαθούν να σταθούν ο ένας απέναντι στον άλλον και τελικά απέναντι στον ίδιο τους τον εαυτό και όταν η αλήθεια έρθει στο φως, τίποτα δεν είναι όπως πριν.

Η παράσταση ανέβηκε για πρώτη φορά off Broadway στην Νέα Υόρκη, το φθινόπωρο του 2024, σε σκηνοθεσία του πολυβραβευμένου David Cromer (Tony Award, Obbie award, Lucille Lortel award, κ.α) από το Roundabout Theater Company.

Πρωταγωνιστούν : Θοδωρής Αθερίδης, Πέγκυ Τρικαλιώτη

Ταυτότητα Παράστασης

  • Συγγραφέας : Meghan Kennedy
  • Μετάφραση : Φίλιππος Δεσύλλας                                
  • Σκηνοθεσία :  Βίκυ Βολιώτη
  • Σκηνικά-Κοστούμια : Μαρίτα Αμοργιανού
  • Φωτισμοί: Χριστίνα Θανάσουλα
  • Κινησιολογία : Μαρίζα Τσίγκα
  • Μουσική επιμέλεια : Βίκυ Βολιώτη
  • Βοηθός σκηνοθέτη : Ελένη Μπίκου
  • Φωτογραφίες παράστασης : Γιώργος Καλφαμανώλης

