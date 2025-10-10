search
10.10.2025 14:52

Πρεμιέρα για το ντοκιμαντέρ «70 Χρόνια Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου – Μέσα από τα Μάτια τους» στην COSMOTE TV (Video)

10.10.2025 14:52
festival-new

Σήμερα, Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025 στις 21.00 ξεκινά στο COSMOTE HISTORY η προβολή του ντοκιμαντέρ του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και της elc productions 70 Χρόνια Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου-Μέσα από τα Μάτια τους.

Το ντοκιμαντέρ παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο κοινό στις 30 Σεπτεμβρίου σε μια ειδική προβολή στην Πειραιώς 260 παρουσία καλλιτεχνών, συνεργατών, φίλων του Φεστιβάλ, δημοσιογράφων και της διοίκησης του Οργανισμού, σε μια βραδιά γεμάτη μνήμες και συγκίνηση.

Το ντοκιμαντέρ αφηγείται την πορεία των 70 χρόνων του Φεστιβάλ μέσα από αυθεντικές αφηγήσεις προσωπικής φόρτισης, και, ενίοτε, χιουμοριστικές μαρτυρίες, ανθρώπων που συνδέθηκαν μαζί του.

Σκηνοθέτες, ηθοποιοί, μουσικοί, σκηνογράφοι, ενδυματολόγοι, θεατρολόγοι, χορογράφοι, καλλιτεχνικοί διευθυντές και τεχνικοί ζωντανεύουν την ιστορία του Φεστιβάλ με τη βοήθεια σπάνιου αρχειακού υλικού, πλάνων από πρόβες και αποσπασμάτων από εμβληματικές παραστάσεις.

Πρόκειται για μια παραγωγή του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και της elc productions, με συμπαραγωγό την COSMOTE TV και χορηγούς τον ΕΚΟΜΜΕΔ και τον ΑΔΜΗΕ. Το Μέσα από τα Μάτια τους αποτελεί έναν φόρο τιμής στην πολιτιστική μνήμη, με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Μια σημαντική κινηματογραφική καταγραφή που δεν περιορίζεται στο παρελθόν, αλλά εμπνέει την ελπίδα για συνέχιση αυτής της μεγάλης γιορτής του πολιτισμού για πολλά ακόμη χρόνια.

Με μεγάλη επιτυχία και σε εορταστικό κλίμα πραγματοποιήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου στην Πειραιώς 260 η πρώτη παρουσίαση του ντοκιμαντέρ 70 Χρόνια Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου-Μέσα από τα Μάτια τους, σε μια εκδήλωση που σηματοδότησε την αυλαία του επετειακού έτους 2025.

Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Φεστιβάλ, Δημήτρης Πασσάς τονίζοντας πως το ντοκιμαντέρ συνιστά σημαντικό ψηφιακό «ίχνος» για την πλούσια φεστιβαλική ιστορία και ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ, Μιχαήλ Μαρμαρινός, ο οποίος καλωσόρισε του παρευρισκόμενους σε ένα ταξίδι που διατρέχει τις προσωπικές μνήμες των συμμετεχόντων και συνεχίζεται μέχρι σήμερα, ενισχύοντας τη σύνδεση ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν του φεστιβάλ. Από τη μεριά του ο Γενικός Διευθυντής του Φεστιβάλ, Ιωάννης Καπλάνης, τόνισε πως η ταινία είναι αποτέλεσμα μίας δημιουργικής σύμπραξης που αναδεικνύει την αθέατη πλευρά του Φεστιβάλ: τους ανθρώπους του, το κοινό και την καθημερινότητά του.

Ο ιδρυτής της ελculture, Νίκος Βερβερίδης, μίλησε για τον ρόλο των προσωπικών ιστοριών ως μέσου για την αποτύπωση της μακράς διαδρομής του θεσμού και ευχαρίστησε τόσο το Φεστιβάλ, όσο και όλους τους συνεργάτες που με τη συμβολή τους έδωσαν σχήμα σε αυτό το εγχείρημα.

Ακολούθησε η προβολή του ντοκιμαντέρ, σε μια βραδιά βαθιά ανθρώπινη, καθώς οι ιστορίες που προβάλλονταν στην οθόνη συναντούσαν τους ίδιους τους αφηγητές τους, παρόντες στην αίθουσα.

Παράλληλα με την προβολή του ντοκιμαντέρ παρουσιάστηκε και ο επετειακός τόμος Εβδομήντα Πράξεις. Μία εντυπωσιακή έκδοση 730 σελίδων (σε επιμέλεια Πάνου Γιαννικόπουλου και καλλιτεχνικό σχεδιασμό του δημιουργικού γραφείου Bend) που περιλαμβάνει 846 τεκμήρια από καταλόγους και προγράμματα του Φεστιβάλ, καθώς και αφίσες, φωτογραφίες, σκηνογραφικές μελέτες και προσωπικές σημειώσεις.

Συντελεστές

  • Σκηνοθεσία: Γεύη Δημητρακοπούλου
  • Σενάριο – Αρχισυνταξία: Στέλιος Παρρής
  • Διεύθυνση Φωτογραφίας: Δαμιανός Αρωνίδης
  • Ηχοληψία: Δάφνη Φαραζή
  • Μοντάζ: Σοφία Σφυρή – Άλκι Παπασταθόπουλος
  • Επιστημονική Σύμβουλος: Ελένη Κουτσιλαίου
  • Πρωτότυπη Μουσική: Μιχάλης ΝιβολιανίτηςExecutive Producer: Πέπη ΝικολοπούλουAssistant Project Manager: Γιώργος Ρόμπολας
  • Έρευνα – Αρχειακό Υλικό: Ελένη Κουτσιλαίου – Στέλιος Παρρής – Γιώργος Ρόμπολας
  • Camera Operators: Κώστας Nίλσεν – Πέτρος Ιωαννίδης – Βάσια Αναγνωστοπούλου
  • Σύμβουλος Παραγωγής: Πέτρος Αδαμαντίδης
  • Λογιστήριο: Κωνσταντίνα Θεοφιλοπούλου
  • Παραγωγοί: Nίκος Βερβερίδης – Κωνσταντίνος Τζώρτζης

Photo credits Υπατία Κορνάρου

  • Executive Producers: Κατερίνα Ευαγγελάτου – Ιωάννης Καπλάνης
  • Project Manager: Μαρία Παναγιωτοπούλου
  • Έρευνα – Συνεντεύξεις: Μαριέττα Ανδριοπούλου Καπέλλα
  • Οργάνωση Περιεχομένου: Κωνσταντίνος Κάλτσας – Ανθή Νταουσάνη – Αριστέα Σταφυλαράκη
  • Συγκέντρωση Αρχειακού Υλικού: Εύα Γεωργουσοπούλου – Κωνσταντίνα Νικολοπούλου

